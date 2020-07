kontertext: Das Leibblatt

Der «Tages-Anzeiger» wirbt seit Jahren mit dem Slogan «Du bist, was du liest». Was bin ich also, wenn ich diese Zeitung lese?

«Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.» Dieses Bonmot wird Jean Anthelme Brillat-Savarin zugeschrieben, der 1826 «La physiologie du goût» veröffentlichte, sein Standardwerk zu den Tafelkünsten. Was man zu sich nimmt, wird nicht nur metaphorisch einverleibt, sondern buchstäblich: Die Nahrung ermöglicht eine optimale Betriebstemperatur und den Unterhalt der Organe, lagert sich in Zellen und im Blut in mannigfaltigen Formen ein, über die ein/e BiochemikerIn genau Bescheid weiss. Wenn ich andauernd mit Gift behandeltes Gemüse esse und Wasser trinke, das einen zu hohen Schadstoffgehalt hat, laufe ich Gefahr, dass es mir über kurz oder lang schlecht geht. Gesundheit ist aber nicht nur Physiologie in kausalen Reiz-Reaktions-Schemata oder das organische Pendant zu einer Maschine mit Energieinput/-output und Abnützungserscheinungen, sondern setzt sich aus vielfältigen Relationen zusammen, die auch die Umwelt und soziale Beziehungen miteinschliessen. Dort, wo das Nervensystem zum Nervenkostüm wird, sind keine NeurologInnen mehr zuständig, aber PsychologInnen. Und wenn sich mein Konsum auf Medien bezieht, frage ich keine Ernährungsberaterin um Rat, sondern die Medienkritikerin: Was bin ich, wenn ich den Tages-Anzeiger lese? Kann diese Zeitung mein Leibblatt werden?

Die Mangelernährung

Der Appetit, so sagt man, kommt mit dem Essen, so führe ich mir die mehrgängige Samstagsausgabe vom 11. Juli 2020 des Tages-Anzeiger zu Gemüte. Der Titel des zentralen Frontartikels lautet «Zürich schröpft die Autofahrer: Mehr als doppelt so hohe Parkgebühren». Das Ziel der Erhöhung, so klärt der Leadtext sogleich auf, sei «eine Verkleinerung der blauen Zone, mehr Platz für Velos und Fussgänger», worauf «die Linke jubelt» und «die SVP das Referendum» ankündige. Ein Links-Rechts-Schema wie aus dem Bilderbuch.

In Paris versprach Bürgermeisterin Anne Hidalgo noch während der Ausgangssperre, dass deren Aufhebung nicht dazu führen dürfe, dass Autos und die gesundheitsschädigende Luftverschmutzung einfach so zurückkehrten. Inzwischen sind 50 km Strassen provisorisch für Fussgängerinnen und Velofahrer frei wie zum Beispiel die Rue de Rivoli (hier geht’s zum Vorher-nachher-Video). Brüssels Behörden regeln in der Corona-Krise den Stadtverkehr neu, geben Tempo 20 in der Innenstadt vor und planen 40 Kilometer neue Radwege. Was in Berlin und Bogotà zunächst als «taktischer Urbanismus» funktionierte – ad hoc eingerichtete Radwege, um während der Coronakrise die Fortbewegung derjenigen zu gewährleisten, die zur Arbeit gehen müssen – wurde in Neuseeland in die politische Strategie übernommen. In diesen Städten und Ländern sind die Gesundheit, das Garantieren des Social Distancing während der Coronakrise, die Verhinderung von Luftverschmutzung sowie die längerfristige Neuausrichtung des Nahverkehrs die entscheidenden Argumente für die Ausdehnung von Velo- und FussgängerInnen-Zonen. Die «Vélorution» ist in vollem Gange.

Dagegen nimmt sich die Diskussion in Zürich, wie sie der zugeordnete Artikel vom 11. Juli im Tages-Anzeiger ausführt, provinziell aus: Es gehe um leerstehende Tiefgaragenplätze, deren Attraktivität wegen der höheren Bepreisung der oberirdischen Parkplätze gesteigert werden soll. Die Gegenseite sieht darin eine «Verteufelung der individuellen Mobilität» und einen «ideologischen Kampf gegen das Auto»; ein FDP-Politiker meinte sogar, «die technologische Entwicklung hin zu umweltfreundlichen Elektroautos» werde «negiert» (Tages-Anzeiger, 11.07. 2020). Einmal abgesehen davon, dass das unkommentiert gebliebene Argument mit den Elektroautos nicht einleuchtet, weil selbst diese unterirdisch abgestellt werden könnten, verpasst es der Tages-Anzeiger, Zürich in den Kontext aktueller städteplanerischer Diskussionen zu stellen. Das Handlungsfeld der Zürcher Umweltpolitik schrumpft auf die Fläche eines Parkfelds zusammen. Ein klarer Fall von medialer Mangelernährung.

Die Übersättigung

In der gleichen Ausgabe droht jedoch auch akute Übersättigung. Auf der Frontseite wird Christoph Blocher zitiert, der von sich selbst sagt, eine «Dummheit gemacht» zu haben. Wer jetzt für einen kurzen Moment glaubte, dass sich der SVP-Exponent noch einmal besonnen habe und von seiner rückwirkenden Einforderung der Bundesratsrente, auf die er bereits verzichtet hatte, wieder abrücken würde, sah sich getäuscht. Christoph Blocher wird die ganze Seite 3 unter dem Titel «Blochers Verteidigung» zur Verfügung gestellt und die Online-Ausgabe ergänzt den Artikel mit einem Videoeinspieler von Teleblocher für AbonnentInnen («Blochers Verteidigung»). Genügend Raum also, um zu erläutern, dass die «Dummheit» darin bestanden habe, das Geld überhaupt jemals dem Staat zu überlassen, während Blocher aus dem halbseitigen Bild blickt, jovial ein Anker-Porträt mit einer Hand am Rahmen haltend. Vom 4. bis zum 11. Juli berichtete der Tages-Anzeiger achtmal in verschiedenen Formaten über Blochers nachträglichen Rentenanspruch, z. Bsp. am 4. Juli auf der Frontseite mit Cartoon plus auf der fünften Seite einem Artikel plus einem Kommentar. Eine einmalige Erinnerung an seine eigene Aussage in der Bilanz vom November 2009, wie sie auch der Tages-Anzeiger vom 11. Juli zitiert – «Darum verzichte ich lieber auf ein Ruhegehalt, auch wenn es mir zustünde» –, hätte es auch getan; getreu dem Motto «Ein Mann, ein Wort».

Und war nicht der gleichen Person erst gerade schon eine ganze Zeitungsseite gewidmet gewesen? Doch, einen Tag vor «Blochers Verteidigung» erschien – nicht sehr originell übertitelt – «Blochers ‘Bürgerkrieg’», (Tages-Anzeiger-Abo, 10.7. 2020). Der Artikel beginnt mit einem Stimmungsbild an der SVP-Delegiertenversammlung vom 30. Juni 2020, wo man sich zuerst an demonstrativ nicht als Schokoküsse bezeichneter Verpflegung gütlich tat, um dann über die Formulierung «Bürgerkrieg» zu lachen. Blochers Äusserungen zur «maroden Gesellschaft» und dem «dreissigjährigen Krieg», in dem seine Partei kämpfe, werden zwar mit Fragezeichen versehen und der «Bürgerkrieg» in Anführungszeichen gesetzt, aber es bleibt ein Text, worin seine gesamte Rhetorik wiedergegeben wird. Die zu Rate gezogenen Experten werden nicht zu dieser Wortwahl, sondern allgemein zur Lage der SVP befragt, so der Politgeograf Michael Hermann und Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte und Spezialist für Rechtsextremismus. Sie beurteilen die politische Strategie der Partei kritisch und sehen den Zenit der SVP überschritten. Ihre Analysen hätten eine eigene Seite verdient, werden aber als Beilage zur Blocher’schen Hauptspeise serviert.

Das Übergewicht

Im Allgemeinen scheint man sich beim Tages-Anzeiger gegen Abwechslung auf der Speisekarte entschieden zu haben: Bereits am Donnerstag, den 16. Juli sind es wieder die Frontseite mit Haupttext und Cartoon sowie die ganze Seite 3 samt Bild, auf denen der neueste Stand zum Rentenfall eines Alt-Bundesrats verhandelt wird. Damit einem das nicht schon im Ansatz fad werde, beginnt der einseitige Artikel mit Bild aus Herrliberg mit dem Satz: «Es ist die meistdiskutierte Gesetzeslücke der Gegenwart.» Diese Übertreibung ist so masslos, dass man sogar einen Funken Witz darin vermuten könnte, der derselben Zeitung aber bezüglich Zürcher Städteplanung komplett abgeht. Am selben Tag gibt es eine Fortsetzung dazu: Was als urbane Umgestaltung des öffentlichen Raums zugunsten der Allgemeinheit und Gesundheit begann, heisst jetzt «Parkplatzstreit».

Die Wirkung der Politwerbung wird in der Schweiz in erster Linie von denjenigen abgestritten, die am meisten Geld hineinstecken. Wird die intransparente Finanzierung von rechtsnationalen Kampagnen kritisiert, wird auf den «Bürger» verwiesen, der sich selbstverständlich selber eine Meinung bilden und auswählen könne, wo er sich informiert, unbeeinflusst von monetären Schwergewichten im Politbetrieb. Würde das zutreffen, müssten nie millionenteure Plakatkampagnen in der Schweiz und Wahlkämpfe in den USA im dreistelligen Millionenbereich durchgeführt werden. Die Propaganda- und Medienforschung hat zur Genüge gezeigt, dass es eben darauf ankommt, was an Informationen überhaupt vorhanden ist (Zensur), in welcher Form es präsentiert wird (Framing, Titel, Bilder etc.) und wie es verbreitet werden kann (Kontakte, Geld). In der Schweiz hat man sich bisher erfolgreich geweigert, die Herkunft des finanziellen Fettgehalts bestimmen zu lassen.

Die Verstimmung

«Du bist, was du liest.» Eine gute Berichterstattung befördert eine gute geistige Verfassung, die sich wiederum positiv auf den körperlichen Zustand auswirkt. Während diesen Zeitungslektüre-Tagen bin ich zwischen Mangelerscheinungen und Übersättigung hin- und hergeworfen. Einerseits fehlt es im Tages-Anzeiger an wesentlicher Einbettung, internationaler Perspektive und zukünftiger Weitsicht für Umweltanliegen, andererseits überhäuft er einen mit einer repetitiven und personenzentrierten Berichterstattung über rechtsnationale Symbolpolitik. Derartige Unausgeglichenheit im Menüplan kann nur zu einer veritablen Verstimmung führen.

************************************************************

DOSSIER: kontertext: Alle Beiträge