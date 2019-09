Die Empfehlung des Tages: Dobelli-Diät

© NZZ

Rolf Dobelli (hier bei der NZZ) behauptet, nicht einmal die Namen der sieben Bundesräte zu kennen.

Jürg Müller-Muralt / 01. Sep 2019 - Der Erfolgsautor Rolf Dobelli empfiehlt News-Diät. Ein Interview führt ihn aufs intellektuelle Glatteis.

Der Tamedia-Journalistin Judith Wittwer und ihrem Kollegen Linus Schöpfer ist etwas Seltenes gelungen: Sie haben in einem langen Interview einen Erfolgsautor mit kluger Gesprächsführung dazu geführt, sich selbst eine Blösse zu geben. Anlass dazu war das neuste Buch des Schweizer Sachbuchautors Rolf Dobelli, «Die Kunst des digitalen Lebens», ein Ratgeber für den News-freien Alltag. Man darf und soll sich durchaus kritisch mit dem News-Journalismus in all seinen Erscheinungsformen auseinandersetzen, es wird von berufener Seite auch immer wieder getan, und es ist weder neu noch besonders originell. Doch was Dobelli im samstäglichen Interview (Tamedia-Medien, 31.08.2019) von sich gibt, ist über weite Strecken voller Ungereimtheiten und Widersprüche.

Wenn Dobelli damit kokettiert, dass er nicht alle Namen der sieben Bundesratsmitglieder kennt, dann ist das billige Effekthascherei. «Wer im Bundesrat sitzt, ist für das System der Schweizer Politik unerheblich», begründet Dobelli sein Nichtwissen. Das ist falsch. Nur ein kleines Beispiel: Die Ausrichtung der schweizerischen Aussenpolitik hat sich unter Bundesrat Ignazio Cassis gegenüber seinem – wohlgemerkt ebenfalls freisinnigen – Vorgänger Didier Burkhalter merklich verändert.

Dobelli ist «100 Prozent clean»

Aber das hat Dobelli natürlich nicht mitbekommen, denn er hält sich ja konsequent von den News fern. «Ich habe keine News-App, kein Zeitungsabo, höre kein Radio und habe keinen Fernseher.» Es sei einfacher «100 Prozent clean zu sein als 98 Prozent. Ich möchte mein Hirn entlasten». Er nimmt zwar an Abstimmungen teil, informiert sich aber ausschliesslich über das Abstimmungsbüchlein und diskutiert mit Freunden. Er bezieht seine Informationen also lediglich aus einer offiziellen Quelle und innerhalb seiner engsten Bubble. Die breit geführten Debatten in den Medien zu Abstimmungsvorlagen und Wahlen gehen an ihm vorbei.

Dass Dobellis Hirnentlastungsprogramm auch die Gefahr einer gewissen intellektuellen Blutleere mit sich bringt, zeigt die die folgende Passage. Auf die Frage, warum er die Medienhäuser attackiere, nicht aber die Social Media, antwortet er: «Den Essay, auf dem das Buch basiert, habe ich vor zehn Jahren geschrieben. Da gab es noch keine sozialen Medien.» Was zwar auch nicht stimmt, Facebook zumindest existierte bereits. Aber Dobelli ist ja auch kein Social-Media-Nutzer. «Und ich hatte schlicht keine Lust auf ein zweijähriges Social-Media-Experiment. Daher der Fokus auf News.»

Geschäftstüchtig, aber keine Neugier

Man muss sich diese Aussage auf der Zunge zergehen lassen: Da schreibt einer ein Buch, das auf zehn Jahre alten Erkenntnissen beruht, ein Buch über das «digitale Leben», über News-Diät, letztlich also über Information und Journalismus. Aber er hatte «schlicht keine Lust», sich auf den neusten Erkenntnisstand zu bringen, die massiven Veränderungen im Medienbereich zur Kenntnis zu nehmen und eigene Erfahrungen mit den jüngsten Entwicklungen zu machen. Das zeugt zwar von Effizienz und Geschäftstüchtigkeit, nicht aber von intellektueller Neugier. Deshalb, zwecks Hirnentlastung, die Empfehlung: Dobelli-Diät.

Das oben verlinkte Interview mit dem Erfolgsautor Rolf Dobelli, das im «TagesAnzeiger» und im «Bund» erschien, ist kostenpflichtig. Billiger ist Dobellis Gespräch mit NZZ-Chefredaktor Eric Gujer und Marco Färber in «NZZ Standpunkte» zum Thema «Denkfehler und die Grenzen des Wissens» aus dem Jahr 2016: Man kann es gratis anschauen.