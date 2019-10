Cassis wartet auf «Opportunitäten» – seine Abwahl ist so eine

Um den Bundesrat parteipolitisch angemessen zusammenzusetzen, gibt es eine einfache Lösung. Ignazio Cassis zeigt uns den Weg.

Man hätte es wissen können: Ignazio Cassis, seit September 2017 Bundesrat, ist kein Macher und erst recht kein Visionär. Er kennt im Politbetrieb lediglich den Reset-Knopf – und wartet dann auf «Opportunitäten», wie er seinen eigenen «Führungsstil» in einem 50minütigen NZZ-Standpunkt-Gespräch eingehend erläutert hat. Aber weil es bei der damaligen Bundesratswahl keine Frau sein durfte, um beim nächsten Mal Frau Karin Keller-Sutter auf sicher im Bundesrat zu haben, erfand die FDP-Parteizentrale das Argument «Tessiner» und deren Sitz-Anspruch – trotz einer klar besser qualifizierten Tessiner Frau der gleichen Parteifarbe – die aber eben eine Frau war und strategisch deshalb nicht in Frage kam. Weil die Bundeshaus-Journalisten und -Journalistinnen vom Kanton Tessin gerade mal wissen, dass dort die Sonne öfter scheint als im nebligen Norden, wurde auch von Seite der Medien kaum etwas hinterfragt. Und Ignazio Cassis seinerseits hatte stilgerecht eine Super-«Opportunität» und musste nur noch zwei kleine Manöver inszenieren, um auch von der SVP wählbar zu sein: Er musste seine Doppelbürgerschaft Schweiz/Italien aufgeben und er trat der Waffen-Lobby-Organisation ProTell bei. Und schon lief mit seiner Wahl in den Bundesrat alles wie am Schnürchen.

Und was hat man seither von ihm gehört?

Vor allem einmal: wenig. Und wenn man von ihm hören konnte, wenig Schmeichelhaftes. Und auch Widersprüchliches. Vom völlig deplatzierten Vorhaben, ausgerechnet den Tabak-Konzern Philip Morris als Hauptsponsor des Schweizer Pavillons an der nächsten Weltausstellung in Dubai präsentieren zu können, wollte Cassis nichts gewusst haben, während der zuständige Beamte Nicolas Bideau, Chef «Präsenz Schweiz», Cassis' vorherige Zustimmung ausdrücklich bestätigte. Anlässlich einer Rede vor den Mitgliedern des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes sagt Ignazio Cassis zwar wörtlich: «Und schliesslich ist Israel ein wichtiger Platz für Schweizer Banken.» Dass aber die Schweizer Grossbanken UBS und CS und sogar die der Eidgenossenschaft gehörende PostFinance den Geldtransfer zwischen Cuba und Venezuela und der Schweiz aufgrund von Sanktionen der USA (!) gegen diese beiden lateinamerikanischen Länder blockiert haben und zum Beispiel die Angestellten der Venezolanischen Botschaft in Bern durch dieses Einhalten der US-Sanktionen durch die Banken ihr ihnen zustehendes Gehalt nicht mehr erhalten, ist Ignazio Cassis egal. Das gehe das EDA nichts an, die Beziehungen der Banken mit ihren Kunden gehöre in den Bereich des Privatrechts, meinte er, einmal mehr jede Verantwortung von sich schiebend.

Die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, bezeichnete Ignazio Cassis zwar als «Teil des Problems», mit dem Stopp der Zahlungen an eben diese UNRWA durch die zum EDA gehörende DEZA will Cassis aber nichts zu tun haben, obwohl die – privaten – Probleme des UNRWA-Chefs Pierre Krähenbühl wiedermal eine klassische «Opportunität» waren, irgendwo was zu machen. Und Ignazio Cassis' letzte – schockierende – «Opportunität» war, jenen Nestlé-PR-Mann als Stellvertretenden Chef in die DEZA zu holen, der bei Nestlé dafür verantwortlich war, der Welt die Privatisierung des Wassers beliebt zu machen. Zumindest ausserhalb der Schweiz hat man von dieser krassen Fehlbesetzung mit Schrecken Kenntnis genommen und zum Protest angesetzt.

Oder hat man von einem Fortschritt in Sachen EU-Rahmenvertrag gehört? Cassis' Erklärung: Bisher fehlten die «Opportunitäten» …

Dafür flirtet Bundesrat Ignazio Cassis in Andermatt mit der internationalen Wirtschaftselite – darunter zum Beispiel auch UBS-Chef Sergio Ermotti –, die sich für die von China lancierte «neue Seidenstrasse» einsetzt: «One Belt, One Road». Ausschnitt aus Ignazo Cassis Rede: «The Swiss Government sees the Belt and Road Initiative BRI as an opportunity [ ].»

Von Ignazio Cassis lernen …

Nun ergäbe sich für die Schweizer Polit-Szene die einmalige Gelegenheit, von Bundesrat Ignazio Cassis sogar zu lernen: nämlich eine «Opportunität» wahrzunehmen. Der überwältigende Erfolg der Grünen bei den Parlamentswahlen ruft laut nach einer anderen Zusammensetzung des siebenköpfigen Bundesrates: statt der sogenannten «Zauberformel» 2+2+2+1 (mit zwei Vertretern der FDP) neu 2+2+1+1+1 (mit nur noch einem Vertreter der FDP und dafür einem neuen Bundesrat oder einer Bundesrätin der Grünen). Dass dies politisch angemessen wäre, bestätigen praktisch alle Parteien ausser FDP und SVP. Man solle, so die zögerliche CVP in der Mitte, einfach warten, bis auf FDP-Seite ein Bundesrat freiwillig zurücktrete. Warum denn?

Die unerwartete «Opportunität», Ignazio Cassis als Bundesrat wieder loszuwerden, sollte bei den Bundesratswahlen am 11. Dezember 2019 wahrgenommen werden. Dass Patrik Müller, der Chefredaktor der CH Media-Zeitungen (von Solothurn und Aarau im Westen und Luzern im Süden bis St. Gallen im Osten der marktbeherrschende Zeitungsverbund) auf der Frontseite der Ausgabe vom 23. Oktober bereits zur Erweiterung des Bundesrates von sieben auf neun Mitglieder plädiert, darf als Signal verstanden werden, dass auch die Rechte bereit ist, die bisherige Zauberformel 2+2+2+1 zu durchbrechen.

Klar, hätte die FDP zwei Bundesräte, die einen ordentlichen Job machen: die Hemmung, einen von ihnen in die Wüste zu schicken, wäre verständlich. Aber warum bei Ignazio Cassis, der selber nichts tut und nur auf «Opportunitäten» wartet? Bei ihm sind solche Hemmungen fehl am Platz.