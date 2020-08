Bundesämter uneins über Nutzen der Masken

© Anastasia Gepp / Pixabay

Masken im ÖV und Quarantäne von Einreisenden – unklare Aussagen über Nutzen vom Bund.

Toni Koller / 13. Aug 2020 - Eine Bundesstelle stellt öffentlich den Nutzen des Maskentragens im ÖV in Frage. Die Medien reagieren nicht und fragen nicht nach.

Es steht im Bericht «Vollzugsmonitoring COVID-19» des Bundesamts für Bevölkerungsschutz für den Juli, publiziert am 5. August auf der Website des Bundesamts für Gesundheit BAG:

«Die eingeführte Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und die Quarantäne für Einreisende aus Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko scheinen keinen oder nur einen kleinen Effekt auf den Anstieg zu haben.»

Dieser brisante, als «Kernaussage» markierte Befund hat in dem immerhin 23-seitigen Papier keinen abschwächenden Kontext. Man liest bloss, die Zunahme der bestätigten Corona-Fälle im Juli sei hauptsächlich «durch Veranstaltungen mit einer hohen Anzahl teilnehmender Personen verursacht».

Medienecho: null

Maskenpflicht im ÖV und Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten sind zurzeit – nebst verbotenen Grossanlässen – die wohl einschneidendsten Massnahmen im Kampf gegen das Virus. Dass der Bund unverhofft ihre Wirksamkeit hinterfragt, ist wenigstens der SDA aufgefallen: Sie knöpfte sich den Monitoring-Bericht vor und brachte eine entsprechende Meldung in Umlauf. Doch von sämtlichen Medien publizierte, soweit wir sehen, einzig Watson die Depesche unter dem Titel «Bund: Maskenpflicht und Einreise-Quarantäne haben geringen Effekt.» Bei SRF-Online flackerte das Thema am 5. August ebenfalls auf – aber nur als kurzzeitige Liveticker-Überschrift. Zu einem eigentlichen Textbeitrag kam es nicht, weil – so der zuständige SRF-Bereichsleiter Mark Livingston – «zu diesem Zeitpunkt auch gleich die Info kam, dass Schwangere neu zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Das wurde publizistisch höher gewichtet.»

Publizistisch untergewichtet blieb die erstaunliche bundesoffizielle Masken- und Quarantänebilanz auch in den übrigen Redaktionsstuben. Abgesehen vom unterbliebenen Abdrucken der SDA-Meldung (die sich aufs Zitieren des Berichts beschränkte) hätte man ja mal beim Bundesamt nachfragen können: Was genau sagt uns dieser Bericht? Halten die Autoren Masken im ÖV und die Einreisequarantäne für unnötig? Welche Datenbasis führt zum Schluss, diese seien praktisch wirkungslos? Auch hier hat nur Watson nachgefragt und einen Nachzug gemacht.

Die Behörde relativiert und «geht davon aus, dass ...»

Hätten auch die anderen Medien diese Fragen gestellt – sie hätten Antworten erhalten, wie sie jetzt dem Infosperber vorliegen. Zuerst die Rückfrage an das Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (Babs), das als Autorin des Berichts firmiert. Antwort des Babs: Für Rückfragen ist das BAG zuständig, da der Bericht eine Zusammenfassung der bestehenden Daten sei und auf der BAG-Website veröffentlicht werde. Es überrascht nicht, dass BAG-Mediensprecher Jonas Montani die etwas gar knackige «Kernaussage» des Monitoring-Berichts nicht so stehen lässt. Er hält fest, der Bericht betreffe nur die ersten Wochen nach Einführung der Massnahmen am 6. Juli. «In dieser Zeitspanne wird kein deutlicher Einfluss auf die Fallzahlen sichtbar. Wir gehen aber davon aus, dass sehr wohl ein Effekt besteht. Darum halten wir die Massnahmen für nötig.»

Zur Frage nach dem Warum des geringen Einflusses (für Juli) erklärt das BAG, es gebe dazu keine Evaluation. Die Fallzahlen seien trotz Maskenpflicht und Quarantäne gestiegen, «aber da dieser Anstieg nicht exponentiell verläuft, gehen wir davon aus, dass die getroffenen Massnahmen einen dämpfenden Effekt haben.» Ein Nachweis der Wirksamkeit von Masken im öffentlichen Verkehr sei halt schwer zu erbringen, da keine Vergleichszahlen aus einer «maskenlosen» Situation vorlägen.

Kernaussage ohne Kern

Zugunsten der Maskenpflicht liesse sich immerhin anführen, dass unter den im Juli im Kanton Bern per Contact-Tracing erfassten Personen nur ein Prozent im öffentlichen Verkehr angesteckt wurden – dies allerdings bei hoher Dunkelziffer (SonntagsZeitung 9. Aug. 2020, Abo). Auch zeigt eine von Infosperber publizierte Studie aus China ein recht geringes Ansteckungsrisiko für die maskentragenden Zugpassagiere. Ob diese Daten den Autoren des Monitoring-Berichts Ende Juli schon bekannt waren, entzieht sich unserer Kenntnis. So oder so bleibt auch hier die Ungewissheit, wie die Befunde ohne Maskenobligatorium ausgesehen hätten.

So kommen wir denn zum unspektakulären Schluss, dass die zuständigen Bundesämter keineswegs klammheimlich die geltende Masken- und Quarantänepflicht untergraben. Obschon ihre kategorisch formulierten «Kernaussagen» dies fast vermuten liessen.

