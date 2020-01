SRF-2-Redaktorin hält an Falschinformation fest

© srf

SRF-Beitrag von 2017 zum Jahrestag des Aufstands in Tibet von 1959.

Urs P. Gasche / 21. Jan 2020 - Vor dem Aufstand von 1959 sei Tibet ein unabhängiger Staat gewesen, hiess es in der Sendung «Kontext». Doch das stimmt nicht.

In der Sendung «Kontext» im Radio SRF 2 vom 20. August 2019 erklärte Redaktorin Maya Brändli:

«Es war vor genau 60 Jahren als die chinesische Regierung den Aufstand in Tibet blutig niederschlug. Damit war es mit Tibet als eigenständigem Staat vorbei. Seither ist Tibet eine chinesische Provinz.»

Man könne mit den Ansichten vieler lamaistischer Tibeter in der Schweiz durchaus sympathisieren, meint Infosperber-Leser Harald Buchmann. Er störte sich jedoch an der Aussage der Redaktorin, dass Tibet bis zum Jahr 1959 ein eigenständiger, unabhängiger Staat gewesen sein soll. Richtig sei vielmehr, dass Tibet in der Neuzeit nie ein eigenständiger Staat war. Weder gab es jemals eine völkerrechtliche Anerkennung Tibets, noch hat irgendein Staat jemals einen unabhängigen Staat Tibet anerkannt. Manche Tibeter hätten zwar schon mal einen unabhängigen Staat gefordert, doch das täten derzeit auch die Katalanen, ohne dass Katalonien deshalb als «eigenständiger» Staat bezeichnet werde.

Auf diesen Einwand des Infosperber-Lesers antwortete SRF-Redaktorin Maya Brändli wie folgt:

«Mir ist sehr wohl bewusst, dass man sich über den komplexen Status von Tibet streiten kann – und ich bin mir auch bewusst, dass es da zwei sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen – mindestens – gibt. Ich kann nur leider in einer solchen Sendung, wo es um die Begegnung zweier junger Menschen geht, keine wissenschaftliche Abhandlung halten und muss verkürzen.»

Mit dieser Antwort gab sich Harald Buchmann nicht zufrieden, denn es gehe hier nicht um «unterschiedliche Betrachtungsweisen» oder um eine «Verkürzung», sondern um eine falsche Darstellung von Tatsachen.

Deshalb erkundigte sich der Infosperber-Leser bei Redaktorin Brändli, aufgrund welcher Fakten sie denn zur «Betrachtungsweise» käme, dass Tibet vor 1959 ein eigenständiger Staat gewesen sei. Diese Frage beantwortete die «Kontext»-Redaktorin nicht, sondern verwies auf eine Professorin:

«Wenn Sie wissen wollen, woher ich meine Informationen habe, dann empfehle ich Ihnen aus der Beck'schen Reihe die kleine Geschichte Tibets von Karénina Kollmar-Paulenz.»

Damit hoffe sie, dass «unsere kleine Debatte beendet» sei.

Doch für Infosperber-Leser Buchmann war die Debatte nicht beendet. Er wandte sich an die von Brändli angegebene Kronzeugin Kollmar-Paulenz, Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Universität Bern. Diese antwortete:

«Im Jahr 1965 wurde der Sonderstatus Tibets, der durch das so genannte Siebzehn-Punkte-Abkommen (am 23. Mai 1951 von einer tibetischen Delegation in Peking unterzeichnet) begründet worden war, aufgehoben und die Tibetische Autonome Region etabliert, die Tibet endgültig in die VR China integrierte. Die Aussage, dass Tibet bis in die 1960er Jahre ein unabhängiger Staat gewesen sei, ist daher nicht korrekt. Denn in dem Siebzehn-Punkte Abkommen hatte Tibet das erste Mal die politische Oberhoheit Chinas anerkannt. Damit endete die Unabhängigkeit Tibets.»

Die Aussage, ein unabhängiger Staat Tibet sei im Jahr 1959 durch chinesische Waffengewalt beendet worden, ist offensichtlich falsch. Auch gemäss jener Quelle, welche SRF Moderatorin Brändli selber angegeben hatte. Doch auch nach der eindeutigen Stellungnahme der Professorin wollte Brändli nicht zugeben, dass sie eine falsche Darstellung von Tatsachen verbreitete. Sie reagierte nicht mehr.