Titanoxid: Strahlend weiss – und möglicherweise krebserregend

Titanoxid findet sich als Farbstoff in vielen Produkten.

Daniela Gschweng / 02. Feb 2020 - Die EU hat Titanoxid als möglicherweise krebserregend eingestuft, in Frankreich ist es seit Anfang 2020 in Lebensmitteln verboten.

Es macht Wände weisser, Lebensmittel glänzender, Farben intensiver und schirmt in Sonnencremen die UV-Strahlung ab: Titanoxid findet sich an vielen Stellen. Es steckt in Farben, Kaugummis, Zahnpasta, Papier, Mozzarella, Medikamenten und vielen Kosmetika, oft in Form ultrakleiner Partikel.

Genau das ist ein Problem. Die EU-Kommission hat im Oktober 2019 beschlossen, Titanoxid als «potentiell krebserzeugend durch Einatmen» einzustufen. Damit müssten viele Produkte, die Titanoxid enthalten, mit einer Kennzeichnung versehen werden, falls sie eingeatmet werden können. Frankreich ging noch weiter und hat Titanoxid in Lebensmitteln ab Anfang 2020 verboten. Dies aus der Befürchtung heraus, es verursache auch beim Verzehr Krebs. Beide Gesetze drehen sich um dasselbe Produkt. Entscheidend sind die Wege, auf denen Titanoxid in den Körper gelangt.

Kritik aus der Industrie

Die herstellende Industrie kritisiert die Entscheidungen. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen die Vorgehensweise. Ein Verbot, das ausgesprochen wird, weil die Titanoxid-Partikel so klein sind und so ihre unerwünschte Wirkung entfalten, sei problematisch. Es heisst nicht, dass derselbe Stoff in anderen Grössen giftig ist. Die CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging) sieht vor, dass es um stoffspezifische Eigenschaften gehen muss – eine Verfahrensfrage also.

Das Lebensmittel-Verbot Frankreichs geht unter anderem auf einen Versuch französischer Wissenschaftler an Ratten zurück, der in der Zeitschrift «Nature» publiziert wurde. Sie beobachteten, dass Ratten, die Titanoxid mit dem Trinkwasser aufnahmen, Darmentzündungen bekamen und die Partikel ihr Immunsystem schwächten. Titanoxid, wiesen sie nach, gelangt als Nanopartikel durch den Darm ins Blut. Ob die Nanopartikel die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, ist noch nicht bekannt.

Wissenschaftler rät zur Vorsicht bei entzündlichem Darm

Einen ähnlichen Versuch machten Forscher der Universität Zürich mit Zellkulturen und mit Mäusen. Titanoxid kann entzündliche Darmerkrankungen verschlimmern, stellten sie 2017 fest. Es aktiviert einen Proteinkomplex, der eigentlich für die Abwehr von Krankheiten zuständig ist. Dieser greift dann in einer Art Fehlreaktion den eigenen Körper an und löst Entzündungsreaktionen aus, weil er Titanoxid-Partikel für gefährlich hält. Die Übertragung von Tierversuchen auf Menschen ist jedoch schwierig, Versuchsreihen mit Menschen gibt es noch nicht. Die Wissenschaftler raten Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen dennoch, Titanoxid zu meiden.

Titanoxid Der Begriff Titanoxid fasst mehrere Oxide des Metalls Titan zusammen. Titandioxid (TiO2) wird als Farbstoff und Weisspigment verwendet und findet sich überall da, wo etwas weiss, farbig brillant und glänzend sein soll, zum Beispiel in Farben («Titanweiss»). Es wird als E171 Lebensmitteln, als CI 77891 Kosmetika zugesetzt. In Sonnencremen dient es als Sunblocker. Jährlich werden davon etwa drei Millionen Tonnen hergestellt, ein Drittel davon in Europa. Der grösste Teil wird für Farben, Lacke, bei der Papierherstellung und in Kunststoffen eingesetzt. In Europa werden pro Jahr etwa drei Milliarden Euro (3,2 Milliarden Franken) mit Titanoxid umgesetzt. Grösster europäischer Produzent ist die «Group DF» in der Ukraine.

Es gibt also berechtigte Sorgen, aber noch zu wenig beweiskräftiges Studienmaterial. Die französische Agentur für Lebensmittelsicherheit ANSES hielt die Ungefährlichkeit von Titanoxid deshalb für nicht hinreichend bewiesen. Der Stoff wird zudem in Lebensmitteln zu keinem anderen Zweck gebraucht, als sie optisch ansprechender zu machen. Das Verbot gilt für ab 2020 neu in Verkehr gebrachte Produkte und läuft zunächst für ein Jahr.

Erste Hersteller haben bereits Rezepturen umgestellt

Nach einer Umfrage der ARD haben einige Lebensmittelhersteller aufgrund des französischen Verbots bereits Rezepturen geändert und verwenden kein Titanoxid mehr. Unter ihnen sind Kellogg’s, Bahlsen, Unilever, Ferrero, Danone, Ritter Sport und Intersnack. Vermutlich nicht aus Sorge um die Gesundheit ihrer Kunden, sondern aus Vermarktungsgründen, schätzt Sieglinde Stähle vom Verband der Deutschen Lebensmittelindustrie.

Bei Kosmetika, die Titanoxid enthalten, besteht keine Gefahr. Durch die Haut wandern die Titanoxid-Partikel nicht. Ganz anders sieht es aus, wenn sie eingeatmet werden, beispielsweise im Sprühnebel von Lack oder Sonnencreme. Die EU-Chemikalienbehörde ECHA beurteilte den Titanoxid-Staub schon 2017 als «vermutlich krebserregend bei Inhalation».

Der Zankapfel: die Kennzeichnungspflicht

Die neuen EU-Regeln bestimmen, dass auch draufsteht, was drin ist. Bestimmte Produkte mit Titanoxid müssen zukünftig mit dem Hinweis «möglicherweise krebserregend» gekennzeichnet werden. Die Widerspruchsfrist für diese Entscheidung läuft im Februar ab.

Der Industrieverband «Titanium Dioxide Manufacturers Association» (TDMA) führt dagegen an, dass «verlässliche wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, das Titanoxid sicher keinen Krebs verursacht». Er verweist dabei auf «jahrzehntelange industrieunabhängige Forschung». Versuche zur Inhalation bei Ratten seien erstens mit einer sehr hohen Dosierung erfolgt und zweitens nicht auf den Menschen übertragbar.

Ähnliche Dimensionen wie Streit um Glyphosat

Bei der Auseinandersetzung geht es um viel Geld. Der Streit um Titanoxid habe eine ähnliche Dimension wie der um Glyphosat, sagt die ARD mit Bezug auf eine Brüsseler Organisation, die Lobbyeinflüsse analysiert.