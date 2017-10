Bei den Waffen geht es um die Seele Amerikas

Jürg Müller-Muralt / 15. Okt 2017 - Allen Massakern zum Trotz: Die US-Waffengesetze werden immer lockerer. Der Waffenwahn hat historische Gründe, aber auch aktuelle.

Grotesk: Es gibt in den USA mehr Waffengeschäfte als McDonalds-Filialen. Noch grotesker: Die USA führen seit 2001 einen weltweiten, verlustreichen, teuren und über weite Strecken kontraproduktiven «Krieg gegen den Terror», ihr Präsident verhängt Einreiseverbote gegen Muslime und will Mauern gegen Migranten bauen – dies alles im Namen der Sicherheit der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist diese Sicherheit in erster Linie von innen bedroht, aus der Mitte der Gesellschaft, wie das Massaker von Las Vegas mit 59 Toten und über 500 Verletzten zu Beginn dieses Monats einmal mehr zeigte.

Waffenwahnsinn in Zahlen

Medien und Internet bieten dieser Tage eine Menge an Statistiken und Vergleichen. In der Folge eine kleine, willkürliche Auswahl, die aber die Dimension des täglichen amerikanischen Waffenwahnsinns deutlich macht. Insgesamt sterben mehr US-Bürgerinnen und -Bürger durch Schusswaffeneinsatz als durch Terror, Drogen und Kriege zusammen. Allein im laufenden Jahr (2017) haben bis Anfang Oktober 273 Massenschiessereien stattgefunden, bei denen mindestens vier Personen getötet oder verletzt worden sind: 11'652 Menschen wurden durch Schusswaffen getötet, 23'512 verletzt, darunter 545 Kinder. Durchschnittlich findet in den USA fast täglich eine solche Massenschiesserei statt. In den zehn Jahren zwischen 2005 und 2015 sind in den USA zwar 94 Menschen durch Terroranschläge, aber 301'797 durch Schusswaffen (Amokläufe, Massenschiessereien, Morde, Unfälle mit Schusswaffen etc.) ums Leben gekommen. Im Jahr 2015 schossen mindestens 265 Kinder und Jugendliche aus Versehen auf sich selbst oder auf andere; die meisten Schiessenden waren Kleinkinder. (Quellen: Der Bund, Die Zeit, CNN, Telepolis)

Dramatische psychische Verletzungen

Diese Zahlen sind grauenhaft genug. Doch es gibt eine zusätzliche Ebene, die meist vergessen geht. Der weit verbreitete Waffeneinsatz führt auch zu dramatischen psychische Verletzungen, auf die bereits 2014 in einem Infosperber-Beitrag hingewiesen wurde. Tausende von Amerikanerinnen und Amerikanern leiden als Folge der anhaltenden Gewalt in Amerikas Innenstädten unter schweren posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD): Albträume, Depressionen, ständige Angstgefühle. Wissenschaftler untersuchten tausende von Personen, die in Städten wie Detroit und Baltimore mit irgendeiner Form von Gewalt in Kontakt gekommen sind. Rund 30 Prozent der Untersuchten zeigten Symptome von PTSD, «eine Rate, die ebenso hoch, wenn nicht höher ist als jene von Kriegsveteranen aus Vietnam, Irak und Afghanistan», wie die US-Internetplattform Pro Publica damals schrieb. Zwar seien die meisten von ihnen nicht selbst akut gewalttätig, doch zeigten viele ein erhöhtes Risiko zu Aggressivität und Gewaltbereitschaft, vor allem zu häuslicher Gewalt. Die Brutalisierung der Gesellschaft fordert Opfer eben nicht nur unter jenen, die selbst erschossen oder verletzt werden, sie betrifft auch jene, die Zeugen dieser Gewalt werden.

Forscher machen darauf aufmerksam, dass die Vernachlässigung ziviler Formen von PTSD als ernstzunehmendes und wachsendes Gesundheitsproblem zunehmend die öffentliche Sicherheit gefährde. Ärzte und Spitäler kümmerten sich meist lediglich um die körperlichen Verletzungen, nicht jedoch um die psychischen. Im Gegensatz zu den militärischen Gewaltopfern gebe es kein Pendant zum Kriegsveteranenministerium, das sich um die Behandlung traumatisierter Soldaten kümmere.

Lockerung der Waffengesetze statt Verschärfung

Doch warum sind die USA nicht in der Lage oder nicht willens, ein derart gravierendes Problem wie die endemische Waffengewalt wirkungsvoll zu bekämpfen? Wenn eine Nation, die sich an der Spitze der Zivilisation wähnt, die Kraft nicht aufbringt, einer lebensbedrohlichen Entwicklung im eigenen Land die Stirn zu bieten, dann ist das ein kollektives Versagen. Waffen, Gewalt und Verbrechen sind aus keiner Gesellschaft vollständig zu verbannen. Aber der Zynismus, mit der die amerikanische Politik und ein grosser Teil der Bevölkerung an ihrem Waffenfetischismus festhält, ist beispiellos. Australien etwa brachte immerhin die Kraft auf, 1996 nach einem Massaker mit 35 Toten die Waffengesetze rasch und rigoros zu verschärfen. Die Opferzahlen sanken danach deutlich. Auch wenn umstritten ist, ob ein direkter kausaler Zusammenhang besteht: Man hat wenigstens etwas Tapferes unternommen.

In den USA ist es gerade umgekehrt. Nicht selten werden nach Massakern die Waffengesetze gelockert. Nach dem Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut vor fünf Jahren kam es gemäss der Zeitschrift The Atlantic zur «intensivsten Aktivität bei der Waffengesetzgebung in der amerikanischen Geschichte». Mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten beschlossen neue Waffengesetze – und in fast allen Fällen erleichterten die Gesetze den Erwerb und den Besitz von Waffen. Eine Untersuchung der Harvard Business School zeigt, dass die Ausdehnung der Waffenrechte und die Massenschiessereien kausal zusammenhängen: In republikanisch geführten Bundesstaaten führten Massaker jeweils «zu einer Zunahme von Gesetzen, welche Waffenrestriktionen lockern, um 75 Prozent» (zitiert nach New York Times).

US-Werbung für Waffen: Eine Waffe in der Hand ist besser als ein Polizist am Telefon …

Dis historischen Wurzeln

Das schwer verständliche amerikanische Laisser-faire bei den Schusswaffen hat verschiedene Gründe. Historische zum Beispiel: Waffenbesitz gilt in diesem Land als stärkster Ausdruck von Freiheit. Trotz Höchstleistungen in beinahe allen Bereichen menschlicher Existenz, kultivieren die Vereinigten Staaten einen pervertierten Freiheitsbegriff, der tief in der Geschichte wurzelt. Zu leicht geht vergessen, dass die Besiedlung und die Eroberung Nordamerikas nicht vom Völkermord an den Ureinwohnern zu trennen ist. Zudem ging die Kolonisierung des Landes mit der Massenversklavung von Afrikanern einher, die es zwar auch andernorts gab, die jedoch in den USA eine besonders perverse und brutale Ausprägung fand, ja zu einer Art Staatsdoktrin wurde. Noch heute ist der Rassismus, vor allem gegenüber der schwarzen Bevölkerung, tief verwurzelt.

Kommt hinzu, dass sich der Freiheitsbegriff immer auch gegen die Zentralgewalt in Washington richtete: Man war und ist sich – nicht nur im «Wilden Westen» – gewohnt, die lokalen Angelegenheiten selbstständig zu regeln, nicht selten eben mit der Waffe. Das Gewaltmonopol des Staates, also der Verzicht der Angehörigen eines Gemeinwesens, tatsächliche oder vermeintliche Rechte und Ansprüche eigenhändig einzufordern, konnte in den USA gar nie richtig durchgesetzt werden. Das führte letztlich dazu, dass Gewalt zur DNA der amerikanischen Gesellschaft wurde.

Bevölkerung wird immer waffenfreundlicher

Die starke Waffenlobby, die zumindest den republikanischen Teil des Parlaments vollständig unter Kontrolle hält und für Trumps Wahlkampf rund 30 Millionen Dollar aufgeworfen hat, ist so gesehen nicht die Ursache des amerikanischen Waffenfetischismus, sie ist bloss ein Symptom. Der konservative amerikanische Kolumnist David Brooks sieht denn auch das Problem nur indirekt bei der Waffenlobby, der berüchtigten National Rifle Association) NRA. Wichtiger sei die Haltung der Bevölkerung selbst, die immer waffenfreundlicher werde. Im Jahr 2000 hätten in Umfragen noch 67 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner stärkere Waffenkontrollgesetze gutgeheissen, 2016 waren es bloss noch 46 Prozent. Den Waffenfreunden sei es gelungen, «Herz und Kopf der Amerikaner zu gewinnen», schreibt Brooks in der New York Times.

Es gibt also auch noch Gründe, die weniger in der Geschichte, als in aktuellen Entwicklungen zu suchen sind. «Das Waffenthema ist zu einem Epiphänomen eines viel breiteren Konflikts von Werten und Identität geworden», analysiert David Brooks. Sowohl im landwirtschaftlich geprägten wie im industriellen Amerika hätten die Menschen den Eindruck, dass ihr «way of life» durch die post-industrielle Gesellschaft bedroht sei. Viele Leute betrachteten den Waffenbesitz zwar als Selbstschutz vor dem Verbrechen. Mindestens ebenso wichtig sei aber der symbolische, identitätsstiftende Wert der Waffe: Sie sei «Ausdruck von Freiheit und der Fähigkeit, in einer gefährlichen Welt das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.»

Es scheint, dass sich aktuelle Probleme, verstärkt mit einem Schuss Populismus und zusammen mit historischen Fäden, zu einem schwer entwirrbaren Klumpen verfilzen.

Als Obama strengere Waffengesetze einführen wollte: «NRA: Die Regierung will uns an die Waffen. Dabei ist das wahre Problem doch Geisteskrankheit!» (Aus The Miami Herald)