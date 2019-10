Die Kurden stehen vor einem traurigen Déjà-vu

Die USA räumen das Feld für eine türkische Offensive in Nordsyrien. Ihre ehemaligen Verbündeten überlassen sie dem Schicksal.

Die Erklärung Washingtons vom späten Sonntagabend kam nicht ganz unerwartet und hat die syrischen Kurden dennoch hart getroffen: Der Einmarsch der türkischen Armee in den Norden Syriens stehe unmittelbar bevor, hiess es. Die US-Armee vor Ort werde die türkische Offensive «weder unterstützen noch darin involviert» sein. Mit diesen Worten gab die US-Regierung faktisch grünes Licht für die dritte türkische Invasion in Syrien und verkündete zugleich das Ende ihrer Allianz mit den syrischen Kurden.

Im Kampf gegen die Terrormiliz des «Islamischen Staats» (IS) waren die Kurden nach 2015 die wichtigsten Verbündeten der USA und der europäischen Anti-IS-Allianz. Vor allem dank dem Einsatz der Kurden war ein Sieg über die Dschihadisten in Irak und in Syrien überhaupt möglich. Nun kündigte Washington an, die US-Armee ziehe sich nach dem Sieg über die Dschihadisten ganz aus der Region zurück. Das heisst aber auch: Der Luftraum über dem selbstverwalteten kurdischen Rojava wird für die türkische Luftwaffe freigegeben.

Es ist ein trauriges Déjà-vu für das kurdische Volk: Im Januar 2018 hatte Russland der türkischen Luftwaffe die Erlaubnis erteilt, den syrischen Luftraum für Angriffe auf die damals noch von Kurden verwaltete nordwestliche syrische Provinz Afrin zu benützen. 72 Flugzeuge bombardierten an einem einzigen Tag flächendeckend das Gebiet – es war der bislang grösste Einsatz der türkischen Luftwaffe ausserhalb der Türkei. Die türkische Führung nannte diese Militäroffensive «Operation Olivenzweig». Nach dem Einmarsch der türkischen Truppen und ihren syrischen islamistischen Alliierten in Afrin, wurde die einheimische kurdische Bevölkerung vertrieben. Menschenrechtsorganisationen melden seither, dass Entführungen, Folter und Raub in Afrin alltäglich seien.

Steht nun der Bevölkerung Rojavas ein ähnliches Schicksal bevor? Die Vereinten Nationen haben dazu aufgerufen, die Zivilbevölkerung zu schützen. «Wir hoffen das Beste, bereiten uns jedoch auf das Schlimmste vor», sagte Panos Moumtzis, der Leiter des UNO-Hilfseinsatzes in Syrien.

Mustafa Bali, ein führendes Mitglied des selbstverwalteten Rojava, konnte nach der Erklärung aus dem Weissen Haus seine Enttäuschung kaum in Worte fassen. Er warf der US-Regierung vor, mit ihrer Entscheidung die ganze Region in eine «Kriegszone» zu verwandeln. Die Kurden hätten keine andere Wahl, als ihre Heimat um jeden Preis zu verteidigen, sagte er. Die von den USA ausgebildete kurdische YPG-Miliz wird auf rund 40'000 Mann geschätzt. Der Krieg Erdogans könnte also zu einem langen, blutigen Alptraum werden.

Und was macht die EU? Wird sie die völkerrechtswidrige türkische Invasion in Nordsyrien ohne Wenn und Aber verurteilen? Oder werden auch die europäischen Politiker wegschauen, weil die Dschihadisten in Syrien nun besiegt sind und der türkische Präsident Erdogan ihnen verspricht, alle syrischen Flüchtlinge in Rojava unterzubringen und das Flüchtlingsproblem so für alle einvernehmlich zu lösen?