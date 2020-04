Die Corona-Epidemie leert Spitäler und Arztpraxen

Hanspeter Guggenbühl / 01. Apr 2020 - Es scheint paradox: Die Corona-Epidemie respektive die Angst davor lässt die Umsätze in Spitälern und Arztpraxen einbrechen.

«Ich rechne etwa in eineinhalb Wochen mit dem grossen Ansturm auf die Spitäler.» Das sagte Natalie Rickli, Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, an einer Medienkonferenz am 25. März. Damit bleiben heute noch drei Tage (bis zum 4. April), um zu verifizieren, ob und wie weit sich diese Prognose der Zürcher Regierungsrätin erfüllt. «Die Welle kommt», und «sie kommt bestimmt», bekräftigen auch andere Fachleute.

Patientenrückgang um 50 bis 70 Prozent

Diese Prognosen kontrastieren mit der aktuellen Realität. Das zeigen Befragungen von Infosperber und Radio SRF am 31. März: In Schweizer Arztpraxen und Spitälern sind die Patientenzahlen, Kapazitätsauslastungen und Umsätze regelrecht eingebrochen: «Im Moment habe ich noch 30 Prozent so viele Patienten wie in Normalzeiten», sagte ein allgemein praktizierender Arzt in Illnau-Effretikon gegenüber Infosperber und tröstete sich: «Dafür habe ich für die einzelnen Patienten jetzt mehr Zeit.» Am gleichen Tag registrierte ein Hausarzt in Männedorf gegenüber Radio SRF einen Patientenrückgang «um 50 bis 75 Prozent». In der gleichen Grössenordnung bewege sich auch sein Umsatzverlust, bestätigte ein von Infosperber befragter Chirurg mit Praxis im Zürcher Oberland. Seine Begründung: Nicht dringende Operationen werden zurzeit aufgeschoben, und «wenn wir nicht operieren können, fallen auch die Voruntersuchungen und Nachbehandlungen aus.»

Ähnlich verhält es sich in Krankenhäusern: «50 Prozent weniger Patienten kommen momentan auf unseren Notfall», schätzt ein Arzt, der schon vor Ausbruch der Corona-Epidemie auf der Notfallstation eines Aargauer Spitals arbeitete. Doch jene Patienten, die den Notfall heute noch aufsuchen, wiesen im Schnitt schwerere Verletzungen oder Krankheiten auf als früher.

Das betreffende Krankenhaus im Aargau ist keineswegs ein Einzelfall. Die Kapazitäten in vielen weiteren Spitälern in der Schweiz sind zurzeit nur zur Hälfte oder noch weniger ausgelastet. Ärztinnen und Krankenpfleger sitzen untätig herum und drehen Däumchen. Einige Kliniken oder Arztpraxen haben bereits vor einigen Tagen Kurzarbeit angemeldet; dazu gehören Kliniken der Hirslanden-Gruppe oder die Gruppe Swiss Medical Network, berichtet das Portal der Gesundheitsbranche «Medinside».

Das ist eine Momentaufnahme. Die Verhältnisse sind nicht in allen Spitälern und Abteilungen genau gleich. Intensivstationen sind zurzeit stärker ausgelastet als etwa Augenkliniken; dies vor allem im Tessin. Doch auch in diesem von der Epidemie am stärksten betroffenen Schweizer Kanton sind noch Plätze auf Intensivstationen frei. Zudem lassen sich drohende Engpässe beseitigen, indem Personal aus unterbeschäftigten Abteilungen in Intensivstationen verlagert wird, soweit die Ausbildung das zulässt.

Die Gründe für den Patientenrückgang

Der hier geschilderte Rückgang der Patientenzahl wirkt auf Anhieb paradox in einer Zeit, in der Behörden täglich über die Zunahme der Corona-Infizierten berichten, Ärztinnen und Krankenpfleger vor laufenden Kameras über Überlastung klagen und einige Medien bereits den Zusammenbruch des Gesundheitssystems an die Wand malen. Doch dieser scheinbare Widerspruch lässt sich zumindest teilweise auflösen. Befragte Personen und schriftliche Informationen liefern folgende drei Erklärungen:

Bundesrätliche NotverordnungNeben anderen notrechtlichen Massnahmen beschloss der Bundesrat am 16. März die «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)». Darin steht im Artikel über «Pflichten der Gesundheitseinrichtungen» unter Absatz 1: «Die Kantone können private Spitäler und Kliniken verpflichten, ihre Kapazitäten für die Aufnahme von Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen». Und in Absatz 2 verlangte die Landesregierung: «Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler und Kliniken, Arztpraxen und Zahnarztpraxen müssen auf nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten.» Damit will der Bundesrat Raum und Kapazitäten vorsorglich schaffen oder freihalten, falls die angekündigte «Welle» von schweren COVID-19-Patienten anrollt. Die Formulierung «nicht dringende» Eingriffe ist zwar dehnbar. So verzichten einige Fachärzte und Spitäler zurzeit konsequent auf Vorsorgeuntersuchungen sowie aufschiebbare Operationen und annullieren «bis auf weiteres» bereits früher vereinbarte Termine. Andere Ärztinnen und Ärzte überlassen den Entscheid über die Dringlichkeit eines Eingriffes oder die Notwendigkeit eines Arztbesuches ihren Kunden. Angst vor AnsteckungViele Leute verzichten zurzeit freiwillig auf einen Arztbesuch, vermuten befragte Ärzte, sei es aus Rücksicht auf die – vermeintliche – Überlastung der Gesundheitseinrichtungen, sei es aus Angst, von der Corona-Epidemie erfasst zu werden. Die Losung «Bleiben Sie daheim» halte auch viele Personen vor einem Gang zum Arzt oder zur Notfallstation ab. Weniger VerletzungenDie von der Regierung verordnete Schliessung von Läden, Restaurants sowie das Verbot von Veranstaltungen vermindern auch Krankheiten und Verletzungen. Das leuchtet ein, bevor dieser Befund statistisch erhärtet wird. Wer nur noch in der heimischen Umgebung spaziert, bricht sich seltener einen Knochen als Leute, die sich auf Skipisten tummeln oder Fussball spielen.

Ruhe vor dem Sturm oder …

Die Flaute in Arztpraxen und Spitälern ist zwiespältig. Einerseits bringt sie den Anbietern von Gesundheitsleistungen finanziellen Verlust. «Von den Covid-19-Patienten allein können wir nicht leben», konstatiert ein befragter Arzt lakonisch. Das gilt nicht nur für Arztpraxen. In den meisten Spitälern ist der Anteil an Covid-19-Patienten zurzeit kleiner als zwanzig Prozent gemessen an der Zahl der verfügbaren Betten. Andererseits, und das ist die positive Nachricht, senkt der momentane Patientenrückgang die horrenden Krankheitskosten.

Ungewiss ist, ob und wie lange dieser Zustand anhält. Der Ruhe können zwei Stürme folgen. Zuerst der angekündigte grosse Ansturm von Corona-Infizierten; ob diese Prognose eintrifft, werden wir schon bald erfahren. Zweitens und etwas später kann ein Nachholbedarf an Gesundheitsleistungen, die der Bundesrat mit seinem Notrecht vorsorglich aufgeschoben hat, die Unter- in eine Überbeschäftigung wandeln. Irgendwann werden wir verschobene Untersuchungen und Operationen nachholen müssen, erklären einige der Befragten.

… ist aufgeschoben auch aufgehoben?

Möglich ist aber auch eine andere Entwicklung: Die angekündigte «Welle» von Corona-Kranken kommt nicht oder fällt schwächer aus als prophezeit. Und ein Teil der «nicht dringenden» Untersuchungen und Operationen wird aufgehoben, weil die aufgeschobene Zeit selbst heilend wirkt. Schön wäre, wenn diese sanfte Landung einträte. Dann könnten wir Fehlprognosen für einmal fröhlich feiern.

_________________________

Trotz des heutigen Datums: Dieser Beitrag ist kein 1.-April-Scherz

**************************************************************