Evangelische Extremisten bedrohen Schwule

© Common

Wo Schwule von gläubigen Christen gemobbt werden: Melchnau

Niklaus Ramseyer / 13. Sep 2019 - In Melchnau (BE) gehen Christen gegen Schwule vor. Mit der Bibel in der Hand – die zu Gewalt aufruft.

Chantal Lanz, Kirchgemeindepräsidentin in Melchnau (BE), hat schon 2017 die Pfarrerin daselbst per Brief vor der Wahl eines schwulen Gemeindemitgliedes in den Kirchgemeinderat gewarnt. Lanz in dem Brief wörtlich: «Homosexualität hat in der Gemeindeleitung keinen Platz.» Denn wie der Mann (mit seinem Freund) lebe, entspreche nicht «Gottes Wille». Und das sei «Sünde». Die Kirchenpräsidentin beruft sich in dem Schreiben auf die Bibel. Diese sei da sehr klar.

Der schwule Christ wurde dann dennoch einstimmig in den Melchnauer Kirchgemeinderat gewählt – und dort seither von Evangelikalen (extremistischen Protestanten, welche die Bibel als «heilige Schrift» wörtlich nehmen und befolgen) derart gemobbt, dass er den Ratssitzungen schliesslich krankheitshalber fern blieb.

Berner Zeitungen verschweigen biblische Todesdrohungen

Jetzt haben einige Medien über den Fall berichtet – vorab der «Bund» und die «Berner Zeitung». (Zum Artikel im «Bund» hier anklicken; der Artikel ist aber kostenpflichtig.)

Verschwiegen haben sie dabei jedoch, wo und wie denn die «Klarheit» in Sachen Homosexualität genau in der Bibel steht, auf die sich Kirchenpräsidentin Chantal Lanz in ihrer Warnung vor Homosexualität ebenso beruft wie die Evangelikalen immer wieder in ihrer Hetze gegen Schwule. Das sei hier nachgeholt.

Es ist der Brief des Apostels Paulus an die Römer. Doch da steht nichts von «kein Platz für Homosexualität in der Gemeindeleitung», wie Frau Lanz fälschlich behauptet. Die Bibel ist in puncto Homosexualität viel «klarer» und brutaler, als Frau Lanz vorgibt. Und zwar so: «Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen», schreibt Paulus (gemäss Luthers Übersetzung) in Kapitel 1 seines Briefes, Vers 26. Und weiter in Vers 27: «Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben (...).» Und weiter unten dann in Vers 32 lesen wir wörtlich: «Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass, die solches tun, des Todes würdig sind (...).»

Todesdrohungen sind strafbar

«Des Todes würdig.» Dieser fatale und verantwortungslose Unfug in einem Buch, das später von religiösen Schwärmern als «heilig» (und damit gegen jegliche rationale Kritik immun) erklärt wurde, hat über Jahrhunderte viel zur Verfolgung und Gewalt gegen Homosexuelle beigetragen. Radikale Katholiken und Protestanten etwa in Afrika gehen bis heute gestützt auf diese Bibelstelle diskriminierend bis gewalttätig gegen Schwule vor. Dass sich Kirchenpräsidentin Lanz darauf beruft, ist hierzulande aber strafrechtlich gesehen keine Bagatelle.

In ihrer Agitation gegen das gewählte, schwule Ratsmitglied hat Präsidentin Lanz offenbar auch dessen Chefin am Arbeitsplatz kontaktiert. Auf telefonische Anfrage von «Infosperber», ob sie denn die Drohungen gegen Homosexuelle im Paulus-Brief genau kenne und sich mit ihrer «Klarheit» der Bibel darauf berufe, reagierte Frau Lanz bisher nicht. Dem «Bund» gegenüber räumte sie nur ein, es habe im Rat «Unstimmigkeiten» gegeben. Martina Anliker, in der Kirchgemeinde Melchnau für «Öffentlichkeitsarbeit» zuständig, verwies am Telefon wiederum auf Präsidentin Lanz.

Strafanzeige gegen Melchnau eingereicht

Inzwischen hat Gérard Wettstein, Mitglied eines anderen Kirchgemeinderates in Bern, den Kirchgemeinderat Melchnau beim Regierungsstatthalter aufsichtsrechtlich angezeigt. Wettstein sagte gegenüber dem «Bund»: «Dieser Umgang mit einem offiziell gewählten Behördenmitglied ist jenseits von Gut und Böse.» Das findet auch die oberste Spitze der reformierten Kirche: Deren Präsident Gottfried Locher meint gar, Homosexualität entspreche «Gottes Schöpfungswillen». Und die Delegiertenversammlung des Kirchenbundes hat im vergangenen Juni per Resolution beschlossen: «Wir sind von Gott gewollt, so wie wir geschaffen sind. Unsere sexuelle Orientierung können wir uns nicht aussuchen.»

Das werden die schwulen Christen gerne hören und lesen. In der Bibel werden sie jedoch weiterhin als «des Todes würdig» bedroht. Und diese Schrift ist für Christen «heilig» – die Resolutionen des Kirchenbundes sind dies nicht.