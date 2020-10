Cédric Wermuth will Corona-Krise nutzen

Die Rolle des Staates als Corona-Krisenmanager motiviert den Kandidaten für das SP-Präsidium, eine «Politikwende» vorzuschlagen.

Die öffentlichen Dienste seien vertraute Institutionen und böten deshalb gute Grundlagen, um eine radikale Wende einzuleiten. Im Vordergrund solle der Service public stehen, weil dieser «nicht der Logik der Konkurrenz und der Gewinnorientierung unterworfen» sei. Das postulieren SP-Nationalrat Cédric Wermuth, der am 17. Oktober für das Co-Parteipräsidium der SP kandidiert, zusammen mit Beat Ringger von Denknetz Schweiz in einem 200-seitigen Büchlein.

Wermuth/Ringger machen Vorschläge in elf Teilbereichen. Im Postbereich plädieren sie für eine Rückkehr zum Paketmonopol und für einen Ausbau des feinmaschigen Post-Zustellnetzes zu einer «ökologischen Online-Bestellplattform», quasi einem «grün-sozialen Amazon». Im Bereich der Telekom sollen sich alle BürgerInnen auf einem leistungsfähigen gebührenfreien Internet bewegen können und gebührenfreie mobile Kommunikation erhalten. Die Schweiz soll sich darüber hinaus als Entwicklerin einer Open-Source-Infrastruktur positionieren mit Open-Source-Standarddiensten für Vereine, NGOs und Service-Public-Unternehmen. Das Fernziel: eine Open-Access/Open-Data-Landschaft für Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Museen und Medien. Im Bereich der Energieversorgung müsse die Solarenergie massiv ausgebaut werden mit der Verpflichtung für Hausbesitzer, ihre Dächer zur Verfügung zu stellen. Im weitern sei ein Verbund-Mobilitätsregime zu errichten, auf bestehenden Pfeilern wie dem SBB-GA, dem Mobility Carsharing und dem Langsamverkehr. Der private Autoverkehr sei ebenso zurückzubinden wie der Flugverkehr. Den gemeinnützigen Wohnungsbau wollen die Autoren massiv ausbauen, die Kitas gebührenfrei machen.

Die Vorschläge sind unterschiedlich spannend, rein utopisch für die einen, zwingend diskutierbar wohl für andere. Zu realisieren wären sie, und das sind sich die Autoren bewusst, nur mit Milliarden von Franken an öffentlichen Geldern. Diese Mittel wollen sich Wermuth/Ringger holen durch eine massive Rückverteilung des Reichtums, der in den letzten Jahrzehnten «von unten nach oben und von öffentlich zu privat» erfolgte. Kurz: «Ein Grossteil dieser Geldmittel muss dringend und rasch den Weg zurück in die gesellschaftlichen Nützlichkeitszonen finden – dorthin, wo es an Geld mangelt.» Eines der Unterkapitel ist denn auch überschrieben mit «Rückverteilen, Rückverteilen, Rückverteilen».

Das Problem zur Realisierung der Service-Public-Revolution liegt nicht nur beim Geld. Zum Anpacken und Durchsetzen solcher Vorschläge braucht das Land entsprechende politische Mehrheiten. Wie sonst könnte zum Beispiel der private Bankensektor, dies ein weiterer Vorschlag der Autoren, umstrukturiert und mindestens teilweise zu einem «Service-Public-Finanzdienstleister» werden?

Wichtige Gesetzeseingriffe, auch Änderungen in der Bundesverfassung, wären nötig, um das bereits heute fragile Verhältnis von Service public zu Marktwirtschaft in Wermuth/Ringgers Richtung zu justieren. Wobei «justieren» noch ein harmloses Wort ist. Denn die «Service-Public-Revolution» zielt nicht nur auf einen kürzer- oder längerfristigen Umbau, sondern letzten Endes auf einen wirtschaftlichen Systemwandel. Wie die nötige politische Macht für einen solchen Wandel zu gewinnen ist, darüber findet sich im Büchlein kaum ein Wort. Programmatisches hat der zukünftige Co-Präsident der SP Schweiz in den letzten Monaten zwar einiges verlauten lassen, aber wenig dazu, wie er verlorene WählerInnen zurückholen und neue WählerInnen-Segmente gewinnen will. Das ist ein Grundmangel seines politischen Programms, und er wiegt schwer.

