kontertext: Kritiker-Schelte fürs Musiktheater mit Mozart

Streit um Mozart in Genf. Je weiter weg von Genf, umso aufgeschlossener scheint die Kritik. Und unser Kulturradio schweigt.

Ein erster Hinweis, dass am Genfer «Grand Théâtre» ein brisantes Opernexperiment stattfindet, kam von Radio Suisse Romande La Première, und das war auch gleichzeitig schon die erste Merkwürdigkeit, denn das erste Deutschschweizer Radioprogramm würde wohl kaum auf eine riskante Opernpremiere hinweisen.

Der zweite Hinweis war ein Totalverriss in der Welschschweizer Zeitung «Le Temps»…

Worum geht’s? Um Mozarts Oper «Die Entführung aus dem Serail» mit wunderbarer Musik und einem unerträglich rassistischen und sexistischen Libretto, das munter die Überlegenheit des Westens und des Christentums über Türkei und Islam zelebriert. «Vom Mohrenland ist (…) die Rede, von einem türkischen Harem wird berichtet, in dem ein lächerlich furchterregender Moslem zwei junge Frauen christlichen Glaubens gefangen hält, von einem grossmütigen Herrscher, der für eine andere, eine aufgeklärte Art Islam steht – und das alles vorgetragen im Ton einer harmlosen Komödie», so der Musikkritiker Peter Hagmann.

Radikaler Eingriff

In Genf hat der belgische Regisseur Luk Perceval mit kritischem Blick von heute aus Mozarts Singspiel ein zeitgenössisches Musiktheater gemacht. Mozarts Musik bleibt unangetastet (ganz wenige Nummern sind gestrichen), das gesamte Libretto aber wurde ersetzt durch Texte aus dem Roman «Der wundersame Mandarin», den die türkische Schriftstellerin und Dissidentin Asli Erdogan geschrieben hat, als sie in Genf lebte. Perceval hat des Weiteren die Sängerinnen und Sänger, die jungen Liebenden also, mit gealterten Doubles ausgestattet. Die alten Figuren, von Schauspielern dargestellt, blicken auf die Lieben ihrer jungen Jahre zurück. Die Rolle des grossmütigen Herrschers, der Milde und Menschlichkeit von oben herab walten lässt, ist gestrichen.

Perceval wiederholt nicht noch einmal die oft gehörte, dem Werk doch äusserlich bleibende Kritik an der zeitbedingt überheblichen Mentalität der «turquoiserie». Er thematisiert den Kern der Oper: Die Liebe. Erdogans poetische und Percevals optische Bilder ergeben zusammen mit der Musik eine dichte Collage widersprüchlicher Aspekte des Gefühlsbündels und des Gefühlschaos namens Liebe.

Buh!

Das Premierenpublikum aber war entsetzt. Es verliess scharenweise die Vorstellung. Und zum Schluss gab’s lautstarken Protest.

Die Kritiken waren verheerend, jedenfalls die französischschweizerischen. Die Kritikerin Sylvie Bonier sprach in «Le Temps» von einer Verstümmelung Mozarts. Sie akzeptierte in keiner Weise die Reflexion und Dekonstruktion des Liebesdiskurses. Schmerzlich vermisste sie den gütigen Fürsten, an den sie offenbar noch glaubt. In der «Tribune de Genève» war von Nebelgranaten die Rede. «Forumopera» erhob gar den Vorwurf des Populismus. «La Croix» hielt das Ganze für schwer verständlichen Salat.

Je weiter weg von Genf, umso positiver

In der deutschsprachigen Schweiz mässigten sich die Kritiken, es gab wenigstens korrekte Beschreibungen des Bühnengeschehens. NZZ-Musikkritiker Christian Berzins versteckte sich zwar mutlos hinter den Buhs des Premierenpublikums – ihm hätte ich die Vorstellung empfohlen, die ich gesehen habe: full house und das Publikum war angetan – aber sein Kollege Thomas Schacher lieferte in der NZZ online wenigstens Nachdenkliches. Ihn hat der Abend aus unerfindlichen Gründen total deprimiert.

Lob und Begeisterung kam von weiter her, aus dem Ausland. Die «Süddeutsche Zeitung» lobte die Aufführung, der Deutschlandfunk war sogar begeistert: «Im Premierenpublikum entlud sich die Irritation über die ungewöhnliche Sicht auf Mozarts Singspiel in teils heftigen Buhrufen. Doch die Genfer Entführung macht Mozarts Werk verblüffend abgründig und existentiell. Im Mittelpunkt eine Erfahrung von Fremdheit, Verlorenheit und Migration, die dabei auch musikalisch die fast ein halbes Jahrhundert später aufgeführte ‹Winterreise› von Franz Schubert vorwegzunehmen scheint.»

Je weiter weg von Genf, umso positiver die Einschätzung, umso aufgeschlossener gegenüber modernem Musiktheater – so scheint es jedenfalls!

Köln ist näher bei Genf als Basel

Durch vollständige Abwesenheit in der Sache glänzte das Deutschschweizer Kulturradio SRF 2 Kultur, das den Genfer Opernversuch gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Schon wieder eine Merkwürdigkeit: Über das Genfer Operngeschehen werden wir aus Köln informiert, nicht aus Basel.

Und das scheint durchaus ein Trend zu sein. Jedenfalls breitet sich in der Schweizer Kulturszene der Eindruck aus, Deutschlandfunk und WDR 5 informierten zuverlässiger über die Schweizer Kultur als SRF 2. Ob’s stimmt, wäre einmal genauer zu untersuchen.

