SRF-Kultur: Näbe de Lüt.

«SRF muss sich neu erfinden» sagt SRF-Kulturchefin Susanne Wille im Interview. Vorläufig übt sich SRF vor allem im Verärgern.

Susanne Wille behauptet im Interview mit der NZZ am Sonntag, die Sendung «52 beste Bücher» koste «im Jahr mehrere hunderttausend Franken». Das ist falsch. Die Sendung kostet ziemlich genau EINE Redaktoren-Vollzeitstelle. Also kaum mehr als Hunderttausend. Plus: wenig Spesen. Plus: sehr wenig Technik und Sekretariat. Plus: Für die Lesung Pro-Litteris-Gebühren, Entgelt für die AutorInnnen, also das, was auch in jedem Nachfolgeformat anfallen wird, falls sie noch eine Lesung enthalten sollte. Aber natürlich muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass das Duo infernal Wappler / Wille auch die letzte literarische Lesung auf Radio SRF 2 killt.

«52 Beste Bücher» ist so teuer wie zwei oder zweieinhalb Literaturclubsendungen. Wille erweckt den Eindruck, SRF bezahle grosszügig «Vorbereitung, Recherche und die Produktion» von Sendungen wie «52 Beste Bücher». Davon kann keine Rede sein. Die Arbeitszeit, die für eine Sendung abgerechnet werden darf, ist eigentlich zu kurz und auf die Stunde genau festgelegt. Lesen erfolgt in der Freizeit.

Gönnerhaftes «liebgewonnen»

Die Sparargumentation ist nachgeschoben aufgrund der öffentlichen Empörung. Nimmt man die Unterschriftensammlungen von SBVV (Buchhändler und Verlegerverein) und kirchlicher Kreise zusammen, so haben zehntausend Menschen mit ihrer Unterschrift protestiert. Das ist enorm. Wille vergreift sich im Ton, wenn sie gönnerhaft verlautet, sie verstehe den Protest gegen die Streichung «eine(r) liebgewonnene(n) Sendung».

Wille erwähnt vier Literatursendungen («Literaturclub», «Buchzeichen», Blog von Annette König, «52 BB»): drei davon sind fast ausschliesslich Reden von ExpertInnen über Literatur, eine einzige lässt die AutorInnnen selbst zu Wort kommen. Frage: Welche streichen wir, wenn wir denn eine streichen müssen oder wollen??

Radio ist Verlierer der Konvergenz

SRF 2 Kultur leistet sich eine aufwändige, von oben verordnete Produktionsweise. Gemäss dem sogenannten «Vier-Augen-Prinzip» gibt es «Desker» und «Joker» und «Planer» und wie die Stellen alle im Kaderwelsch noch heissen. Das ist für Produzierende manchmal lästig, manchmal durchaus auch angenehm. Es ist aber in jedem Falle ein Luxus, den es früher nicht gab und der heute viel zu viele der viel zu knappen Ressourcen verschlingt. Hier wären alternative Sparmöglichkeiten gewesen.

O-Ton Wille: «Deshalb entwickeln wir ein neues Literaturangebot». Übersetzt in klares Deutsch: Die Vorgesetzten befehlen der eh schon überlasteten Literaturredaktion, neue Sendeformen zu entwickeln. Sehr im Unterschied zu Fernsehen und Online gibt es im Radio keine Stelle für Programmentwicklung. Generell ist das Radio der Verlierer der Konvergenz. Ihm werden in dramatischen Dimensionen die Ressourcen entzogen. Der Schriftsteller Guy Krneta sagte: «Radio ist kein Distributionskanal, sondern ein Kulturgut.»

Achtung: Gegenwind!

Die Ziele, mehr für jüngere Menschen und für digitale Medien zu produzieren, sind sinnvoll und unbestritten. Sie wären erreichbar, ohne für viel Geld den gesamten SRF-Laden total umzustrukturieren.

Wappler, Wille und Co. laufen mit ihrer Strategie den anderen hinterher und wollen, was alle machen. Ich schätze den Versuch, hochkulturelle Inhalte auch hochkulturfernen Publikumsschichten schmackhaft zu machen. Nur braucht es auf der anderen Seite auch anspruchsvolle intellektuelle Produktionen. Auf France Culture kann man erleben, wie bereichernd, aufklärend und politisch brisant es ist, wenn Wissenschaftler und Expertinnen aller Art zu den grossen Themen unserer Krisenzeit ausführlich zu Wort kommen. In dieser Hinsicht bietet SRF zu wenig.

Wappler, Wille und Co. haben das kulturaffine Publikum verärgert. Sie haben kirchliche Kreise verärgert. NZZ-Gujer trommelt mal wieder zum Generalangriff auf die SRG. Verleger wollen die «online-first»-Strategie von SRF zu Fall bringen. Töne aus der FDP werden rauer. Töne aus der CVP unsicherer. Braut sich hier Gefährliches zusammen?