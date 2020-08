Corona in New York: Trotz Öffnung sinken Zahlen

© Office of the Governor NY

Monique Ryser / 09. Aug 2020 - Während die Öffnungsschritte nach den Lockdowns fast überall zur Erhöhung der Fallzahlen führen, sinken sie in der US-Metropole.

«Niemand hat das erwartet. Alle Experten haben gesagt, wenn wir öffnen, wird es wieder mehr Ansteckungen geben. Aber genau das ist nicht eingetroffen.» Der Gouverneur des Staates News York, Andrew Cuomo, scheint selber erstaunt über diese Entwicklung zu sein. Erklären kann er sie nicht, er stellt einfach fest: «Die New Yorkerinnen und New Yorker sind diszipliniert. Sie sind es, die das Virus kontrollieren.»

Der Staat, in dem rund 20 Millionen Menschen leben, wurde im März und April mit voller Wucht vom Corona-Virus getroffen. Während in den USA die Grenzen zu China geschlossen waren, kam das Virus durch die Eintrittspforte der Flughäfen an der Ostküste von Europa her auf den Kontinent. Die Flughäfen in New York gehören zu den grössten Drehkreuzen, allein der John F. Kennedy Airport fertigte im vergangenen Jahr 60 Millionen Passagierinnen und Passagiere ab. Den Höhepunkt erreichte die Pandemie in New York Mitte April mit täglich mehr als 10’000 neu positiv Getesteten. Die Spitäler waren zu Beginn überlastet und es mussten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, unter anderem mit einem Spitalschiff der US-Marine. Die New Yorker mussten zu Hause bleiben, alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte waren geschlossen.

Wiedereröffnung in vier Phasen

Erst Mitte Mai begann der Prozess der Wiedereröffnung. Die Regierung setzte dabei auf vier Phasen und lokale Kennzahlen. Diese wurden im Internet für alle sichtbar und nach den einzelnen Counties aufgelistet täglich publiziert. Einen Öffnungsschritt durften Counties nur machen, wenn vorher festgelegte Bedingungen erfüllt waren: Unter anderem mussten sie während 14 Tagen fallende Hospitalisations- und Todeszahlen vermelden, weniger als zwei Spitaleintritte pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner, und eine Testkapazität von 30 Tests pro 1000 Einwohner und Monat sicherstellen. Zudem mussten und müssen zu jeder Zeit 30 Prozent der Spitalkapazitäten und Intensivbetten frei sein. Ebenfalls wichtig: Pro 100’000 Einwohner müssen mindestens 30 Contact-Tracer verfügbar sein.

Ab Mitte Mai konnten einige Counties in die Phase 1 der Öffnung eintreten und sich stufenweise bis zur Phase 4 vorarbeiten. In der Zwischenzeit ist die Wirtschaft im ganzen Staat wieder hochgefahren. Noch immer nicht erlaubt sind Grossveranstaltungen oder der Besuch von Sportstudios. Die Zahl der positiv Getesteten hat sich in der Zwischenzeit bei rund 700 täglich stabilisiert, pro Tag werden im Durchschnitt rund 70'000 Tests gemacht.

Strenge Kontrollen

«Die grössten Gefahren bestehen heute darin, dass die Zahlen im Rest des Landes steigen und die Regeln umgangen werden», sagte Andrew Cuomo diese Woche. Deshalb gibt es in New York eine 14-tägige Quarantäne-Vorschrift für Menschen aus zurzeit 35 US-Bundesstaaten. Daneben gelten nach wie vor die Beschränkungen des internationalen Flugverkehrs. Viel Energie wird in Kontrollen gesetzt: Allein am 2. August wurden 864 Bars und Restaurants überprüft und 29 davon geschlossen. Insgesamt fanden seit den ersten Öffnungsschritten über 20’000 Kontrollen in Gaststätten statt, die rund 600 gebüssten (Bussen bis zu 10’000 Dollar möglich) und geschlossenen Lokale sind im Internet öffentlich aufgelistet – eine weitere Massnahme, welche zum Einhalten der Vorschriften anhält. In Restaurants gilt ein Abstand von 1,8 Meter zwischen den Tischen, und Alkohol darf nur ausgeschenkt werden, wenn auch gegessen wird.

Dennis, ein Farmer aus Kansas, entbehrte in der Hochphase der Pandemie eine Maske und schickte sie nach New York. So wurde die Gesichtsmaske zum Sinnbild von Altruismus. (Bild: Offfice of the Governor NY)

Kein Masken-Chaos

Zu Beginn der Krise waren auch in New York die Masken knapp. Menschen aus dem ganzen Land schickten deshalb Masken für Spitalpersonal nach New York. Auch ein pensionierter Farmer aus Kansas. Er besass fünf Masken, vier davon müsse er behalten, weil seine Frau nur noch eine Lunge habe. Aber eine Maske, die schickte er an Cuomo, mit der Bitte, sie einem Spital zur Verfügung zu stellen. «Sie wollen wissen, was Menschlichkeit ist? Das ist es», machte der mediengewandte Gouverneur die Geschichte publik und gab damit den Gesichtsmasken eine Aura des Altruismus. Als es darum ging, die Menschen aus dem Lockdown zu lassen, wurde eine grossangelegte Kampagne gestartet. Die Aussage war immer: Mit der Maske schützen wir nicht uns selber, sondern die anderen. Geschäfte können den Eintritt verweigern, wenn jemand keine Maske trägt. Überall, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen sie übergezogen werden. Seit neustem wird zusammen mit einer gemeinnützigen Werbeagentur die Kampagne unter dem Titel «Mask up America» auf die ganzen USA ausgeweitet. Stars wie Morgan Freeman und Robert De Niro sagen Sätze wie: «Du hast meinen Respekt. Deine Maske schützt nicht dich, sie schützt mich. Deshalb trage ich eine Maske, um dich zu schützen.»

Während in der Schweiz oft und gerne darüber diskutiert wird, dass eine Gesichtsmaske einen selber nicht unbedingt schützt, ist für New Yorker klar, dass das so ist. Vielmehr trägt man sie für die anderen. Diese Kommunikation verfing offenbar. Zwar gibt es zwischendurch Meldungen über Zwischenfälle, aber im Grossen und Ganzen ist das Thema Maske in der Metropole kein Thema mehr.

Nicht zurück, sondern vorwärts

Bezeichnenderweise heisst das Wiedereröffnungprogramm «New York vorwärts». Es gehe nicht darum, zu dem zurückzukehren, was war, sondern in eine neue, bessere Zukunft zu starten. «Die Opfer, die wir brachten, sollen nicht umsonst gewesen sein. Wir wollen jetzt etwas Besseres aufbauen», wie es Andrew Cuomo gebetsmühlenartig wiederholt. Das scheint zu wirken.

Anstieg der Delikte mit Schusswaffen

Im Gegensatz zu den positiven Nachrichten an der Corona-Front sind die Delikte mit Schusswaffen in den letzten zwei Monaten stark angestiegen. Warum das so ist, darüber wird gestritten. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, macht den Gouverneur dafür verantwortlich. Dieser hatte angeordnet, dass mehr Verhaftete als früher zu Hause auf den Prozess warten können und nicht im Gefängnis eingesperrt werden. Aus Kreisen der Polizei wird das als Ursache bestritten, wie die New York Times berichtete. Vielmehr sei der Grund, dass die Proteste gegen Rassismus und Corona-bedingte Aufgaben viele Kräfte der Ordnungshüter gebunden hätten. Nun würden aber seit ein paar Wochen wieder mehr Waffen sichergestellt, und die Polizei sei in Gebieten mit hoher Bandenkriminalität wieder präsenter.

Eltern für Schulöffnungen motivieren

Die beiden zoffen sich auch über die baldigen Schulöffnungen. De Blasio hat Schutzkonzepte vorgelegt, die den Regeln entsprechen, aber trotzdem von Cuomo zerzaust wurden. «Sie müssen die Eltern einbeziehen. Die Eltern schicken ihre Kinder nicht in die Schule, nur weil es ein Papier mit Schutzmassnahmen gibt. Sie müssen mit ihnen reden, ihre Bedenken aufnehmen und sie einbeziehen. Die Eltern müssen Vertrauen haben», giftete der Gouverneur. Damit verfolgt er konsequent seine Linie, die er seit Beginn der Pandemie hat: «Es nützt nichts, wenn ich etwas verordne. Die Menschen müssen verstehen, worum es geht, damit sie selber die richtige Entscheidung treffen.»

