So erlebte ein iranischer Truck-Chauffeur in Polen Weihnachten

Der iranische Chauffeur Fardin Kazemi mit seinem defekten Truck inmitten Polens

Christian Müller / 24. Dez 2019 - Unabhängig von aller Politik: Die Menschlichkeit bricht immer wieder durch und wird sichtbar. Das ist gut so.

Polen steht vor einem schwierigen Jahr. Die aktiven Versuche polnischer Politiker, die eigene Geschichte des 20. Jahrhunderts umzuschreiben, beste Kontakte zu Hitler und aktive Hilfe bei der Juden-Verfolgung vergessen zu machen und die Schuld am Zweiten Weltkrieg von Hitler weg nach Russland zu verschieben, wird Folgen haben: erfreuliche Folgen für die Geschichte als Wissenschaft und als Sammlung von Fakten, eher negative Folgen für das Image von Polen.

Der Vorstoss polnischer Mitglieder des EU-Parlamentes und die darauf folgende Zustimmung des EU-Parlamentes zu einer Resolution, wonach der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht Hitler, sondern dem Molotow-Ribbentrop-Pakt anzulasten sei, hat Russland nun veranlasst, im Hinblick auf die Feierlichkeiten «75 Jahre Beendigung des Zweiten Weltkrieges» im kommenden Mai seine Archive zu öffnen. Danach werden solche Geschichtsverfälschungs-Veranstaltungen wie jene im EU-Parlament vom September 2019 kaum mehr stattfinden können. (Infosperber hat als eine von nur wenigen Publikationen über den skandalösen Entscheid des EU-Parlamentes ausführlich berichtet. Zum Nachlesen hier anklicken.)

Polen ist ja auch in einem anderen Punkt – politisch – etwas speziell. In keinem anderen Land Europas werden die USA so verehrt, um nicht zu sagen: so «angebetet», wie in Polen. US-amerikanische Truppen und Waffen sind in Polen hochwillkommen. Die NATO kann nicht genug Truppen nach Polen abdelegieren und NATO-Manöver auf polnischem Boden sind jederzeit erwünscht. Gerade im Frühling 2020 sind wieder solche geplant. Neben 17'000 US-Soldaten, die bereits in Europa stationiert sind, sollen 20'000 weitere aus den USA nach Europa eingeflogen werden. Und verstanden wird die grandiose Militär-Übung als Machtdemonstration gegenüber Russland. Das Wort «Provokation» wäre wohl zutreffender.

Aber es gibt sie nicht, «die» Polen

All diese polnischen «Spezialitäten», ersichtlich aus den Wahlergebnissen und Abstimmungsresultaten, aber auch aus vielen Medienberichten, gelten für das Land Polen, für die offenbare Mehrheit der Polen. Das aber heisst nicht, dass es nicht auch in Polen unzählige Menschen gibt mit Sinn für Gerechtigkeit und mit einem Herz für Mitmenschen in Not. BBC London hat eben so eine kleine «Weihnachtsgeschichte» bekannt gemacht.

Der Iraner Fardin Kazemi chauffiert seinen alten Truck schon seit 27 Jahren aus dem Iran zu allen möglichen und unmöglichen Destinationen in Europa. Anfang Dezember war er mit einer Ladung Trauben in Polen, als der betagte Lastwagen definitiv den Geist aufgab. Fardin Kazemi hätte nach Tschechien weiterfahren sollen, um dort Waren zu laden, die für den Iran bestimmt sind.

Was tun ohne Geld? Fardin Kazemi schlief in der Kabine des Pannenfahrzeugs, wurde aber entdeckt – und die Polen zeigten Herz: Sie sammelten Geld und brachten innerhalb kürzester Zeit fast 250'000 Zlotys zusammen – entsprechend knapp 65'000 Schweizer Franken. Damit soll er nun einen «neuen» alten Truck erhalten, einen Occasions-DAF XF 106 voraussichtlich. Das Abenteuer ist allerdings noch nicht zu Ende, denn ob der geschenkte Truck trotz Sanktionen in den Iran fahren darf, ist noch unsicher ...

Fardin Kazemi ist trotzdem schon heute unendlich dankbar und weiss kaum, wie er die Polen ausreichend rühmen kann. Ja, auch in Polen, wo man verehrungsvoll nach Washington blickt und die dortigen Entscheidungen stets besonders lobt – gerade jetzt auch wieder die Sanktionen gegen die Nord Stream 2-Beteiligten – wird einem sanktionsgeschädigten Iraner geholfen, wenn er leibhaftig vor einem steht und in Not ist.