Corona: Mit fragwürdigen Tricks gegen Hydroxychloroquin

Werner Vontobel / 17. Jun 2020

Etwa die Hälfte aller Covid-19-Opfer starben in Alters- und Pflegeheimen und die andere Hälfte in Spitälern, meistens in Intensivstationen. Wahrscheinlich wären in den Spitälern deutlich weniger der an Covid-19 Erkrankten gestorben, wenn Hausärztinnen und Hausärzte sie bereits nach dem Auftreten erster Symptome hätten behandeln können. Das jedenfalls glaubt Monique Lehky Hagen, Präsidentin der Walliser Ärztegesellschaft.

Auch in Deutschland kritisieren Hausärzte, dass sie in der Corona-Krise zu wenig Mitsprache hatten und haben. Um Gehör zu finden, lassen die Ärzte die Hüllen fallen.

Hausarztpraxen wurden von Behandlungen der an Covid-19 Erkrankten weitgehend ausgeschaltet. Nicht ganz ohne Grund: Erstens wollte man Ansteckungen im Wartezimmer vermeiden. Zweitens gibt es kein Medikament, das gegen Covid-19 zugelassen ist. Wie also sollte ein Hausarzt einen Corona-Patienten behandeln?

Diese Frage stellte sich Mitte Februar auch Monique Lehky Hagen. Sie studierte die einschlägige Literatur und wertete gemeinsam mit Kollegen, Tropenmedizinerinnen und Spitalärzten die ersten Erfahrungen aus: Etwa 80 Prozent der Fälle verliefen harmlos. Bei Patienten mit einem schwereren Verlauf verschlechterte sich die Lage etwa 5 bis 9 Tage nach Beginn der Erkältungssymptome. Das äusserte sich in einer Zunahme der Atemfrequenz und einem Absinken der Sauerstoffsättigung, wobei allerdings kaum Atemnot auftrat.

Viele Hausärzte haben zuerst an Hydroxychloroquin gedacht

Diese Beobachtungen legten den Schluss nahe, Angesteckte schon beim ersten Anzeichen einer Verschlechterung mit einem Virenhemmer zu behandeln. Als Mittel der Wahl bot sich das altbekannte, millionenfach erprobte Malariamittel Hydroxychloroquin (HCQ) an, dessen Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus zwar schon mal im Reagenzglas, aber noch nicht in einer klinischen Studie nachgewiesen worden ist.

Lehky Hagen wandte sich deshalb an Blaise Genton, Professor am Universitätsspital Lausanne, und erfuhr, dass dieser schon ähnliche Anfragen von Hausärzten aus den Kantonen Bern, Aargau, Basel, Freiburg und Neuenburg erhalten hatte. Bereits Ende März stand ein Konzept für eine Doppelblindstudie für ein ambulant einsetzbares Behandlungsprotokoll bereit, das – mit Auflagen versehen – von der zuständigen Ethikkommission rasch genehmigt wurde.

Fatale Folgen einer falschen Studie

Doch von nun an haperte es. Dazu Genton: „Swissmedic hat zwar sehr schnell auf unser Gesuch geantwortet, dann aber immer neue Bedenken in Bezug auf die Sicherheit angemeldet und damit den Start der Studie verzögert.“ Doch es kam noch dicker. Die medizinische Fachzeitschrift „Lancet“ veröffentlichte eine Studie, wonach HCQ unwirksam sei. Darauf liess Swissmedic die Studie von Genton Mitte Mai abrupt stoppen. Auch in Frankreich wurden – auf Empfehlung der WHO – alle klinischen Versuche mit HCQ verboten.

Genton wundert sich noch heute: „Man musste wirklich kein grosser Wissenschafter sein, um auf Anhieb zu sehen, dass diese von nur vier Autoren gezeichnete Studie mit angeblich 90'000 Patienten aus angeblich 671 Spitälern in 6 Kontinenten nicht auf verlässlichen Daten beruhen konnte.“ In der Tat hat „Lancet“ dieses Machwerk inzwischen zurückgezogen. Doch weil es in der Schweiz inzwischen kaum noch Ansteckungen gibt, kann die Studie von Genton bestenfalls noch bei einer 2. Welle neu aufgenommen werden.

Die Schweiz ist kein Einzelfall: Auch in vielen anderen Ländern sind Ärzte auf die Idee gekommen, Corona-Patienten bereits in einem frühen Stadium mit einem kostengünstigen Virenhemmer mit überschaubaren Nebenwirkungen – sprich mit HCQ – zu behandeln. Auch sie wurden wie in der Schweiz von den Gesundheitsbehörden daran gehindert. In Frankreich etwa wollte eine Gruppe von Ärzten unter der Leitung von Thierry Lardenois schon im März ein solches Behandlungsprotokoll klinisch testen. „Innerhalb von 10 Tagen“, so Lardenois gegenüber dem „Quotidien du Médecin“, „hätte man gewusst, ob HCQ wirkt". Doch die Gesundheitsbehörden gingen gar nicht erst auf den Antrag ein. Kurz danach am 23. April hat der „Ordre du Conseil“ Frankreichs Hausärzten verboten, ihren Patienten HCQ zu verschreiben. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hatte die verschreibenden Ärzte schon zwei Wochen früher „gebeten“ HCQ nur „im Rahmen der zugelassenen Indikationen (also nicht gegen Covid-19 Red.) zu verordnen oder abzugeben“.

«Das richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt»

Der französische Virologe Professor Didier Raoult hat sich von solchen Verboten nie aufhalten lassen. Im Universitätsspital Marseille, IHU méditerrané, behandelte er bisher insgesamt 3320 Corona-Patienten mit einer Kombination von HCQ und, falls indiziert, dem Antibiotika Azithromycin. Nach seinen Aufzeichnungen sind nur 18 oder rund 0,5 Prozent dieser Patienten verstorben. Heisst das, dass HCQ und Azithromycin besser wirken als andere Mittel?

Rasche Behandlung hilft

„Nein“, sagt Raoults Kollege Philippe Parola vom IHU. Den Unterschied bestehe in allererster Linie darin, dass man Covid-19 in der richtigen Phase mit dem richtigen Mittel bekämpft habe. Inzwischen wisse man, dass Covid-19 in drei Phasen verlaufe: In Phase 1 gehe es darum, das Virus zu bekämpfen, in Phase 2 müsse man eine überschiessende Reaktion des Immunsystem verhindern. Phase 3 ist die Intensivstation. Entscheidend sei, dass man schon in der ersten Phase eingreife. „Das ist für mich die grosse Lehre aus der Corona-Krise: Wir müssen die Hausärzte in die Behandlung einbeziehen, und diese müssen eingreifen, sobald sich ein schlechter Verlauf abzeichnet.“ Die Wahl des Mittels sei dann nicht mehr ganz so wichtig. Auch mit Azithromycin allein habe man die Sterblichkeit der Behandelten auf etwa 1 Prozent reduzieren und die Patienten unter 65 weitestgehend verschonen können.

Warum haben sich die Gesundheitsbehörden so vehement gegen ein wichtiges Medikament gewehrt, das den Hausärzten zur Verfügung gestanden hätte? Ein naheliegender Verdacht: Sie gaben dem Druck der Pharma-Industrie nach. Diese hat kein Interesse daran, dass ihr ein billiges, patentfreies Malaria-Medikament einen potentiellen Milliardenmarkt versaut. Eine Covid-19 Behandlung mit HCQ kostet weniger als 10 Franken. Für Pharmafirmen ist der ambulante Bereich wenig attraktiv.

Formell wird der Widerstand gegen HCQ damit gerechtfertigt, dass bisher noch keine grössere Doppelblindstudie die Wirksamkeit bewiesen habe. Zudem gebe es viele beobachtende Studien, die keine Wirksamkeit zeigten. Als neuester Beleg für diese These gilt die in England mit rund 5'000 Patienten durchgeführte Recovery-Studie. Nur einen Tag nach dem Rückzug der Lancet-Studie wurden deren Zwischenergebnisse am 5. Juni veröffentlicht. Danach seien 25,7 Prozent der mit HCQ behandelten Patienten gestorben, gegenüber 23,5 Prozent in der Kontrollgruppe. Deshalb habe man die Behandlung mit HCQ ab sofort einstellen müssen.

Wichtige Chance für sinnvolle Therapie verpasst

Doch die extrem hohen Mortalitätsraten dieser Studien zeigen vor allem, dass hier überwiegend Patienten, die alle bereits in ein Spital eingeliefert wurden, in der 2. und 3. Phase der Erkrankung behandelt wurden. HCQ nützt jedoch in der ersten Phase der Erkrankung. Kommt dazu, dass eine Start-Dosis von 2,4 Gramm HCQ verwendet wurde, drei- bis vier mal mehr als Genton und Raoult empfehlen.

Obwohl diese Studie mit den Ansätzen und Studienprotokollen von Genton, Raoult, Lardenois und vielen anderen nichts gemein hat, wird sie dazu benutzt, diese zu diskreditieren. Details der Studie sind bisher nicht veröffentlicht worden, aber die Schlagzeilen sind gemacht: „Aus für Hydroxychloroquin.“

Für Lehky Hagen zeigt sich hier einmal mehr das grundlegende Problem, dass man nicht zur Kenntnis nehmen will, wie wichtig der ambulante Bereich des Medizinbetriebs ist. Man wolle nicht nachhaltig in Innovationen und Forschung in diesem Bereich investieren. „Dadurch wurde eine wichtige Chance verpasst, eine möglicherweise sinnvolle und kostengünstige Therapie wissenschaftlich und ethisch korrekt abzuklären.“ Professor Blaise Genton hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „In England, den USA und in Brasilien laufen noch Studien über den Einsatz von HCQ im ambulanten Bereich, das heisst währen der Phase 1 der Erkrankung. Ich hoffe, dass diese Frage bald geklärt wird.“

Falls die an der Front kämpfenden Professoren Didier Raoult in Marseille und Blaise Genton in Lausanne recht behalten, müssen sich die Gesundheitsbehörden den Vorwurf gefallen lassen, dass sie dem Druck der Pharma-Industrie nachgegeben und auf das falsche Pferd gesetzt haben. Das wäre peinlich für sie. Allerdings zeigen die aktuellen Vorgänge am Universitätsspital Zürich, dass unser Gesundheitssystem den unguten Hang hat, Fehler und Peinlichkeiten zu vertuschen. Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren.

