Der Bundesrat beschliesst Abmarsch in den Sumpf der Schulden

Im Kampf gegen Corona hat der Bundesrat die Schweiz in drei Teile gespalten. Er häuft einen untragbaren Schuldenberg an.

Weil wir Abstand halten müssen und weil der Bundesrat Läden, Restaurants, Fitnesszentren etc. geschlossen hat, konsumieren wir aktuell etwa 20 Prozent weniger als gewohnt. In einer flexibel organisierten Wirtschaft wäre das kein Problem: Es würden einfach alle 20 Prozent weniger verbrauchen, 20 Prozent weniger arbeiten und auch 20 Prozent weniger verdienen. Wenn der Spuk vorüber ist, würden alle wieder mehr konsumieren und arbeiten. Es sei denn, wir hätten uns an die neue Bescheidenheit gewöhnt.

Doch in unserer extrem arbeitsteiligen Wirtschaft ist alles viel komplexer. Deshalb wirken sich die Corona-Krise bzw. die Massnahmen des Bundesrates – schematisch gesehen – so aus: 80 Prozent arbeiten und verdienen wie bisher, konsumieren aber 20 Prozent weniger und sparen dank der Krise viel Geld – umso mehr, je länger sie dauert. Rund 16 Prozent – Angestellte, Temporäre etc. – werden auf Kurzarbeit gesetzt und verlieren 20 Prozent ihres Einkommens. Da sie auch weniger konsumieren können, ist das in den meisten Fällen erträglich.

Für die restlichen rund 4 Prozent – die Kleinunternehmer – sieht die Rechnung weniger gut aus. Sie sind die grossen Corona-Verlierer. Erstens sind sie mit einer Pauschale von maximal 3320 Franken im Schnitt weniger gut gegen den Verdienstausfall versichert als die meisten andern. Vor allem aber werden sie vom Bundesrat vor die Wahl gestellt, entweder ihr Geschäft gleich zu liquidieren oder aber die laufenden Kosten per Kredit zu decken und sich so mit einem letztlich nicht tragbaren Schuldenberg zu belasten.

Schuld daran sind die 20 Milliarden Franken Überbrückungskredite, die ihnen der Bund zur Deckung der laufenden Kosten anbietet. Vermittelt werden diese von der jeweiligen Hausbank – die auch die Kreditzinsen kassiert. Beträge von maximal 500'000 Franken oder 10 Prozent des Umsatzes werden vom Bund zu 100 Prozent garantiert, aber die Bank muss vorab prüfen, ob das Unternehmen «grundsätzlich solvent» ist.

Sehen wir uns auf der Grundlage der Statistik der «Buchhaltungsergebnisse schweizerischer Unternehmen» einmal an, was das für einen durchschnittlichen Gastronomiebetrieb bedeutet: Die Fixkosten inkl. Finanzaufwand, Abschreibungen und vor allem Miete machen rund 30 Prozent des Umsatzes aus. Der Überbrückungskredit reicht also maximal für vier Monate. Nach diesen vier Monaten hat sich die Verschuldung um 10 Prozent des Umsatzes erhöht, was bedeutet, dass 60 Prozent des ohnehin knappen Eigenkapitals weg ist. Das sind Durchschnittswerte. Die Hälfte der Betriebe ist schlechter dran.

Bei dieser Ausgangslage stellt sich nicht nur für die Gastro-Unternehmer die Frage, ob sie nicht lieber gleich Konkurs anmelden und so den Schaden begrenzen sollen. Und die Banken müssen sich fragen, ob solche Betriebe «grundsätzlich solvent» sind und ob sie ihnen überhaupt einen Überbrückungskredit gewähren dürfen. Und da bei einem Konkurs vermutlich längst nicht alle Forderungen beglichen werden können, droht eine Pleitewelle – und ein Immobiliencrash.

Mit seinem Programm will der Bundesrat die Schweizer Wirtschaft dadurch vor dem Kollaps bewahren, dass die Banken einige Monate lang die fixen Betriebskosten der Unternehmen per Kredit zulasten der Unternehmen finanzieren. Doch Kredite für laufende Betriebskosten (statt für echte Investitionen) sind letztlich nicht tragfähig, ihnen steht kein entsprechender Mehrwert gegenüber. Sie sind vor allem dann nicht tragfähig, wenn man sie auf die kleine Minderheit der Kleinunternehmen und Selbständigerwerbenden abschieben will. Der Einzige, der diese Schulden tragen kann, ist der Staat – der Schuldner der letzten Instanz.

Also wäre es wichtig und volkswirtschaftlich logisch, dass der Staat nicht nur die Löhne, sondern auch die laufenden Betriebskosten von Anfang an à-fond-perdu übernimmt und nicht erst hinterher, wenn ihm eh nichts anderes übrig bleibt, als die Guthaben abzuschreiben. Das wäre auch im Sinne der Gerechtigkeit und des Verursacherprinzips. Schliesslich hat der Staat die Betriebe schliessen lassen, also soll er auch den Schaden decken.

Finanzierbar wäre das allemal. Der Thinktank Avenir Suisse schätzt den Bedarf für die Kurzarbeitsentschädigung auf 7 Milliarden und den an Liquiditätskrediten auf 5 Milliarden Franken pro Monat. Selbst wenn die Krise 6 Monate dauern würde, wären das bloss 72 Milliarden Franken oder etwa 10 Prozent des BIP. So wie es heute aussieht, könnte der Bund das Geld sogar mit einem Negativzins von 0,5 Prozent finanzieren, würde also jährlich noch 360 Millionen kassieren.

Im Idealfall hätte der Bund entsprechende Zusicherungen schon am 16. März verkünden sollen, gleichzeitig mit der Schliessung von Restaurants, Läden etc. Inzwischen hat er – tröpfchenweise – nachgebessert. Doch die Liquiditätshilfe (anstelle von nicht rückzahlbaren Entschädigungen) bleibt ein wohl fataler Fehler. Je schneller ihn der Bundesrat korrigiert, desto grösser ist die Chance, dass wir alle die Krise heil überleben.