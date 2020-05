«Das Coronavirus macht unter den Armen doppelt so viele krank»

Red. / 22. Mai 2020 - Unterprivilegierte trifft die Krise nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich am stärksten, erklärt Robert Reich.

Vom Virus Sars-CoV-2 seien alle Menschen – ob reich oder arm – gleich betroffen, wird zuweilen behauptet. Doch tatsächlich sitzen wir in der Coronakrise «nicht alle im gleichen Boot», sagt der frühere US-Arbeitsminister unter Präsident Bill Clinton Robert Reich. Er zeigt dies mit Statistiken aus mehreren US-Bundesstaaten. Die Einkommensschwächsten sterben rund doppelt so häufig an Covid-19 wie der Rest der Bevölkerung.

Viele Postangestellte in San Francisco sind Latinos. (Bild: Inequality Media)

In San Francisco beispielsweise seien nur 15 Prozent der Bevölkerung Latinos, doch sogar 80 Prozent aller wegen Covid-19 Hospitalisierten seien Latinos (siehe Bild oben). Die Gründe: Die Latinos gehören zu den Ärmsten, wohnen an luftverschmutzten Strassen, leiden häufiger an Asthma und Diabetes und müssen statt im Home-Office an exponierten Arbeitsplätzen weiter arbeiten: als Strassenreiniger, Abfallbeseitiger, Umzugsgehilfen, Postgehilfen, Köche, Alterspflegende oder in Spitälern.

Milwaukee County: 80 Prozent der Coronatoten sind Schwarze

Die von Corona betroffenen Schwarzen in Milwaukee County. (Bild: Inequality Media)

In Milwaukee ist es die schwarze Bevölkerung, welche vorwiegend dicht aufeinander wohnt und sozial und wirtschaftlich zu den Schwächsten gehört. Obwohl die Schwarzen im Milwaukee County nur 26 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind 81 Prozent aller an Covid-19 Gestorbenen Schwarze.

Überproportionale Todesfälle von Schwarzen in drei US-Bundesstaaten

Anteil der Schwarzen in der Bevölkerung und bei den Corona-Todesfällen in den US-Bundesstaaten Louisiana (links), Illinois (Mitte) und Michigan (rechts). (Bild: Inequality Media)

Die vollständige Version von Robert Reich auf «Inequality Media – Civic Action»: «A Tale of Two Pandemics with Robert Reich»:

