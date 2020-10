Corona: Quarantäne-Risiko schützt den inländischen Tourismus

© H.Guggenbühl

Cinque Terre in Ligurien: Wer hier Ferien macht, muss in Quarantäne

Hanspeter Guggenbühl / 16. Okt 2020 - Wer in der Schweiz Ferien macht, muss nicht in Quarantäne, obwohl das Corona-Risiko hier grösser ist als zum Beispiel in Italien.

Wenn in einem Gebiet während 14 Tagen mehr als 60 von 100 000 Personen (0,6 Promille) positiv auf das Covid-19-Virus getestet werden, stufen die Schweizer Behörden das betreffende Land oder einzelne Regionen in unseren Nachbarstaaten als Risikogebiet ein. Wer ferienhalber in eines dieser Gebiete reist, riskiert nach seiner Rückkehr eine zehntägige Quarantäne. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Schweiz selber sowie die an die Schweiz angrenzenden Regionen.

Um die betroffenen Länder und Regionen zu erfassen, führt das BAG eine entsprechende «Risikoliste», die periodisch aktualisiert wird. Zuletzt war das ab 12. Oktober der Fall. Ab diesem Tag setzte das BAG – neben andern – folgende drei beliebten Ferienregionen in Italien neu auf diese Liste: Kampanien mit dem Zentrum Neapel, Venetien und Sardinien. Ligurien an der italienischen Riviera figurierte schon früher auf dieser Liste und bleibt darauf.

Wer die Herbstferien extra in Italien verbrachte, weil dort das Ansteckungsrisiko gemäss Statistik deutlich geringer war (und immer noch ist) als in der Schweiz, und wer dummerweise eine der vier genannten Regionen als Ferienort wählte, musste bis spätestens am letzten Montag (12. Oktober) vorzeitig heimreisen, um eine Quarantäne zu vermeiden. Wer hingegen am Genfersee oder einer andern Region der Schweiz Ferien machte und macht, wie das etwa Bundesrat Ueli Maurer ausdrücklich empfahl, muss nicht in Quarantäne. Das kommt einer Bevorzugung des inländischen Tourismus gleich.

Risiko in Schweizer Ferienorten höher

Besonders störend ist diese Vorzugsbehandlung von Schweizer Ferienorten, weil die Corona- Ansteckungszahlen in der Schweiz als Ganzes und in einzelnen inländischen Ferienregionen heute viel höher sind als im Ausland. Das zeigen die täglich aktualisierten Daten auf der SRF-Homepage unter dem Titel «Coronavirus: So entwickeln sich die Fallzahlen weltweit»:

Nachstehend als Beispiel die Durchschnittsdaten der Schweiz und Italiens sowie der vier erwähnten Ferienregionen in Italien im Vergleich mit einigen Kantonen in der Schweiz. Dabei handelt es sich immer um die - für die Quarantäne relevanten - Zahlen der positiv auf Covid-19 getesteten Personen während 14 Tagen pro hunderttausend Einwohner, Stand 16. Oktober 2020 (Nachmittag):

Durchschnitt Italien: 106

Ligurien: 249 Kampanien: 171 Venetien: 130 Sardinien: 107

Durchschnitt Schweiz: 204

Kanton Genf: 478 Kanton Wallis: 452 Kanton Waadt: 345 Kanton Zürich: 228

Zusammengefasst zeigen die obigen aktuellen Zahlen: Die Ansteckungsrate ist im Schweizer Durchschnitt etwa doppelt so hoch wie in Italien. Und in den Westschweizer Regionen Genf, Waadt und Wallis sowie im Kanton Zürich ist das Ansteckungsrisiko zwei bis dreimal so hoch wie in den erwähnten quarantänepflichtigen italienischen Regionen. Ähnliche Vergleiche mit anderen Staaten oder Regionen belegen ebenfalls: Der Schutz des inländischen Tourismus hat heute Vorrang vor dem Schutz einer Ansteckung mit dem Corona-Virus.