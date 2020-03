Kampf gegen COVID-19

© Patrick Chappatte in «Le Temps, Suisse»

Red. / 06. Mär 2020 - -

Greta sollte den alternativen Nobelpreis an Corona weitergeben. Corona hat für das Klima in einer Woche hundert mal mehr getan als Greta in einem Jahr.

Hans Geiger, am 06. März 2020 um 11:41 Uhr