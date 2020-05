Zu viele Coronakranke in Pflegeheimen kommen in Intensivstation

Urs P. Gasche / 03. Mai 2020 - «Wollen Sie wirklich die letzten 14 Tage auf dem Bauch liegend, an einer Beatmungsmaschine und ohne Angehörige verbringen?»

Diese Frage stellte Palliativmediziner Matthias Thöns in der ZDF-Runde mit Markus Lanz. Er sieht auch keinen Nutzen: «Die Chance, dass diese alten Leute nach der Intensivstation selbst nur ihr eingeschränktes, aber gewohntes Leben im Pflegeheim wieder fortsetzen können, gleicht dem Sechser im Lotto». Dies müsse man den Betroffenen sagen, bevor sie oder ihre Angehörigen einwilligen, sie in einer Intensivstation künstlich beatmen zu lassen.

Geringe Überlebenschance

Nach Daten, die in Europa vorliegen, würden nur bis zu zwölf Prozent dieser schwer pflegebedürftigen, meist sehr alten Menschen die künstliche Beatmung in Intensivstationen überleben. Und die restlichen litten fast alle an Folgen der künstlichen Beatmung.

Es geht dabei um viele Betroffene: Die Mehrheit der bisher an Covid-19 Verstorbenen lebte pflegebedürftig in Alters- und Pflegeheimen. Wieviele von ihnen bisher in Alters- und Pflegeheimen gut umsorgt und in mindestens virtuellem Kontakt zu Angehörigen gestorben sind, und wieviele von ihnen auf dem Bauch liegend, künstlich beatmet und ohne Kontakt zu Angehörigen, ist statistisch nicht ausgewiesen.

Unter den ärztlichen Fachgesellschaften gebe es zwei Philosophien, sagte Thöns: Die Intensivmediziner möchten Covid-19-Patientinnen und -Patienten möglichst früh künstlich beatmen, während Lungenärzte eher davon abrieten und empfehlen würden, zuerst mit nicht-invasiven Behandlungen wie Sauerstoffmasken den Betroffenen zu helfen. Palliativmediziner Thöns sprach sich klar dafür aus, zuerst – wie in der Medizin generell angezeigt – alle nicht-invasiven Therapien anzuwenden. Dies sei häufig auch vor Ort in Pflegeheimen möglich. Falls dann doch intensive Eingriffe nötig würden, müsse man diesen Patientinnen und Patienten klar sagen, dass ihre Chance, in ihr altes Leben zurückzukehren, nur so gross wie ein Sechser im Lotto sei.

Hier kann man die vollständigen Ausführungen von Matthias Thöns hören: