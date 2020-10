Souveränität: die Schweizer Lebenslüge!

Seit Tagen ist es DAS Thema: die Erhaltung unserer Souveränität gegen die politische Einflussnahme der EU auf unser Land Schweiz.

Trotz Covid-19-Pandemie, traurigen Nachrichten von rund um den Globus und trotz Medienkrise: Es gibt Tage, da macht Zeitunglesen richtig Freude. Wie so oft mit ein paar Tagen Verspätung, weil unterwegs, ein Blick in die «Schweiz am Wochenende» vom 10. Oktober. Und dort auf Seite 22 die «Meinung»:

«Jetzt trommeln sie wieder auf die Brust wie Gorillas, die zeigen wollen, wie toll sie sind, und deklarieren das Rahmenabkommen mit der EU kurzum für tot. Ein souveräner Staat, so das Mantra der Einpeitscher, könne sich doch nicht einem fremden Gericht unterstellen und fremde Gesetze übernehmen. Rechte Nationalstaatsnostalgie vermengt sich dabei frisch-fröhlich mit linkem Sozial-Protektionismus und genereller Kritik an der Globalisierung. Einig ist sich die vereinte Gilde helvetischer Sonderwegsapostel in der Verdammung dieses ach so miserablen Rahmenvertrags mit der EU. Weg damit!»

Stefan Schmid, der Autor dieses erfreulichen Auftakts, seines Zeichens Chefredaktor des St. Galler Tagblatts, war schon derjenige, der darauf aufmerksam machte, dass die zu kaufenden neuen Kampfjets die Schweiz technisch noch direkter von der NATO abhängig machen werden. Und jetzt hat er den Mut, uns reinen Wein einzuschenken:

«Die Souveränität wird zum Fetisch, zum Nationalheiligtum stilisiert, das es zu verteidigen gilt. Viele glauben tatsächlich, die Schweiz sei unabhängig von der EU. Eine Fehleinschätzung geopolitischer Realitäten. Fakt ist: Unser Land war in der Geschichte noch nie unabhängig von anderen Mächten. Während Jahrhunderten segelte die Eidgenossenschaft fest an der Seite Frankreichs durch die Weltgeschichte. Um zu verhindern, dass das kleine Alpenland erneut am Rockzipfel einer Grossmacht hängt, erklärten es Europas Mächtige am Wiener Kongress 1815 zur neutralen Zone.»

Und was ist Stefan Schmids Empfehlung, wie wir uns heute der EU gegenüber verhalten sollen? Auch dafür hat er klare Worte:

«Dass wir darauf verzichten, dort, wo Europas Musik gemacht wird, mitzuspielen, das ist unsere Entscheidung. Wir könnten jederzeit beitreten. Der Beitritt, in der Schweiz nach 30 Jahren erfolgreicher Anti-EU-Propaganda der SVP weitgehend tabuisiert, wäre die wohl eleganteste Variante, den Verlust an Souveränität dank Mitsprachemöglichkeiten zu minimieren. Ein Versäumnis, dass darüber hierzulande nicht einmal ansatzweise ernsthaft debattiert wird.»

«Volle Souveränität – eine Schweizer Lebenslüge», so lautete die Headline über Stefan Schmids Kommentar in der Zeitung. Schön, dass es auch in schwierigen Zeiten Journalisten gibt, die es wagen, Tabus zu brechen und mit träfen Worten – und faktenkorrekt – in die Tasten zu greifen!

Zu Stefan Schmids Kommentar in voller Länge hier anklicken.

**********************************************

Infosperber-DOSSIER

**********************************************