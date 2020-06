«Fox News» wettert gegen «alte, geltungssüchtige Epidemiologen»

Red. / 12. Jun 2020 - In den USA geht es in der Corona-Krise weniger um die Sache als um Republikaner gegen Demokraten. Eine Kritik von Robert Reich.

Ob das Tragen von Gesichtsmasken schützt oder nicht, spielt in den USA eine zweitrangige Rolle. Vielmehr zeigt man ohne Maske seine Sympathien zu den Republikanern mit Donald Trump an der Spitze. Mit Maske bekundet man seine Sympathien mit den Demokraten.

Die grossen TV-Sender «Fox News» und «CNN» tragen wenig zur Aufklärung bei. «Fox News» – der Lieblingssender von Präsident Trump – verlangt von China eine «formelle Entschuldigung», weil das Land an der Ausbreitung von Sars-CoV-2 schuld sei. Der Sender stellt Experten als unglaubwürdig hin, welche zum «Social Distancing» aufrufen. Das freut US-«Patrioten», die mit Maschinengewehren auftreten und sich für ihre «Freiheiten» wehren.

Ein «American Patriot Rally» gegen einschränkende Corona-Massnahmen (Quelle: Fox News/Inequality Media)

Auf der anderen Seite dramatisiert «CNN» die Ausbreitung und die Folgen des Virus und lässt vorwiegend Schwarzmaler zu Wort kommen.

Robert Reich wirft «Fox News» ständiges Lügen vor

«Fox News» habe das Risiko einer Corona-Epidemie in den USA zuerst abgestritten, dann die Schuld dem politischen Gegner zugeschoben, dann die Folgen heruntergespielt, dann ein Wundermittel propagiert, dann Experten als unglaubwürdig hingestellt («ältere, geltungssüchtige Epidemiologen») und weiter Zahlen der Todesfälle in Zweifel gezogen, erklärt Robert Reich, früherer US-Arbeitsminister unter Präsident Bill Clinton, in einem neuen Video:

Fazit von Robert Reich:

«Trump's propaganda machine is a clear and present danger to the United States. It's up to us to shut it down.»