Bundesrat lässt Mieter in Not einfach im Stich

Geschlossene Läden in Bern – die Miete läuft weiter

Niklaus Ramseyer / 28. Mär 2020 - Der Bundesrat speist Geschäftsmieter mit einer «Fristverlängerung» ab. Angesagt wäre ein totaler Zins-Verzicht.

Kleinbetriebe sind der Corona-Massnahmen des Bundesrates wegen reihenweise zwangsgeschlossen. Geld kommt keines herein. Die Mietzinsen jedoch werden fällig. In dieser Notsituation zeigen einzelne Privat-Vermieter etwa in der Stadt Bern jetzt schon Kulanz und Solidarität: Sie haben geschlossenen Geschäften im Parterre ihrer Liegenschaften die April-Miete erlassen. Sie machen freiwillig das, was der Bundesrat längst anordnen sollte.

Parmelin schiebt das Mietproblem auf die lange Bank

Doch der Bundesrat schlägt sich auf die Seite der Vermieter: «Hilfe wird kommen», hatte der zuständige Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) am Mittwoch, 25. März, insbesondere den Geschäftsmietern in Not noch versprochen. Konkret bot er am Freitag, 27. März, dann aber so gut wie nichts: Die Frist für Mieter, die nicht zahlen können, werde von 30 auf 90 Tage verlängert, gab er nur bekannt. Dann sagte er noch etwas von «möblierten Einzelzimmern», was niemanden der in Not geratenen Kleingeschäftsleute interessiert. Und wie von allen Machthabern, die sich nichts zu tun getrauen, kamen dann auch von ihm noch die übliche «Taskforce» und der «runde Tisch». Die Mieter werden so hingehalten, ihr Problem dilatorisch behandelt – auf die lange Bank geschoben.

Mieter und Vermieter sollten «den Dialog pflegen» und «Einzelfall-Lösungen suchen», redete SVP-Mann Parmelin noch ein wenig weiter. Machte dann aber knallhart klar: Vom «normalen Rechtsweg» werde der Bundesrat «nicht abweichen» (also kein Notrecht für in Not geratene MieterInnen). Oder höchstens «in einer absoluten Notlage». Als ob die nicht schon da wäre. Parmelins halbherzige Ansage klang verdächtig ähnlich wie das, was verzweifelte MieterInnen schon tags zuvor am Dienstagabend im Kassensturz von TV SRF gehört hatten. Von einem SVP-Parteikollegen Parmelins notabene, dem Präsidenten des Hauseigentümerverbandes (HEV Schweiz), Hans Egloff. Auch er redete von Dialog und Lösungen-Suchen. Aber auch er betonte den «Rechtsstandpunkt» seines Verbandes zu den nun verordneten Geschäftsschliessungen: «Diese Schliessungen sind ein klassisches Betriebsrisiko!» Sprich: Den betroffenen Betrieben während der Zwangsschliessung die Miete zu erlassen, gehe leider nicht. Egloff drohte auch gleich mit dem Bundesgericht. Und das könnte dann Jahre dauern.

Seit Jahren um Milliarden überrissene Mieten

Einen Mietzins-Erlass für nun temporär geschlossene Betriebe hatte in derselben Sendung zuvor der Präsident des Deutschschweizer Mieterverbandes und grüne Zürcher Nationalrat Balthasar Glättli gefordert. Leider zeigte sich Glättli auf das Thema ebenso schlecht vorbereitet und uninformiert wie die Fernseh-Journalistin im Studio: Sie konfrontierte Egloff jedenfalls nie mit der Tatsache, dass seine Hauseigentümer (der nur noch minimalen Hypozinsen wegen) nun seit Langem schon Jahr für Jahr insgesamt um Milliarden überteuerte Mietzinsen kassieren – und nun auch mal etwas zurückgeben könnten. Auch Glättli erwähnte diese Fakten vor der TV-Kamera nicht. Er verstieg sich sogar zum Ansinnen, der Bundesrat könnte ja die Vermieter für deren Verluste wegen der Corona-bedingten Mietzins-Erlasse später «entschädigen».

Steuergelder als Entschädigung für die Immobilienbranche?

Der grüne Nationalrat hätte es eigentlich besser wissen sollen: Sein Mieterverband hat ja schon 2018 vorgerechnet, dass die Liegenschaftseigentümer in unserem Land im Vergleich zu vor zehn Jahren jetzt jedes Jahr zwischen 15 und 20 Milliarden weniger für Hypothekarzinsen aufwenden müssen. Die Mieten hätten darum nach Gesetz insgesamt um 7 Milliarden sinken sollen. Doch seien sie im Gegenteil gar noch gestiegen – um 2,5 Milliarden im Jahr. Was satte 10 Milliarden Franken ergibt, welche Egloffs Hauseigentümer Jahr für Jahr zu viel von ihren Mietern abkassieren.

Die Zürcher SP-Nationalrätin und Unternehmerin Jacqueline Badran geht gar von 14 Milliarden jährlich aus. Und dies nun seit Jahren schon. «Wir haben einen grossflächig illegalen Zustand im Wohnungsmarkt», stellte Badran schon im Januar (17.1.2020) in der Unia-Zeitung «Work» fest: «Der Mietmarkt wirkt wie ein riesiger Staubsauger, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht.» Glättlis Verband nennt es «eine gigantische Unterschlagung zum Nachteil der Mieter».

Der Bundesrat hätte die «gigantische Unterschlagung» lange vor der Corona-Krise schon stoppen können und müssen. Artikel 109 der Bundesverfassung sagt nämlich: «Der Bund erlässt Vorschriften gegen Missbräuche im Mietwesen, namentlich gegen missbräuchliche Mietzinse (...).» Getan jedoch hat er gar nichts. Ganz im Gegenteil sind die (Partei-)Freunde der Vermieter (SVP und FDP) in den Räten gerade daran, den Schutz der Mieter im ohnehin schon Vermieter-freundlichen Mietrecht noch weiter zu verwässern.

Parmelin schützt Miet-Profiteure statt Kleingewerbler

Im Kassensturz hatten Kleinunternehmer am Dienstag konkret dargelegt, wie die weiterlaufenden (überhöhten) Mieten ihre Corona-mässig geschlossenen Geschäfte akut bedrohen: Er müsse 10'000 Franken Miete im Monat zahlen, habe nun aber gar keine Einnahmen mehr, sagte ein Wirt aus dem Kanton Bern. Ein Zürcher Weinhändler, dessen Geschäft auch still steht (ausstehende Rechnungen für 600 000 Franken), bezifferte seinen Mietzins unter Tränen auf 200 000 Franken im Jahr.

So ergeht es Zehntausenden von Geschäftsleuten im Land. Sie hatten auf den Schweizer Wirtschaftsminister und den Gesamtbundesrat gehofft. Und wurden vorerst schroff enttäuscht: Was die Regierung nun für die Geschäftsmieter in Not vorschlage, sei inakzeptabel, sagte der Genfer SP-Nationalrat und Präsident der Westschweizer Mieter (Asloca) Carlo Sommaruga am Freitagabend im welschen Fernsehen postwendend: «Soll denn eine Coiffeuse, die jetzt drei Monate nicht arbeiten darf, dann auf einen Schlag gleich drei Mieten zahlen können?» So fragte er ironisch. Er forderte statt der allenthalben billigen Fristverlängerung von 30 auf 90 Tage umgehend: Für zwangsmässig geschlossene Geschäfte sei jetzt «eine Mietreduktion um 100 %» angezeigt. Also temporärer Verzicht auf Mietzinsen. Oder zumindest massive Teilverzichte. Sommaruga kritisierte auch Parmelins «Taskforce»: Da würden dann bloss zwei Verteidiger der betroffenen und verzweifelten Mieter acht Vertretern der Vermieter gegenüber sitzen.

Mietzins-Erlass während der Zeit der Corona-Krise ist dringend

Kritik kam auch vom alternativen Hausbesitzer-Verein «Casafair», der sich bereit erklärte, über Erlass oder Stundung von Mietzinsen während der Krise zu diskutieren. Casafair erwartet statt sturem Pochen auf den «Rechtsstandpunkt» vom Bundesrat ein «klares Machtwort». Angesichts der gegenleistungsfreien Milliarden-Profite der Immobilienbranche in den letzten Jahren, die sich kumuliert auf insgesamt 70 bis 100 Milliarden Franken belaufen dürften, kann dieses Wort (in Form einer Verordnung) nur lauten: «Miet-Erlass: So lange die Corona-Krise andauert, werden zwangsgeschlossenen Firmen temporär sämtliche Pachtgelder und Mietzinsen erlassen.»