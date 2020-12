Kanton Wallis: Neue Stauseen im Multi-Pack

Kurt Marti / 04. Dez 2020 - Die Walliser Regierung propagiert neue Staumauern in nationalen Schutzgebieten, insbesondere in der Region Goms-Aletsch.

Wie heikel das Dossier ist, zeigt die Antwort des Walliser Energieministers Roberto Schmidt und seines Wasserkraft-Chefs Joël Fournier. Auf die Frage von Infosperber, wo der Kanton Wallis den Bau neuer Staumauern beziehungsweise die Erhöhung bestehender Staumauern zur Stromproduktion vorschlägt, teilten die beiden mit, «dass wir im Moment noch keine zusätzliche Informationen geben werden. Es ist zuerst nötig, detaillierte Informationen mit den Gemeinden zu diskutieren».

Im Hauptfokus steht die Region Goms-Aletsch

Der Hintergrund: Ende Oktober veröffentlichte der Kanton Wallis eine Potential-Studie zur Frage, wo die Wasserkraft im Wallis ausgebaut werden könnte (siehe Kasten unten). Was auffällt: Im Hauptfokus steht die Region Goms-Aletsch, in der schon heute ein Grossteil der Wasserläufe zur Stromerzeugung genutzt wird. Gleich vier neue Stauseen und den Ausbau des Gries-Stausees führt die Studie auf.

Konkret: 1'000 Gigawattstunden (GWh) der insgesamt 2'250 GWh des von der Studie identifizierten Wasserkraft-Potentials im ganzen Wallis sollen im Goms-Aletsch-Gebiet erzeugt werden und dort grösstenteils in nationalen Schutzgebieten.

Verfasst hat die Studie die Walliser Elektrizitätsgesellschaft («Forces Motrices Valaisannes», FMV) im Auftrag der Walliser Regierung. Pikantes Detail: Von der Staumauer-Offensive in der Region Goms-Aletsch würde vor allem die Walliser Elektrizitätsgesellschaft profitieren. Sie könnte damit ihre bislang geringe Winterstromproduktion von heute rund 330 GWh auf 1330 GWh vervierfachen.

Da kann es nicht schaden, wenn die FMV einen direkten Draht in die Walliser Regierung hat. Denn Energie-Minister Roberto Schmidt sitzt auch im FMV-Verwaltungsrat und ist damit gleichzeitig Auftrageber und Auftragnehmer der Studie.

Heimlichtuerei der Walliser Regierung erstaunt

Doch wo sollen diese Staumauern im Goms-Aletsch-Gebiet gebaut werden? Die Heimlichtuerei des Walliser Energiedepartements erstaunt, denn die Standorte lassen sich aus einer Grafik der Studie ohne Weiteres herauslesen. Namentlich erwähnt werden die einzelnen Staumauer-Projekte allerdings auch in der Studie nicht.

Die blauen Punkte zeigen die potentiellen Stauseen beziehungsweise Staumauer-Erhöhungen an. Im Uhrzeigersinn von oben rechts: Rhonegletscher, Griesgletscher, Chummibort im Landschaftspark Binntal, Oberaletschgletscher und Fieschergletscher. (vergrössern)

Als «Standort mit Winterstrom-Potential» ist in der Grafik auch der Rhonegletscher eingezeichnet. An dessen Fuss ist in den letzten 12 Jahren ein landschaftlich und touristisch attraktiver Gletschersee entstanden. Das ganze Gebiet des Rhonegletschers mit dem Gletschersee und dem Gletschervorfeld liegt im Schutzgebiet «Rhonegletscher mit Vorgelände», das Teil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) ist.

Eine ETH-Studie lässt die Katze aus dem Sack

Brisant ist dabei die Frage, ob die Speicher-Kapazität mit einer Staumauer erhöht werden soll. In der Walliser Studie ist nur allgemein von der Nutzung von «neuen natürlichen Seen» die Rede. In einer Grafik ist keine Mauer eingezeichnet.

Neuer natürlicher See: In der Grafik der Studie ist keine Mauer eingezeichnet. (vergrössern)

Ein See ohne Staumauer? Das erstaunt. Damit könnte nur vergleichsweise wenig Wasser für die Stromproduktion im Winter genutzt werden. Lässt hier die Walliser Regierung die Katze also noch nicht aus dem Sack? Der Weg zur Beantwortung dieser Frage führt über einen Quellenverweis am Schluss der Walliser Potential-Studie auf einen Artikel im Magazin des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes und schlussendlich per Link auf die zugrundeliegende wissenschaftliche ETH-Studie.

Auf Seite 86 der ETH-Studie schliesslich wird man fündig. Dort ist für eine Speicherkapazität von 46 Millionen m3 (46 hm3) von einer 100 Meter hohen Staumauer am Fuss des Rhonegletschers die Rede. Falls die Produktion auf den Winter ausgerichtet wird, müsste die Speicherkapazität laut Studie sogar auf 52 Millionen m3 erhöht werden.

Abbildung aus der ETH-Studie: Mit einer 100 Meter hohen Staumauer (rote Linie) am Rhonegletscher

Zwei weitere Staumauern im BLN-Schutzgebiet

Neben dem Stausee am Rhonegletscher träumt die Walliser Regierung von zwei weiteren Staumauern im BLN-Schutzgebiet «Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn», nämlich am Fusse des Oberaletschgletschers, einem nördlichen Seitengletscher des Grossen Aletschgletschers, und am Fusse des Fieschergletschers bei Fiesch/Fieschertal. (Bilder: Google Earth)

Eine Staumauer am Fusse des Oberaletschgletschers nördlich der Riederalp? (vergrössern)

Eine Staumauer am Fusse des Fieschergletschers bei Fiesch/Fieschertal? (vergrössern)

Eine Staumauer im Landschaftspark Binntal

Zudem propagiert die Walliser Regierung eine weitere Staumauer im Chummibort, das im Perimeter des Landschaftsparks Binntal liegt, einem regionalen Naturpark von nationaler Bedeutung, dessen Ziel unter anderem «die Erhaltung und Aufwertung der Qualität von Natur und Landschaft» ist.

Eine Staumauer im Chummibort im Landschaftspark Binntal? (vergrössern)

Der Widerstand ist vorprogrammiert

Alle diese Projekte werden auf harten Widerstand von ökologischer und touristischer Seite stossen. Die Weigerung der Walliser Regierung, die potentiellen Standorte zu nennen, ist der Beweis dafür, dass sie selber nicht an diese Luftschlösser glaubt.

Das Wallis hat bereits genügend Stauseen, um den Solarstrom zu speichern, wenn die Sonne endlich auch über der Walliser Elektrizitätsgesellschaft aufginge. Statt einer Stausee-Offensive mit grossen finanziellen Risiken braucht es eine zukunftsgerichtete Solar-Offensive.