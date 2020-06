Steve Bannon ruft Europa zum «heissen Krieg gegen China» auf

© pixabay

China widersetzt sich der weltweiten Vorherrschaft der USA

Red. / 18. Jun 2020 - In der «Welt» fordert der US-Agitator die «Abkoppelung von China». Die deutsche FDP und Bündnis90/Die Grünen unterstützen ihn.

Steve Bannon, Ex-Berater von Donald Trump und eine Zeitlang populäre Kontaktperson führender Vertreter der extremen Rechten in Europa, rief in der „Welt“ zum gemeinsamen „Kampf“ gegen China auf. Die „Abkopplung“ des Westens von der Volksrepublik „muss … vollzogen werden“, forderte Bannon in einem von der Zeitung veröffentlichten Interview: „Das ist kein kalter, sondern ein heisser Krieg ... im Bereich Kybernetik, in der Propaganda und natürlich in der Wirtschaft“.1 Falls die EU diesen Krieg zu vermeiden versuche, dann würden „die europäischen Länder zu Vasallen Chinas“.

In einem früheren Interview schloss Bannon sogar ein „Abgleiten“ in einen „bewaffneten Konflikt“ mit Beijing nicht aus.2 „Gemeinsam“ könnten die Staaten Europas und die USA den Kampf „gewinnen“.

Sanktionen gegen China im Gespräch

Druck auf die Bundesregierung, sich der Chinapolitik der Trump-Administration anzuschliessen oder sich ihr zumindest noch weiter anzunähern, üben derzeit vor allem Politiker der FDP und von Bündnis 90/Die Grünen aus. Reinhard Bütikofer (Grüne), Leiter der China-Delegation des Europaparlaments, hatte die Einführung eines Mechanismus gefordert, der EU-Sanktionen gegen die Volksrepublik möglich macht. Eine Verhängung von China-Sanktionen verlangte auch die menschenrechtspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Gyde Jensen: Das bisherige Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Hongkong sei „beschämend“.3

Verletzung von Bürger- und Menschenrechten: Hier mit Sanktionen bestraft, dort mit Militär- und Wirtschaftshilfe belohnt upg. Die USA und unter ihrem Einfluss die EU gehen mit schweren Bürgerrechts- und Menschenrechtsverletzungen je nach Staat ganz unterschiedlich um. In Hongkong bieten die USA der demokratischen Opposition finanzielle und logistische Unterstützung – Dagegen erhalten demokratische Oppositionsgruppen in Ägypten oder Saudi-Arabien keinerlei Unterstützung. China wird wegen Hongkong und wegen der Unterdrückung der muslimischen Uiguren mit Strafzöllen und anderen Sanktionen belegt – Die Regimes in Ägypten und Saudi-Arabien dagegen, wo Frauen, religiöse und ethnische Minderheiten und andere Oppositionsgruppen aufs schlimmste unterdrückt werden, erhalten Arsenale modernster Waffen und das Privileg bester Wirtschaftsbeziehungen.

Der CEO des Springer-Konzerns für eine Trennung von China

Die Tageszeitung „Die Welt“ öffnete die Debatte in Deutschland nun mit Steve Bannon, einem führenden Vertreter der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten. Vor wenigen Wochen hatte Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer-Gruppe, in einem ausführlichen Beitrag erklärt, „die Bündnisfrage“ sei „entscheidungsreif“: Die USA hätten sich „klar für eine Politik des Decouplings entschieden“. Dieser gelte es nun zu folgen.3

Dass dies „teuer“ werde, dürfe kein Hinderungsgrund sein. Döpfner verwies allein bezüglich deutscher Unternehmen auf „ein jährliches Handelsvolumen von rund 200 Milliarden Euro“. „Die Welt“ hat kürzlich anhand einiger Beispiele berechnet, was die Verlagerung der Produktion aus China deutsche Konsumenten kosten würde. Demnach stiege der Preis für eine Strickstrumpfhose von rund 10 auf rund 24 Euro, der Preis für eine Eule aus Stoff von rund 12 auf rund 35 Euro sowie der Preis für einen bestimmten Kopfhörertyp von rund 200 auf rund 600 Euro (siehe auch «Chinas Bedeutung für die deutsche Wirtschaft wird durch die Covid-19-Pandemie vermutlich erhöht.»). Der Hinweis lässt erahnen, welche Folgen der von Springer gewünschte Bruch mit China für Deutschland hätte – nicht nur für milliardenschwere Konzerne.

„Dialog“ im Interesse der Industrie

Die Bundesregierung und die EU suchen sich im Machtkampf zwischen den USA und China einer uneingeschränkten Positionierung auf Seiten USA zu verweigern. Am 12. Juni hatten Aussenminister Heiko Maas und der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell erklärt, die Union setze im Streit um das neue Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong auf „Dialog“. Strafmassnahmen, wie sie US-Präsident Donald Trump Ende vergangener Woche androhte, lehne man ab. Borrell bestätigte, nur ein einziger EU-Staat habe etwaige Sanktionen gegen China angesprochen. Dem Vernehmen nach handelte es sich um Schweden. Auch eine Absage des EU-China-Gipfels, der am 14. September in Leipzig stattfinden soll, stehe nicht zur Debatte, äusserte Maas: Es gebe „vieles, über das wir mit China sprechen wollen und sprechen müssen“.4

Bereits zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Aufzählung der Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die im Juli beginnt, das Verhältnis zu China an erster Stelle genannt. Es gehe um eine stärkere Marktöffnung in der Volksrepublik, aber auch um eine gemeinsame Afrikapolitik.5 Ersteres liege im Interesse der deutschen Industrie, die China als ihren vielleicht wichtigsten Zukunftsmarkt begreift; Letzteres sei ein Versuch, auf dem afrikanischen Kontinent nicht noch stärker in Rückstand gegenüber Beijing zu geraten.

Kein Interesse an „Decoupling“

Aussenminister Maas will sich nach eigenen Angaben um eine eigenständige Chinapolitik bemühen. Berlin und die EU könnten „kein Interesse daran haben, dass die Interessengegensätze zwischen China und den USA unüberbrückbar werden“ und der Globus „in eine chinesische und eine amerikanische Interessensphäre“ zerfalle, erklärte Maas mit Blick auf den US-Plan, eine derartige Spaltung („Decoupling“, „Entkopplung“) zu erzwingen, um die Volksrepublik von Geschäften mit dem Westen abzuschneiden. Es sei nun „an Europa, mit unseren Partnern“ den „schwierigen Kampf für einen zukunftsfähigen Multilateralismus anzuführen“, meinte Maas.6 Zwar müssten „in unseren Gesprächen mit China“ stets „bestimmte Werte, Grundsätze und Prinzipien“ eingefordert werden. Dennoch gebe es „zu viele wichtige Themen, die wir mit China besprechen müssen“, als dass man etwa den EU-China-Gipfel absagen könne. Ähnlich äusserten sich Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. „Von einer neuen globalen Konfrontation“ werde „niemand profitieren“, liess sich Annen zitieren, während Röttgen meinte, eine Absage des Gipfels „macht keinen Sinn“.7

Dies ist die etwas gekürzte Fassung eines Beitrags von German-Foreign-Policy.com.

