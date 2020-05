kontertext: Alles schon wieder so schön sortiert hier?

Hier das Virus, da der Mensch. Dort die Rache der Natur, bei uns die Abwehr dagegen. Die Realität ist vielschichtiger.

1972 schrieb Alfred W. Crosby in seinem Buch The Columbian Exchange die Erzählung über Kolumbus und die Besiedlung von Nordamerika neu. Wohl hatten in den klassischen Geschichtsbüchern die durch die weissen Siedler eingeschleppten Krankheiten eine Rolle gespielt, doch meist war dies nur eine Bestätigung ihrer Übermacht, weil Pocken und Masern Millionen Native Americans das Leben kosteten. Crosby lenkte den Blick auf die transatlantische Verbindung zwischen der so genannten Alten und Neuen Welt, und wie durch den Kolonialismus ein interkontinentaler Austausch von Viren, Bakterien und Pilzen sowie Pflanzen und Tieren stattfand, der die Ökosysteme auf beiden Kontinenten nachhaltig veränderte.

Crosby zeigte exemplarisch auf, dass eine Geschichtsschreibung, die sich nur auf die politische Ebene in der typischen Gestalt von wagemutigen Entdeckern und waffenbewehrten Männern beschränkt, zu kurz greift. Die ganze natürliche Umgebung und ihre Wechselwirkungen mit allen Menschen müssen mitberücksichtigt werden. Das bedeutet auch, dass neue Quellengattungen für die Geschichtsschreibung interessant sowie natur- und kulturwissenschaftliches Wissen integriert wurden. Natur ist kein «Aussen» und der Mensch kein unabhängiges Wesen. Deshalb gilt Crosbys Buch auch als ein Gründungswerk der Umweltgeschichte.

Seit der Kolonialzeit ist die Welt mikrobiell sukzessive homogener geworden. Verstärkt noch seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die stetig zunehmende Mobilität der Menschen, wodurch sich zudem neue Viren sehr schnell auf dem Planeten verbreiten können und die Wanderungsvektoren vielfältiger sind.

Die Naturalisierung der Gefahr

Wenn die Mikroben so wichtig sind, sollten wir dann davon sprechen, dass «Seuchen Geschichte machen» (William McNeill, 1976) und Mikroben die Weltpolitik lenken? Im Prinzip erleben wir das doch jetzt: Wegen eines Virus ist die Wirtschaft gelähmt, wir bleiben daheim und machen uns Sorgen um die Zukunft. Der Schriftsteller Raul Zelik schrieb dazu in der WOZ vom 2. April 2020: «Nichts ist gut, und doch sollten wir erkennen, in welchem Moment wir uns befinden: Die kapitalistische Globalisierung ist für einen Moment ausgesetzt.» Deutschland vermutet gar, dass durch das Coronavirus die Klimaziele für das laufende Jahr erreicht werden könnten (Frankfurter Allgemeine, 21.3. 2020).

Ein anderes Bild für den durch Mikroben herbeigeführten Quasistillstand benutzte der deutsche Virologe Christian Drosten Mitte März, als er das Coronavirus als «Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft» bezeichnete (Podcast vom 11.3.). Eine «Katastrophe» bricht immer «über uns herein», plötzlich, unerwartet; sie hat ihre Ursprünge in einem Aussen. Die Reaktion darauf ist, diese mit grossem technologischem – und in diesem Falle besonders medizinischem und logistischem – Aufwand wieder einzudämmen. Dass Drosten ebenso wiederholt sagte, wir würden lernen müssen, mit dem Virus zu leben, ging in der Rezeption des Bildes vom dramatischen Ungemach in Zeitlupe meist unter.

Ebenfalls äusserlich ist ein anderes verbreitetes Bild: Weil der Mensch die Natur (und die Tiere) schlecht behandelt habe, erhebe sie sich sozusagen als Anwältin ihrer selbst und «schlägt zurück». Die diskursiven Ursprünge der «Rache der Natur» gehen auf das Ende der 1960er und die 1970er Jahre zurück. Am einen Ende des politischen Spektrums waren es UmweltschützerInnen, die angesichts der enormen Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen davon sprachen, dass sich der Planet des Menschen wie einer Krankheit entledigen will. Am anderen Ende des politischen Spektrums waren es Stimmen, die vor allem die so genannte Überbevölkerung betonten, welche die Natur mit Hunger und Krankheit beantwortet, wodurch das Schwache in der Gesellschaft eliminiert wird. (Wie Letzteres in der Rede von so genannten «Risikogruppen» widerhallt und was das mit Faschismus zu tun hat, analysierte die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl in der Freitag.)

Bilder des wilden Unkontrollierbaren

Diese Bilder («Mikroben schreiben Geschichte», «Naturkatastrophe in Zeitlupe», «Rache der Natur») kommen aus unterschiedlichen Kontexten. Sie sind befrachtet mit unterschiedlichen diskursiven Geschichten, die im Einzelnen und in ihrer Wirkung genauer betrachtet werden müssten. Gemeinsam ist ihnen aber die Naturalisierung der Gefahr. Es geht immer um eine Bedrohung, die von aussen kommt, die ihren Ursprung in einer Natur hat, die uns fremd ist. Geradeso, als ob wir die Geschichte mit dieser Natur nicht nur nicht teilen würden, nein, sie hält uns sogar davon ab, unsere eigene Geschichte zu schreiben! Deshalb taucht im Reden von der «Rückkehr zur Normalität» eine Natur auf, die uns nicht mehr stören soll.

Also alles schon wieder so schön sortiert hier? Da der Mensch, dort das Virus. Hier die Kultur und die Kontrolle, da die Natur und das Unkontrollierte.

Dazu passen die Vorstellungen zum Ausgangspunkt der Pandemie. Chinesische «Wildtiermärkte» waren es höchstwahrscheinlich, auf denen der Kontakt zwischen Tieren und Menschen und somit die Übertragung von bislang unter Menschen unbekannten Viren stattfand. Vorstellungen von archaischen, unzivilisierten Essgewohnheiten werden da ebenso wachgerufen wie die Idee, dass man bei uns eben zivilisierter is(s)t (Eduard Kaeser in der NZZ). Die Natur rächt sich hier in der Gestalt des Schuppentiers: «Die Rache des Schuppentiers», so titelte die Frankfurter Allgemeine, wäre dann die Übertragung einer Krankheit, während es – was offiziell verboten ist – zubereitet oder verzehrt wird. Die Antwort auf eine solche natürliche Rache ist dann der «Krieg gegen das Virus», wie das verschiedene PolitikerInnen zu Beginn der Coronakrise ausdrückten.

Der grosse Einsatz des Gesundheitswesens und der Intensivmedizin ist eine notwendige Reaktion auf die Pandemie des Coronavirus. Aber trifft er auch die Ursache? Verschiedene Medien haben bereits darauf hingewiesen, dass es sich lohnt, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Tier etwas genauer zu betrachten, ohne die bekannten Register einer äusserlichen «wilden Natur».

Interaktion, wo man hinsieht

Der Bericht des Environment Program der United Nations hält im Zusammenhang mit COVID-19 fest, dass 75% aller Infektionskrankheiten tierischen Ursprungs sind (UNEP 8. April 2020). Die jüngsten davon sind der Ebola-Ausbruch von 2014/15, MERS, SARS, Zika und andere. Veränderungen in der Umwelt wie Landnutzung und Klimaerwärmung, so schreibt die UNEP weiter, begünstigen Zoonosen. Eingriffe in die Umwelt strukturieren Tierhabitate neu und reduzieren die Biodiversität, was zu Ungleichgewichten zugunsten von einzelnen Parasiten führt. Der Ausbruch von Ebola zum Beispiel hatte mit dem Verlust von Waldgebieten zu tun, wonach Menschen in engeren Kontakt mit gewissen Tierarten kamen. Über den Einfluss von Waldrodungen auf das Risiko für Pandemien schrieb auch jüngst der Infosperber. «Pandemien fallen nicht vom Himmel», titelte die WOZ am 2. April 2020. Allgemein sei der «Druck auf die Ökosysteme» gross, was das Risiko für Pandemien erhöht. Im Besonderen sind die Zusammenhänge dann aber komplexer: schrumpfende Lebensräume durch Palmölanlagen oder neue Nahrungsbeschaffungswege durch Armut. Diese Zusammenhänge gehören aber nicht nur in ferne Länder, deren Rohstoffe wir konsumieren. Ebenfalls in der WOZ kommen ein/e GeschäftsleiterIn von Swild, ExpertInnen für Begegnungen mit Tieren in der Stadt, zu Wort, die festhalten, dass «Erreger überall da überspringen, wo Schnittstellen zwischen Menschen und Tieren bestehen. Also auch bei uns. Aber die Frage ist schon, wie man mit Wildtieren umgeht.» (WOZ, 2. April 2020)

Das Thema ist also gesetzt und der «Umgang» ist das Stichwort. Als Regula Rytz auf die genannte UNEP-Studie zu Zoonosen hinwies, wurde ihr nachher im Tages-Anzeiger Magazin (2. Mai 2020) vorgeworfen: «Die Grünen versuchen aus der Coronakrise eine Klimakrise zu machen.» Das Wissen über Zoonosen und die damit einhergehende Problematik lässt sich aber nicht mit dem Vorwurf der Instrumentalisierung wegwischen, sondern ist genau der Punkt, wo die Untersuchung ansetzen muss.

Naturalisierung als Gefahr

Welche Situationen sind aus welchen Gründen besonders gefährlich für den Menschen (und die Tiere und die Umwelt)? Was ging diesen Situationen voraus? Wenn man dies als komplexe Wechselbeziehungen betrachtet, dann ist der Ausbruch von COVID-19 nicht das Resultat einer vom Menschen unabhängig existierenden Natur, aus der plötzlich Tödliches auf uns überspringt. Dann geht es um soziale Umstände, die mit wirtschaftlichen Interessen, Ressourcenausbeutung, Armut, Welthandel, Konsumhaltung und Sparen am Service Public zu tun haben. Will man dies beschreiben, kommt man mit der Rede von der Rache der Natur oder einer Naturkatastrophe oder einer ideologischen Haltung nicht weiter.

Die Gefahr ist nicht die Natur, sondern die Naturalisierung der Gefahr. Das Virus ist kein «natural disaster», so der britische Podcast «Burner» der novaramedia am 24.4. 2020. Wenn wir von «Naturkatastrophe» sprächen, dann würden wir die Toten auch als Opfer einer solchen hinnehmen und gleichzeitig dadurch die Tatsache verschleiern, dass diese Menschen sterben, weil es politisch verpasst worden sei zu investieren, zu handeln und zu schützen. «Das Virus ist eine Relation», schrieb die Philosophin Alexis Shotwell. Und diese Wechselbeziehung hat eine Geschichte. Oder wie es Alfred W. Crosby als Einstieg zu seinem Buch The Columbian Exchange schrieb: «Nothing can be understood apart of its context, and man is no exception.» («Nichts kann getrennt vom Kontext verstanden werden; und der Mensch ist darin keine Ausnahme.»)