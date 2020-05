Der «Tagi» als Auslaufmodell

Vor Zeiten mochte man das druckfrische Blatt kaum erwarten. Heute ist Entsetzen inbegriffen – über die Qualität der Zeitungsmache.

Schriftsetzer, Drucker, Journalisten und Redaktoren – sie erklärten uns einst die Welt. Heute beschleunigen steigende Kosten und sinkende Renditen den Niedergang der Branche; ihr glanzloses Ende ist absehbar. Der «Tages-Anzeiger», die auflagenstärkste Bezahlzeitung der Schweiz, geht entschlossen voran.

Einst sprach man von der «schwarzen Kunst». Ist vielleicht jemand da, der noch wüsste, wofür der Begriff stand? Er galt für Bleisatz und Buchdruck, und er meinte Schriftsetzer und Drucker, Lithografen und Typografen, die Menschen also, die ihren Tag vorwiegend mit Druckerschwärze verbrachten. Die schwarze Kunst – das stand damals für ein ehrenwertes Handwerk, aber auch für einen blühenden Wirtschaftszweig.

Daran erinnern sich heute bestenfalls noch Nostalgiker im fortgeschrittenen Alter. Sie starrten einst, als Kinder und Jugendliche, fasziniert durch die Fenster der lokalen Zeitungsdruckerei auf die Rotation mit der sich pausenlos drehenden mächtigen Papierrolle und auf die Linotypes, die legendären Zeilensetzmaschinen, in denen metallene Buchstabenmatrizen klirrend durch Glasschächte stürzten und sich in Textzeilen aus Blei niederschlugen. Diese ausgeklügelten Wunderwerke der Drucktechnik standen damals für die neue Zeit, und ihr Anblick – und gegebenenfalls auch die Lektüre des ausgespuckten Produkts – verhalf Generationen zu einer Vorstellung von der grossen weiten Welt.

Das also war die schwarze Kunst. Der Begriff ist in Vergessenheit geraten, gilt längst als antiquiert. Nicht von ungefähr: Die Branche hat sich inzwischen auch ziemlich weit von der Kunst entfernt – von jeder Kunst, nicht nur von der schwarzen. Ihr Niedergang ist, schauen wir uns auch nur ein bisschen um im aktuellen Zeitungswesen, recht eigentlich dramatisch.

Nicht nur häufen sich in unseren aktuellen Gazetten die klassischen «Druckfehler», wie wir die obligaten Flüchtigkeitsfehler schon als Kinder zu nennen pflegten und wie sie noch heute heissen, obwohl nicht die Druckmaschinen sie verursachen. Neu gibt es da aber auch regelmässig sogenannte Korrigenda, in denen uns erklärt wird, in welchem Belange die eine und auch die andere Meldung der letzten Tage nicht korrekt war. Längst empfiehlt es sich, nur mit Vorbehalt zur Kenntnis zu nehmen, was in der Zeitung steht, und das ganz unabhängig davon, ob wir Boulevard lesen oder jene Presse, die sich in diesem Lande zur gefälligen Unterscheidung vom billigen Revolverblatt (und heute bitte auch vom noch billigeren Gratiswisch «20 Minuten») über die Jahrzehnte selbst gerne für «seriös» hielt.

Nicht jedes Produkt wird von diesem offenkundigen Kulturwandel gleich stark heimgesucht, aber bestimmt bleibt keines davon verschont. Bei unserem Nachweis konzentrieren wir uns vor allem auf eine Schweizer Zeitung, wenn auch – mit ihrer noch immer respektablen Auflage und erst recht mit ihren momentan elf Filialblättern, denen sie den Mantel liefert – garantiert nicht auf die unbedeutendste. Ein augenfälligeres Beispiel für den dramatischen Niedergang des Gewerbes als der einst renommierte Zürcher «Tages-Anzeiger» lässt sich in der Schweizer Presselandschaft nicht finden. Wer den «Tagi», wie ihn seine treue Leserschaft noch immer verschwörerisch nennt, seit Jahrzehnten liest, verfolgt den zuerst schleichenden, inzwischen rasant fortschreitenden inhaltlichen und formalen Niedergang des Blattes mit steigendem Entsetzen. Allein in der Ausgabe vom Samstag, 25. Januar 2020, mussten vier Meldungen der laufenden Woche inhaltlich nachgebessert werden.

Wenn wir uns hier also einem besonders dramatischen Exempel des helvetischen Zeitungssterbens widmen, heisst das nicht, dass andere Gazetten im Lande nicht dasselbe Bild böten. Höchstens die noble NZZ, seit Menschengedenken im selbstkreierten Ruf eines «Weltblattes», bleibt da bisher vergleichsweise verschont. Noch im Jahre 1968 hatte ihr damaliger Chefkorrektor Walter Heuer, über Jahrzehnte das orthographische Gewissen des Blattes und Verfasser einschlägiger Fachliteratur, in einem ganzseitigen Aufsatz mit dem Titel «Der Druckfehlerteufel und seine Widersacher» die Leserinnen und Leser um Verständnis und Nachsicht bei der Beurteilung der Korrektoratsarbeit gebeten. Heute können wir nur ungläubig darüber staunen, wie viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt man zu Heuers Zeiten den Regeln von Orthographie und Interpunktion – jedenfalls bei der NZZ – angedeihen liess.

Falsches Datum, falscher Preis, falsche Auflage

Doch zurück zu unserem volksverbundeneren Mittelschichts-«Tagi», der – wie zur Bestätigung der These, dass Fehler bekanntlich vor gar nichts zurückschrecken – auf seiner Frontseite auch schon mal einen falschen Erscheinungstag nannte (so am Mittwoch, 23. August 2018, der ein Donnerstag war) und mehrmals einen falschen Preis (so zum Beispiel am Dienstag, 31. Juli 2018: Fr. 4.90 statt 4.20, oder am Samstag, 2. Mai 2020: Fr. 4.20 statt 4.90). Inzwischen weiss die Zeitung auch nicht mehr, wie hoch ihre «verkaufte Auflage» ist. Am 23. April 2020 nennt sie 122'849 Exemplare, am Tage drauf aber wunderlicherweise dann doch wieder 134'300. Das nicht etwa, weil es auf der Redaktion zwei Fraktionen gäbe, die sich da nicht einig sind. Es liegt, viel simpler, am Impressum, das es in zwei unterschiedlichen Ausführungen gibt, die eine davon nicht aktualisiert.

Ganz klar: Fehler passieren überall. Neu ist höchstens, dass wir simple Flüchtigkeitsfehler nicht nur im Text, sondern regelmässig auch in Titelzeilen und Leads finden, und das notfalls auch in der denkbar grössten Fett- oder Kursivschrift. Trotz derlei augenfälliger Fehlleistungen wähnt sich die Tamedia AG, heute Teil der TX Group, in ihrer Werbung unerschütterlich dem «Qualitätsjournalismus» verpflichtet.

Das heisst nun nicht, dass sich Verleger Pietro Supino nicht so seine Gedanken machen würde über die sinkende Qualität seiner Produkte und wie die eventuell aufzuhalten wäre. Am besten wohl durch einen beherzten Personalabbau, sagte er sich und strich, als VR-Präsident kaum im Amt, 2009 schon mal 52 redaktionelle Stellen, was als «Mai-Massaker» in die Geschichte des Hauses einging. 2018 dann kam er auf die verräterische Idee, die «Tagi»-Journalistinnen und -Journalisten in zwei Klassen aufzuteilen – «Teile und herrsche!», so viel klassische Bildung hatte sich der Dr. iur. schliesslich angeeignet –, in die «Experten» und das niedere Fussvolk, womit er gleich nochmals 31 Jobs bzw. 20 Vollzeitstellen einsparte. Und jüngst im März verordnete er – als Folge wohl der «Corana-Krise» (TA vom 8. April 2020), in der selbst die «SAC-Hütten geschossen» (TA vom 18. März 2020; beides in fetten Titelzeilen) werden mussten – die Zusammenlegung mehrerer bisher selbstständiger Ressorts sowie, vom einen Tag auf den anderen, Kurzarbeit samt einer Lohneinbusse von zehn Prozent. Letztere wenigstens nahm das Haus, nach massiven Protesten der Belegschaft, zurück – vorerst mal bis Ende Juni.

Da trotz all dieser Massnahmen im Erscheinungsbild des Produktes bis zur Stunde nicht nur keine sichtbare Besserung eintrat, sondern im Gegenteil eine augenfällige Verschlechterung, sollen jetzt neue Geldquellen angezapft werden. Seither plädiert Pietro Supino, in seinen vereinten Funktionen als Verwaltungsratspräsident der Tamedia AG und damit oberster «Tagi»-Boss, Präsident der Muttergesellschaft TX Group, Präsident des Verbands Schweizer Medien und neuerdings auch noch Verwaltungsrat der führenden italienischen Mediengruppe Gruppo Editoriale (GEDI) sozusagen ein Verleger im Quadrat, für «den Ausbau der indirekten Presseförderung» durch den Bund. Jetzt also soll der Steuerzahler das Budget retten. Ah ja? Und wohin, mit Verlaub, sind denn die fetten privaten Millionen-Gewinne über mehr als hundert Jahre geflossen, zuletzt auch die knapp 100 Millionen Franken, welche die TX Group auch noch im Geschäftsjahr 2019 generierte?

Die wurden natürlich stets flugs verteilt. Neben den familiären Grossaktionären profitierte auch das oberste Management kräftig mit. So garnierte etwa Tamedia-CEO (und heute Vorsitzender der Unternehmensleitung der TX Group AG, des reichsten Medienkonzerns der Schweiz) Christoph Tonini allein für das Geschäftsjahr 2015 runde sechs Millionen Franken Bonus.

Allerdings fällt dem leutseligen CEO, mit sämtlichen Tamedia-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern auf eigenen Wunsch per du, auf die Frage «Sag mal, Christoph, was hast du denn mit den sechs Millionen gemacht?» höchstens ein verlegener Hinweis auf die bedenklich hohen Steuern und Abgaben ein, die er damals zu entrichten hatte, aber nicht ein einziges interessantes Investment, schon gar nicht ein bahnbrechendes journalistisches oder verlegerisches Projekt, das er mit seinem Gewinn aus der Medienbranche unterstützt hätte. Und da der Fragesteller seine Enttäuschung über diese doch eher schlichte Antwort nicht verbergen mag, fragt Christoph zurück: «Ja sag mal, bist du etwa neidisch?» Schau an: Da denkt und argumentiert der grosse CEO dann plötzlich wie ein kleiner Junge.

Der Verleger liest sein Blatt nicht

Nun gut, der Humor wurde im Hause Tamedia schon immer liebevoll gepflegt, wenn in jüngerer Zeit auch mehr und mehr der unfreiwillige. Pietro Supino, am Jahrestreffen 2019 der Tamedia-Pensionierten mit zwei gravierenden Orthographiefehlern in Titelzeilen auf derselben «Kehrseite» seiner Zeitung konfrontiert, lacht: «Ach, die ,Kehrseite’! Die lese ich sowieso nicht!» Womit sich dann für ihn das Problem der sich eklatant häufenden Flüchtigkeitsfehler in seinem Blatt von selbst erledigt hat.

Wer Dr. Supino in diesem Moment trotzdem noch schnell bittet, künftig der Einhaltung wenigstens elementarer Grundregeln der Rechtschreibung mehr Aufmerksamkeit zu schenken, den erklärt er flugs für «rechthaberisch». Spätestens da wird klar: Worte und Wörter sind Verleger Pietro Supinos Sache nicht. Er hält es mehr mit den Zahlen. So hat er in der TX Group die einzelnen Geschäftsbereiche rechtzeitig sauber voneinander getrennt, die hochprofitablen von den weniger profitablen, damit auch ja niemand auf die Idee kommt, der eine Bereich könnte den anderen notfalls querfinanzieren.

Die Spötter im Hause behaupten übrigens schon heute, Pietro Supino werde seinen gebührenden Platz dereinst eher in der helvetischen Gastronomie finden als im Verlagswesen. Als er vor zwei Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 125-Jahr-Jubiläum von Tamedia in die Samsung Hall nach Dübendorf lud, trafen sich mehrere Hundert von ihnen mit Hinweis auf das unfrohe Arbeitsklima demonstrativ zu Gegenveranstaltungen. In Bern wurden zu diesem Anlass Suppe und Wienerli geschöpft – unter der in der Gastronomie inzwischen beliebten Marke «Supinerli».

Der Niedergang des «Tagis» beschränkt sich beileibe nicht auf Titel und Texte. Die Karikatur etwa, einst von Zeichnern wie H. U. Steger, Hans Sigg und Nico Cadsky als origineller, hintergründiger bis frecher Kommentar zum Zeitgeschehen liebevoll gepflegt, ist zur biederen Witzzeichnung verkommen, dafür, zur Vereinfachung der Honorarbuchhaltung, gerne gleich im Akkord, mit mehreren Sujets aus derselben Hand in der gleichen Ausgabe. Die Fotografie, einst wichtiges gestalterisches Element, verliert derweil zusehends an Präsenz und bleibt, von einigen verdankenswerten Ausnahmen abgesehen, immer häufiger ohne erkennbare Handschrift.

Auch das Layout, in der schwarzen Kunst einst von den besonders Berufenen, den Metteuren, sachkundig und liebevoll betrieben, wirkt heute im «Tagi» oft nur noch beliebig. Da stösst man regelmässig auf früher undenkbare handwerkliche Sündenfälle, zum Beispiel auf die einsame Ausgangszeile eines Abschnitts zuoberst in einer neuen Spalte – im Metier einst als «Hurenkind» gebrandmarkt – oder auf einen am unteren Ende einer Spalte platzierten Zwischentitel. Einmal ist die Titelzeile optisch viel zu kurz für einen Vierspalter, dafür der Vorspann viel zu lang, ein andermal der Titel zu knapp gedacht, dafür das Lead geschwätzig. Das beigestellte Bild darf auch mal erklärungsbedürftig bleiben, und wenn die Schreibweise der Namen in der Legende mit der im Text übereinstimmt, haben wir Glück gehabt. Du lieber Himmel: Da geht eine ganze Branche vor die Hunde! Für solche Fahrlässigkeiten hätte ein Lehrling seinerzeit einen scharfen Verweis bekommen und ein Ausgelernter die Androhung der Versetzung in die Spedition.

Aber damals gab man halt noch etwas auf die «schwarze Kunst», und alle Schreiberinnen und Schreiber wussten: Mindestens so wichtig wie ein smarter Chefredaktor oder eine souveräne Chefredaktorin (die es zwar damals noch kaum gab), wie kompetente Redaktorinnen und Redaktoren sind für die Zeitung Chefproduzent oder Chefproduzentin. Denn er oder sie bestimmt wesentlich den optischen und sprachlichen Auftritt mit und damit den im Blatt vorherrschenden Ton. Soll der nun kühl distanziert sein, streng und sachlich – oder hintergründig und frech, witzig bis böse? Da erst zeigt sich, wer die Zeitungsmache beherrscht, wo ein Team wirkt, das sich einig ist über Stil, Ton und Stossrichtung. Fällt Ihnen vielleicht auf Anhieb ein Titel ein, der diesem Anspruch heute auch nur annähernd gerecht würde? Er wäre die erfreuliche Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

Die Wetterprognose für gestern

Auf der Suche nach Hintergründigem stösst man im «Tagi» immerhin mal auf die Wetterseite in einer Samstagsausgabe (23. Februar 2019), die in Wort und Bild ausführlich die Prognose für den Vortag mitführt. Das ist nun wirklich überraschend und originell – und erst recht ein Aufsteller, wenn der betreffende Freitag tatsächlich gar nicht so sonnig war und man folglich nichts verpasst hat.

Die regressive Wetterprognose war immerhin noch eine Eigenleistung. Heute, wo man sich ständig vollmundig der Kooperation mit der angesehenen «Süddeutschen Zeitung» rühmt, kann es durchaus passieren, dass sämtliche drei Kommentare auf der «Meinungs»-Seite des Zürcher «Tagis» aus der Münchner «Süddeutschen» stammen (so z.B. am 30. September 2019). Als Folge dieser Zusammenarbeit lernen wir Eidgenossen und Eidgenossinnen dann ganz nebenbei, dass die Leute, die unsere Zeitung füllen, «Redakteure» heissen und unsere Kondukteurinnen «Schaffnerinnen».

Wo chronisch unsorgfältig gearbeitet wird, haben Fehler und Nachlässigkeiten die verhängnisvolle Eigenschaft, sich zu vermehren. Inzwischen bleiben selbst Todesanzeigen von Druckfehlern der peinlichsten Art – in dem in Fettschrift wiedergegebenen Namen des Verstorbenen – nicht verschont. Die Leserschaft sieht das Inserat dann am nächsten Tag noch einmal, diesmal mit korrekt geschriebenem Namen und vermutlich ohne Rechnungsstellung. Wie die Trauernden mit Ärger und Schmach fertigwerden, ist ja dann ihr Problem.

Gegen Bezahlung aber ist beim «Tages-Anzeiger» unter seiner gegenwärtigen Führung schlicht alles zu haben. Wie wär’s mit einem Werbekleber auf der Frontseite, den dann viele Abonnenten und Abonnentinnen, schon weil er sich in seiner Konsistenz so unangenehm feucht-glatt anfühlt wie ein Pickel, mühsam wegklauben (und sich dabei höchstens schnell das beworbene Produkt merken, um es auch ja nicht versehentlich zu kaufen)? Oder hätten Sie lieber eine Seite oder auch eine Doppelseite im ersten Bund, angerichtet von «Tamedia Commercial Publishing», in unveränderter Schrift und vertrautem Layout und mit dem diskreten Hinweis «Sponsored»? Oder gleich einen oder zwei beigelegte Werbebünde der Firma Smart Media, die nachgewiesenermassen kaum Beachtung finden, obwohl sie die eigentliche Zeitung inzwischen an Seitenumfang nicht selten übertreffen und den immer schlankeren «Tages-Anzeiger» schwer und unhandlich machen? Oder vielleicht, etwas diskreter, die Titelseite von «Züritipp» oder «Magazin»? Alles nur eine Frage des Preises.

Eine Frage der Kosten aber bleibt schlussendlich auch die Kunst der Zeitungsmache. Dass man die auch mit Sorgfalt und Kompetenz, mit Aufmerksamkeit und Liebe betreiben kann, lässt das beim «Tagi» verordnete Arbeitstempo mit der weitgehend weggesparten Korrektur und der ersatzlos gestrichenen Seitenrevision kaum mehr zu. Und so geht es eben fröhlich weiterhin den Berg runter.

Wie hoch im Glaspalast des japanischen Stararchitekten Shigeru Ban an Zürichs Stauffacher Verunsicherung und Verzweiflung inzwischen sein müssen, signalisiert am besten eine halbseitige Abonnementwerbung der Tamedia für «Das massgeschneiderte Firmenabo», die im Blatt immer wieder mal erscheint – unter der grotesken Oberzeile «Publireportage».

Offenbar hat sich an dieser schmucken, aber doch sehr verräterischen Fehlleistung noch keine und keiner der über zweihundert zeichnenden Redaktorinnen und Redaktoren, die bei der grössten Bezahlzeitung der Schweiz hauptberuflich mit der Sprache arbeiten, nachhaltig gestört. Und falls doch, wussten sie nur allzu gut, dass es sich unter einer solchen Führung wohl empfiehlt, den Mund zu halten.