Die Affäre Lauber könnte längst beendet sein

© srf

«Ich bedanke mich beim Parlament für die Wahl.» Lauber nach der Wiederwahl am 25. September 2019.

Monique Ryser / 26. Jul 2020 - Das Parlament hat den Schaden für Laubers Arroganz und beschädigte selber die Institution Bundesanwaltschaft.

Amtspflichtverletzung, Lüge, Illoyalität – all das war schon bei der Wiederwahl von Bundesanwalt Michael Lauber am 25. September letzten Jahres bekannt. Mit 129 Stimmen, sieben Stimmen über dem nötigen Mehr, wurde er aber von der Vereinigten Bundesversammlung für eine weitere Amtszeit von vier Jahren wiedergewählt. Nachdem nun das Bundesverwaltungsgericht die Vorwürfe bestätigte, will er über seinen Abgang verhandeln, bietet seinen Rücktritt nur an. Das heisst konkret – er will trotz all der Verfehlungen wohl einen Deal, was meist mit dem Wort «Abgangsentschädigung» umschrieben wird. Der Genfer SP-Nationalrat Carlo Sommaruga nennt dieses Verhalten «unendliche Arroganz.» Doch, was ist zu erwarten, von jemandem, der trotz jahrelanger Vorwürfe und damit zusammenhängender Beschädigung des Amtes, für eine weitere Amtszeit wiedergewählt wurde?

Es lohnt sich also, seine Befürworter nochmals zu Wort kommen lassen, die ihm damals treu zur Seite standen: Die Gerichtskommission hatte sich noch mit neun gegen sechs Stimmen gegen eine Wiederwahl ausgesprochen. Doch in der Vereinigten Bundesversammlung waren dann nur die Grünen, Grünliberalen und die CVP gegen eine Wiederwahl. Hingegen stellten sich die Parteien SP, FDP und SVP mehrheitlich hinter Lauber, der mit diesen Stimmen dann knapp gewählt wurde.

Einige Zitate von Lauber-Supportern vor der Wiederwahl:

SVP-Ständerat Roland Eberle: «Es geht um die Institution der Bundesanwaltschaft, wenn man die jetzt demontiert, in dem man einen Kopf wegschlägt, dann leidet die gesamte Justizinstitution in der Schweiz und die oberste Strafverfolgungsbehörde wird massiv geschwächt.» Die Lauber vorgeworfenen Tatbestände seien «Unschönheiten».

Christian Lüscher, FDP: «Herr Lauber hat (…) ein Controlling installiert, ein Coaching, er hat aufgeräumt. Herr Lauber hat einen Teil der Staatsanwälte entlassen, weil er sie als unfähig befand, ihre Aufgabe zu erfüllen. (Anm. der Red: Einige Entlassene klagten gegen ihre Kündigung und bekamen in der Folge Entschädigungen zugesprochen - die Steuerzahler kostet das mindestens eine Million Franken) «Seien Sie verantwortungsbewusst und wählen Sie Herr Lauber. Wenn Sie es nicht tun, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen einen fähigen Kandidaten für das Amt zu finden.»

Ständerat Raphael Comte, FDP:«Viele von uns haben ein ungutes Gefühl. Verschiedene Taten, die dem Bundesanwalt vorgeworfen werden stören uns, irritieren uns, lassen uns zweifeln. Wir entdecken, dass ein Bundesanwalt nicht perfekt sein kann. Diese Dinge sind ein Grund für Unzufriedenheit, aber nicht ein Grund für eine Nicht-Wiederwahl.» Comte brachte einen drastischen Vergleich: «Ein Henker darf die Guillotine erst dann bedienen, wenn er sicher ist, dass der Verurteilte wirklich schuldig ist.»

Auch weitere Persönlichkeiten stellten sich damals auf die Seite von Lauber.

Urs Hofmann, Aargauer SP-Regierungsrat und Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren: «Die Kantone machen mit Lauber sehr gute Erfahrungen», sagte er gegenüber der NZZ. Hofmann bezweifelte, dass drei nicht dokumentierte Treffen Laubers mit Fifa-Präsident Gianni Infantino Grund genug wären, Lauber abzusetzen. «Für einen solchen Schritt müssen gravierende Gründe vorliegen, die eine Weiterbeschäftigung als unzumutbar erscheinen lassen. Ich bezweifle, dass dies hier der Fall ist.»

Und auch die Konferenz der Staatsanwälte wollte nichts von einer Abwahl des Bundesanwaltes wissen. «Wir machen uns berechtigte Sorgen. Es wäre kantonal, national wie auch international ein schlechtes Zeichen, den amtierenden Bundesanwalt abzusetzen.»

Das Drama Lauber geht also weiter, vor allem, weil auch seine Stellvertreter im ganzen Verfahren in ein schiefes Licht gerückt wurden, wie Infosperber bereits berichtete. Nun wird in Medien, die die ganzen Ungereimtheiten überhaupt erst ans Tageslicht gebracht hatten, auch über deren Rolle diskutiert und eine Übernahme des Amtes durch bisherige Stellvertreter ausgeschlossen.