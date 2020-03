«Die Krise ist sicher nicht vor Mitte Mai ausgestanden»

Urs P. Gasche / 31. Mär 2020 - Diese Aussage Bundesrat Bersets verbreiteten Medien landauf und landab. Doch niemand fragte, was denn nicht ausgestanden sein soll.

«Krise wird nicht vor Mitte Mai zu Ende sein», titelten einige Zeitungen. «Lockdown bis Ende Sommer?», fragte der Blick besorgt. «Dass ein Ende der ausserordentlichen Lage noch nicht absehbar ist, bestätigte auch Bundesrat Alain Berset: Die Coronakrise sei sicher nicht vor Mitte Mai ausgestanden», verbreitete die SRF-Tagesschau vom 29. März.

Tatsächlich wären die meisten Leute erleichtert, wenn sie wüssten, wie lange der Lockdown mit dem Hausarrest dauert. Doch die Aussage Bundesrat Alain Bersets, die «Krise» sei sicher «nicht vor Mitte Mai» ausgestanden, ist dazu wenig hilfreich, weil sie extrem interpretationsbedürftig ist.

Infosperber fragte die Leitung der Tagesschau, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer denn die Information der Tagesschau hätten verstehen sollen: «Etwa dass die meisten heutigen Massnahmen bis Mitte Mai aufrecht erhalten werden? Oder dass es bis Mitte Mai immer noch zu schweren Erkrankungen und zu Todesfällen kommt? Oder dass das Virus sich bis Mitte Mai weiter ausbreiten wird und dass man sich bis dann immer noch anstecken kann? Oder?»

Doch offensichtlich hatte die Tagesschau an den täglichen Pressekonferenzen der Behörden nicht nachgefragt, was denn Berset mit «Krise» meinte. Deshalb konnte Tagesschau-Leiterin Regula Messerli die Frage nicht beantworten, sondern verwies auf Szenarien des Basler Professors Richard Neher, welche die Tagesschau am Anfang der Sendung vorstellte. Neher erwartet den Höhepunkt an Neu-Infektionen Mitte Mai. Warum sollte die Krise dann ausgestanden sein? Hat Bundesrat Berset das gemeint?

Die Tagesschau-Redaktion wagte sich noch weiter auf die Äste hinaus, indem sie verbreitete: «Fest steht, dass ... Massnahmen und Einschränkungen zuerst verschärft werden müssen, bevor der Silberstreifen am Horizont sichtbar wird.»

Schweizerinnen und Schweizer erfuhren zum ersten Mal, dass eine weitere Verschärfung des Lockdownseine beschlossene Sache sei. Betont Daniel Koch vom BAG nicht ständig, dass eine mögliche Verschärfung der Massnahmen nicht vorgesehen sei, ausser die weitere Entwicklung würde es erfordern?

Bei ihrem «Primeur» habe sich die Tagesschau «auf verschiedene Interviews von Bundesrat Berset und Daniel Koch in der Sonntagspresse und im Radio bezogen», erklärte TS-Leiterin Regula Messerli. Eine bestimmte Quelle mit einem entsprechenden Zitat von Berset oder Koch konnte Messerli nicht angeben.

Die Tagesschau informierte einseitig über Szenarien von Professor Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. Andere Epidemiologen und Virologen bezog sie nicht ein. Neher hatte noch Ende Januar erklärt, es gebe «keinen Grund zur Panik». Es seien «sehr gute und effiziente Möglichkeiten vorhanden, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen» [Ausgangsbeschränkungen und Ladenschliessungen waren nicht gemeint]. Die Sterblichkeitsrate sei «bislang wesentlich kleiner als bei der Infektionskrankheit Sars». Nur zwei Monate später, am 22. März, liess sich Neher von der NZZ am Sonntag wie folgt zitieren: Selbst wenn man harte Gegenmassnahmen ergriffe, wäre bis Ende Juni mit fast 3700 Toten zu rechnen.

In der Tagesschau vom 29. März rechnete Neher bei einem mittleren Szenario bis Ende August mit schweizweit über 22'000 Todesfällen (pessimistisches Szenario 97'000 Todesfälle, optimistisches Szenario 1000 Todesfälle). Vieles hänge davon ab, wie wirksam die beschlossenen Ausgehbeschränkungen wirken würden.

Zwischen 1000 und 97'000 Todesfälle? Da könnte Neher sogar recht bekommen.