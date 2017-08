Sommerloch auf Radio SRF

Mit einer aufwändig inszenierten Pilgerreise wollten die Radiomacher einen Hauch von Abenteuer verbreiten. Das war eher peinlich.

In früheren Jahrzehnten tauchte regelmässig das Nessie in den Medienmeldungen auf. Dann wusste man: es ist Sommerloch und die Journalisten müssen sich etwas aus den Fingern saugen. Das sind vergangene Zeiten. Jetzt setzt man auf Inszenierungen oder auf Fantasy-Geschichten. Man schafft Events, die das Publikum bei der Stange halten sollen. Die Sommerserie von Radio SRF huldigt der wieder in Mode gekommenen Faszination an Pilgerreisen und verknüpft sie mit etwas oberflächlicher Spiritualität und Pfadi-Abenteuer. Auch etwas Geschichtsbewusstsein soll dabei vermittelt werden. Doch bei genauem Hinsehen bleibt einzig die mittelalterliche Verkleidung der Pilger und Pilgerinnen und ein leiser Schauer vor dem angeblich entbehrungsreichen Dasein in vergangenen Zeiten übrig.

Anführer der Pilgerreise war der Moderator des Nachtclubs von Radio SRF 1, Ralph Wicki. Seine vier Mitbegleiterinnen und Mitwanderer waren Freiwillige aus dem Publikum, die sich in einer regelrechten Casting-Show profilieren mussten. Zum theatralischen Aufwand gehörte die Vision einer aus der Zeit gefallenen Wanderung ohne Komfort und ohne Handy. Dazu wurden die Etappenziele regelrecht inszeniert. Extra für die Sendung wurde ein kleines Holzhaus gebaut. Als Nachtlager dienten Strohsäcke in einer dunklen Höhle oder in einem engen Kämmerlein oder gar ein verrufenes Turmzimmer in einer alten Burg, in dem Ralph Wicki die Nacht allein verbringen und auf das angebliche Gespenst warten wollte, das dann doch nicht kam. Der morgendliche Kommentar: Wer mit sich im Reinen ist, von dem nehmen Gespenster keine Notiz.

Nun ist es absurd, eine Wanderung quer durch einen Teil der Schweiz aus der Zeit fallen zu lassen. Denn natürlich ist das heutige Leben präsent. Zudem wollte man ja laufend über das Abenteuer berichten, zu diesem Zweck gaben die Pilger Interviews und wurden ausgiebig gefilmt. Und schliesslich sollen ja die Zuhörerinnen und Zuschauer teilnehmen können – natürlich mit technischen Kommunikationsmitteln. Und sie sollen sich einbringen dürfen – natürlich mit Abstimmungen per Internet. Sie konnten bestimmen, ob die Pilger über die Brücke gehen sollten oder nicht doch durchs Wasser waten wie damals, als es noch keine Brücke gab. Und natürlich wollten die Abstimmenden, dass die Gruppe an diesem kalten und regnerischen Tag durchs kalte Birswasser waten sollte. Schadenfreude gehört offensichtlich zu den prickelnden Gefühlen von jenen, die nicht direkt betroffen sind. Spontane Hilfe an die Pilger sollte eher vermieden werden. Auch das gehörte zur Anlage des Events. Sie sollten kein angebotenes Essen oder Trinken annehmen dürfen. Ihre Verpflegung war asketisch, was bei den Zuhörerinnen und Zuhörern – je nach Charakter– Gefühle der Häme oder des Mitleids auslöste.

Das waren offensichtlich die grossen Emotionen dieses Events.

Natürlich gab es noch einige erfreuliche Nebeneffekte: Verschiedene Sendegefässe erhielten ein Thema, das sie während der Sommerflaute beackern konnten – etwa das Ressort Religion. Die Tagesmoderatoren von Radio und Fernsehen – Konvergenz sei Dank – konnten immer wieder auf die Geschichte hinweisen. Zudem wurde ein spezieller Internet-Auftritt eingerichtet, der die Zuschauerinnen und Hörer auf die Website lockte.

Man kann sich aber mit Fug fragen, ob mit solchen Inszenierungen nicht am Publikum vorbei produziert und die Hörerinnen und Zuschauer für dumm verkauft werden. Vielleicht hätte man das Sommerloch besser Loch sein lassen.