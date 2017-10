Die unerträgliche Leichtigkeit der schnellen Worte

© Common

In Auschwitz wurden zwischen 1.1 und 1.5 Millionen Menschen umgebracht. Die meisten waren Juden.

Robert Ruoff / 07. Okt 2017 - Versuch eines analytischen Beitrags zur Klärung der eigentümlichen Diskussion zum Rücktritt des grünen Nationalrats Jonas Fricker

Er hat sich nach dem Vergleich zwischen Schweinen und Juden ganz schnell entschuldigt. «Naivität» hat er zur Begründung angeführt, und die organisierte Vertretung des verfolgten Volkes, der Israelitische Gemeindebund der Schweiz ISG, hat die Entschuldigung von Jonas Fricker angenommen. Damit, so sagen Autorinnen und Autoren der grossen Zeitungen der Schweiz und angesehene Kommunikationswissenschaftler, damit sollte es nun auch sein Bewenden haben.

Wenn jemand flehentlich um etwas bittet, oder auch nur aufrichtig, soll ihm das auch gewährt werden, heisst es. Und da die Entschuldigung nun angenommen worden ist, soll sie ihm helfen, den Frieden zu finden und vielleicht wirklich die Einsicht in das, was da geschehen ist. Das ist ein Grundwert, der zwischen den beiden Parteien gilt. Das sehe ich auch so. Und ich werde Jonas Fricker auch künftig die Hand reichen und mit ihm friedlich diskutieren, wie wir das auch schon getan haben.

Aber die Sätze fielen nicht nach einem langen, ermüdenden Arbeitstag in der Eisenbahn und auch nicht am Abend am Stammtisch. Sie waren Teil einer Rede, vom Rednerpult des Nationalrats, das Verantwortung bedeutet für das ganze Land und hohe Ansprüche stellt an das Urteilsvermögen. Ansprüche, die gewiss nicht jeder, und die auch nicht jeder immer zu erfüllen vermag. Aber es gibt Dinge, die alle Grenzen überschreiten und die ganz einfach nicht gehen – die ein absolutes «No Go» sind, wie man heute sagt.

Schnelle Entschuldigung: Ende der Geschichte?

Die Entschuldigung kam schnell. Vielleicht müssen wir aber auch deshalb noch eine Weile darüber nachdenken, was eine solche Entschuldigung eigentlich bedeutet. Wir alle.

Diejenigen, die dem Redner so schnell Absolution erteilen wollen, und die die verantwortlichen grünen Politikerinnen und Politiker zu parteipolitischen Opportunisten und «Skandalisierern» stempeln, machen es sich ein bisschen leicht. Nicht nur damit, dass sie die Verantwortlichen nur begrenzt oder überhaupt nicht nach ihren Motiven fragen oder dadurch, dass sie, wie im «Tagi», Zitate des einen oder andern nach ihrem Gusto so zusammenstellen, dass sie ihre Meinung stützen. Oder dadurch, dass sie das Wahlvolk gegen die Entscheidung des Betroffenen und der Beteiligten zu Hilfe rufen, wie in der NZZ, weil die nachrückende Aargauer Nationalrätin links vom Zurücktretenden politisiert. Es sind durchsichtige Gründe und durchsichtige Verfahren. «Man merkt die Absicht und ist verstimmt», möchte man den grossen deutschen Dichter leichthin zitieren, wenn es nicht so tief ginge.

Auch das schnelle Urteil über Politikerinnen und Politiker, denen man zügig nur die schiere Parteitaktik unterstellt und offenkundig die Möglichkeit nicht einmal erwägt, dass auch ihre Reaktion vielleicht zuerst und dauerhaft nichts anderes war als eine entsetzte Fassungslosigkeit und die grosse Frage, wie so etwas denn geschehen konnte. Und dass bei manchen vielleicht sogar eine schwere, anhaltende Trauer über den Vorgang zurückbleibt und über die Entscheidung, die unvermeidlich schien und für die Verantwortlichen offenkundig unvermeidlich war.

Doch dieses schnelle Urteil von professionellen Beobachtern muss einer anderen Diskussion überlassen werden. Und auch die abschätzige Abqualifizierung der angekündigten Aufarbeitung als Herstellung eines «Reglements». Als ob verantwortliche Politiker gerade aus dem Kreis der Grünen nicht vielleicht ihre Hannah Arendt gelesen hätten und wüssten, dass man der Banalität des Bösen nicht mit bürokratischen Massnahmen begegnen kann.

All das kann heute offen bleiben.

Der Holocaust: nebenbei abzuhaken?

Nicht offen bleiben kann aber die Feststellung, dass diese öffentlichen Beobachter jeweils mit einer kurzen routinierten Bemerkung die historische Katastrophe des Völkermords an den Juden abhaken (und an den Roma und an Homosexuellen und an Andersdenkenden...). Der «Holocaust» ist zu verurteilen, heisst es immer wieder in aller Selbstverständlichkeit, denn dieses Bedauern ist ja rituelle Pflicht. «Holocaust»: wir verwenden den Namen geläufig, seit die Judenverfolgung in einer amerikanischen Fernsehserie (1978) unter dem Titel «Holocaust» mit grossem Publikumserfolg weltweit präsentiert wurde. In einer «Soap», einer Seifen-Oper – es müsste einem bei diesem Begriff schon der Atem stocken und das Herz stehen bleiben.

Der Antisemitismus ist eine Urform des menschenvernichtenden Rassismus, hat mir der in Basel lehrende Professor für Jüdische Literatur- und Religionsgeschichte Alfred Bodenheimer vor Jahren gesagt, bevor er in ein Fernseh-Interview über eine mögliche Versöhnung nach der Klärung der nachrichtenlosen Vermögen in der Schweiz eingewilligt hat. Die Schweiz hat am Ursprung dieses Problems, in der Zeit des «Holocaust», auch die Grenzen geschlossen und Etliche, die den Weg trotzdem geschafft hatten, über die gleiche Grenze zurück in den Tod geschickt.

Diese Geschichte ist nicht erledigt. Sie wird nie erledigt sein. «Jonas Fricker hat Jahrgang 1977. Er ist Teil einer Generation, die Gefahr läuft zu vergessen», schreibt Sarah Schmalz in der WOZ (Nr. 40, 5. Oktober 2017). Ihr Text ist am gleichen Tag erschienen, an dem der «Spiegel online» über die Entdeckung einer sorgfältig versteckten Schrift berichtete, in der ein Häftling aus Auschwitz – vor seiner eigenen Ermordung – festhält, wie er gezwungen wurde, den anderen Häftlingen die Kleider abzunehmen, bevor sie in die Gaskammer geführt wurden, und ihnen danach die Haare abzurasieren und die Goldzähne herauszubrechen.

Schnelle Worte, leichtes Vergessen?

Nein, ich bin kein Jude. Ich bin Mitglied der Grünen Partei der Schweiz. Eine meiner Vorfahrinnen hiess Salome Edelmann. Es ist schwer vorzustellen, dass sie nicht Jüdin war. Aber das liegt vier oder fünf Generationen zurück, vielleicht sogar sechs. Der «jüdische Einfluss» liegt also wohl lang genug zurück, dass ich damals, unter der Herrschaft der nationalsozialistischen, rassistischen Judenmörder, wohl davongekommen wäre. Glück gehabt hätte ich wahrscheinlich, wie der Redner sagte. – Glück?

Viele von denen, die jetzt an den Redaktionspulten sitzen und auf den Lehrstühlen und an den Schaltpulten von Wirtschaft und Gesellschaft und Politik gehören zu Jonas Frickers Generation, und die Nachkömmlinge, die jetzt auf den Schulbänken sitzen, brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die nicht nur «niemals vergessen», sondern die ihr Wissen auch weitergeben an die künftigen Generationen.

Wenn der Antisemitismus eine Urform des menschenvernichtenden Rassismus ist, wie Bodenheimer sagte, dann gehört zu dieser Erinnerung auch das Bewusstsein für die Gegenwart. Es gehört die Wahrnehmung für antisemitische Zwischenfälle in unseren Städten dazu und für die Mühe des Bundesrats, sich am Schutz jüdischer Einrichtungen gegen militante Bedrohungen zu beteiligen.

Und auch dieses: Wir leben heute global in einer Zeit der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit, der Diskriminierung, des Ausbaus der Festung Europa, der nationalistischen Aussperrung von Fremden – zurzeit vor allem der Muslime – und des zunehmenden Rassismus. In etlichen europäischen Ländern ist das unübersehbar, bei uns sind diese Strömungen auf eigentümliche Weise politisch «integriert». Ich halte es auch deshalb für eine politische Verpflichtung, ganz klare Zeichen zu setzen und Grenzen zu markieren, die nicht überschritten werden dürfen.

*****

Nachtrag

Zurzeit lese ich das Buch «Smartphone-Demokratie» von Adrienne Fichter. Ohne es schon ganz gelesen zu haben: Ich denke, es ist ein hervorragendes Buch. Es ist ein vorzüglich aufgebauter Sammelband kompetenter Autorinnen und Autoren. Es begnügt sich nicht mit den mittlerweile gängigen Erklärungen für die Misere der Presse durch den Verweis auf die Digitalisierung, die Abwanderung der Werbung und die fehlende Zahlungsbereitschaft der Kundschaft.

Es stellt den Vertrauensverlust der Presse in den schon immer bestehenden Zusammenhang der Fehlleistungen von der Verbreitung von Gerüchten bis hin zu Manipulation und Propaganda – und es schildert unmissverständlich und klar, wie in den USA die rassistische «Alt-Right»-Bewegung mit ihrer Ideologie der weissen Überlegenheit auch deshalb das Netz erobern konnte, weil auf Websites wie 4chan bewusst und gezielt jede Werthaltung abgelehnt, jede «political correctness» verfemt wurde, und wie bestimmte Bereiche durch rasend schnelles Massen-Voting mit «The_Donald»-Posts geflutet wurden. 4chan ist eine der meistbesuchten Websites der Welt.

»Wahr» ist dort und anderswo am Schluss, was durch Emotionalisierung und Provokation die grösste Massen-Aufmerksamkeit gewinnt und sich auf diese Weise durchsetzt. Aufmerksamkeits-Hack nennt man das. Wir kennen dieses Phänomen auch ganz direkt aus dem politischen Machtkampf. Es ist mit der Digitalisierung und dem Internet lediglich einfacher geworden.

Die Konsequenz ist klar. Die Entscheidung für den Rücktritt von Jonas Fricker ist kein Beschluss opportunistischer Moralapostel. Es ist die Entscheidung für eine Politik, die sich bei aller auch erwünschten Emotionalität an den Grundsätzen des Menschenrechts und der Menschenwürde orientiert. Wo die politischen Grenzen dieser Rechte und Werte – auch nur verbal – überschritten werden, müssen die politischen Konsequenzen gezogen werden.

Für die betroffene Person ist das ein Augenblick des Innehaltens, des Nachdenkens und des Aufarbeitens ausserhalb der grossen politischen Öffentlichkeit. Alle weitere Entwicklung bleibt offen.

Die vorschnelle Absolution hingegen durch ein Medienschaffen, das im schnellen Alltag des politischen Getriebes offenkundig befangen ist, gehört in den Bereich der unerträglichen Leichtigkeit der schnellen Worte.