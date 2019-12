Weltfunkkonferenz: Mediale Funkstille zum 5G

© wrc-19

Weltfunkkonferenz in Sharm el-Sheikh: Weichenstellung für das 5G der Zukunft

Kurt Marti / 06. Dez 2019 - An der Weltfunkkonferenz in Ägypten wurden die Weichen für das 5G der Zukunft gestellt. Was heisst das für die Schweiz?

Vier Wochen dauerte die Weltfunkkonferenz WRC-19 (World Radiocommunication Conference 2019) in Sharm el-Sheikh, vom 28. Oktober bis 22. November 2019. Insgesamt 3400 Teilnehmer waren anwesend, neben den staatlichen Vertretungen auch die Lobbyisten der Telekom-Branche.

Die Schweizer Delegation setzte sich aus Fachspezialisten des Bundesamtes für Kommunikation Bakom, Vertretern der Schweizer Armee, von MeteoSchweiz und einem Satellitenbetreiber mit Sitz in der Schweiz zusammen, wie das Bakom auf Anfrage bekannt gab.

Eine der zentralen Weichenstellungen der Konferenz ist der 5G-Standard für den Mobilfunk im Hochfrequenz-Bereich ab 6 Gigahertz (GHz). Dabei geht es um Zukunftsversprechungen wie Augmented-Reality-Anwendungen, Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder selbstfahrende Autos.

Niedrig- und Hochfrequenz-5G: Der Unterschied In der Schweiz steht im Moment 5G nur im niedrigen Frequenzbereich von 0,7 bis 3,8 GHz zur Verfügung. Anfang Jahr wurden diese Frequenzen versteigert. 5G im Hoch-Frequenzbereich ab 6 GHz ist noch nicht verfügbar. Die Wellenlängen des Hochfrequenz-5G sind viel kürzer als jene im bisherigen niedrigen Frequenzbereich bis 3,8 GHz. Laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) dringen die hochfrequenten 5G-Wellen (Millimeterwellen) «weniger tief in den Körper ein. Bei der Einwirkung solcher Strahlung auf den Menschen bestehen aber aus wissenschaftlicher Sicht noch Unklarheiten und es besteht hier noch Forschungsbedarf.»

Die Vorbereitungen für die Weltfunkkonferenz dauerten vier Jahre. Eine Vorbereitungskonferenz jagte die andere. Auch die Schweiz mischte an vorderster Front mit, wie Infosperber berichtete (Die 5G-Hochfrequenz-Welle rollt an). Sie stellte nämlich mit Alexandre Kholod den Vize-Präsidenten der einflussreichen Konferenzvorbereitungsgruppe auf europäischer Ebene. Kholod ist gleichzeitig Bakom-Leiter Internationale Frequenzplanung.

Funkstille beim Bakom und in den Medien

Die Weltfunkkonferenz mit ihren weitreichenden Konsequenzen ging vor zwei Wochen zu Ende. Deshalb stellen sich die naheliegenden Fragen: Welche Weichen für das 5G im Hochfrequenz-Bereich wurden gestellt und welche Folgen haben die Beschlüsse der WRC-19 für die Schweiz?

Kaum zu glauben: Auf den Internet-Seiten des Bakom und der Mobilfunkbetreiber herrscht dazu Funkstille. Auch in den Deutschschweizer Medien erschien während und nach der WRC-19 kein einziger Artikel über die Konferenz. Und in den sechs Monaten vor der Konferenz findet man in der Schweizer Mediendatenbank SMD unter dem Stichwort «Weltfunkkonferenz» nur vier Einträge: Zwei Beiträge stammen von Infosperber (hier und hier). Ein weiterer Artikel in der «Südostschweiz» bezieht sich auf einen der beiden Infosperber-Artikel und ein SDA-Text ist die Wiedergabe einer Bakom-Medienmitteilung, in der die Teilnahme des Bakom an der Weltfunkkonferenz bekannt gegeben wurde.

Bakom: «Keinen konkreten Bedarf angemeldet»

Um das Informations-Vakuum zu füllen, wollte Infosperber vom Bakom wissen: Welche Beschlüsse in Bezug auf den Mobilfunk wurden an der WRC-19 gefällt?

Dazu das Bakom: «Anlässlich der WRC-19 wurden drei Frequenzbänder im sogenannten Millimeterbereich für die künftige Nutzung durch den Mobilfunk (IMT) identifiziert: 24,25 - 27,5 GHz, 37 - 43,5 GHz und 66 - 71 GHz.»

Und welche konkreten Folgen haben diese Beschlüsse der Weltfunkkonferenz für die Schweiz?

Bakom: «Über die Nutzung dieser Frequenzbänder in der Schweiz müsste der Bundesrat im Rahmen der Genehmigung des Nationalen Frequenzzuweisungsplans (NaFZ) entscheiden. Basierend auf diesem Entscheid könnte die ComCom (Kommunikationskommission; Anm. d. Red.) die Nachfrage am Markt abklären und bei Bedarf die entsprechenden Frequenzen vergeben (z.B. durch eine Auktion). Bis heute haben die Netzbetreiber beim Bakom aber keinen konkreten Bedarf an Millimeterwellen angemeldet.»

Auch die Swisscom hält auf Anfrage fest: «Die Verwendung von Frequenzen im Millimeterbereich in der Schweiz ist noch nicht freigegeben. Der Entscheid, ob und wann diese Frequenzen in der Schweiz eingesetzt werden, liegt bei Bakom/ComCom. Swisscom wird kein Gesuch stellen.»

Das Bakom und die Swisscom lassen sich nicht in die Karten blicken. Man ist zurzeit im Krisenmodus, das heisst mit dem unerwarteten Widerstand gegen das Niederfrequenz-5G beschäftigt. Da würde die Ankündigung des hochfrequenten 5G noch mehr Öl ins Feuer giessen.