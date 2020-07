Corona-Faktencheck: «Infodemie in der Pandemie»

© pixabay

Fake-News über das Corona-Virus verbreiteten sich rasend schnell – auch über Landesgrenzen hinweg

Tobias Tscherrig / 17. Jul 2020 - Seit Beginn der Pandemie nimmt die Zahl von Fake-News drastisch zu. Faktencheck-Organisationen aus 5 Ländern liefern eine Analyse.

Das Coronavirus führte nicht nur zu einer weltweiten Pandemie, sondern auch zu einer Flut von Falschinformationen, die nicht mehr abreissen will. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt diese Fake-News, die nicht immer klar als solche erkennbar sind, eine «massive Infodemie», die bekämpft werden müsse.

Genau das machten Faktencheck-Organisationen aus fünf Ländern: «Pagella Politica» und «Facta» in Italien, «Maldita.es» in Spanien, «Full Fact» in Grossbritannien, «Correctiv» in Deutschland und «Agence France-Presse» in Frankreich. Auf der Basis dieser internationalen Zusammenarbeit entstand der Bericht «Covid-19 Infodemie in Europa: Eine visuelle Analyse der Desinformation».

Für die Analyse untersuchten die Faktenchecker insgesamt 645 Artikel über Covid-19 und über die sozialen und politischen Themen rund um den Ausbruch des Virus. «Dieser Bericht ist vor allem eine Analyse der viralsten und potenziell gefährlichen Behauptungen, die uns im Frühjahr 2020 begegnet sind», schreiben die Faktenchecker.

Falschmeldungen über Schutz- und Heilmittel

Als das konstanteste Narrativ der Missinformation gelten demnach «irreführende medizinische Ratschläge rund um angebliche Schutz- oder Heilmittel für Covid-19». Die Bandbreite der Fake-News über angebliche Schutz- und Heilmittel sei gross, einige Themen seien aber in allen fünf Ländern aufgetreten.

In Deutschland, Italien und Spanien wurde über die unbelegte Behauptung berichtet, dass Nikotin vor dem Coronavirus schütze. In Frankreich, Deutschland, Spanien und Grossbritannien gingen zudem die Behauptungen um, dass das Trinken von Wasser und das Anhalten der Luft bei der Erkennung oder der Abwehr einer Infektion helfe. In allen fünf untersuchten Ländern wurde zudem die Falschinformation verbreitet, wonach das Gurgeln mit Essig oder Salzwasser eine Infektion verhindere.

Überhaupt hatten angebliche medizinische Ratschläge Hochkonjunktur: Auf langen Listen wurden richtige oder teilweise richtige Ratschläge mit Unsinn vermischt. Oftmals wurden die Quellenangaben gefälscht und Institutionen wie der Johns Hopkins Universität oder Unicef zugeschrieben.

Eines der am weitesten verbreitetsten Gerüchte betraf Polizei- oder Militärhelikopter, die angeblich Pestizide oder Desinfektionsmittel über infizierten Städten versprühen würden. Eine Falschmeldung, die sich rasant über die Ländergrenzen hinweg verbreitete.

Falschmeldungen über 5G

Wie die Faktencheck-Organisationen feststellten, gingen während der Pandemie auch Verschwörungsmythen über 5G-Netzwerke viral. In allen fünf untersuchten Ländern – aber vor allem in Italien und Grossbritannien – sei der Glaube, wonach Covid-19 durch den Mobilfunkstandard 5G verursacht werde, weit verbreitet.

«Als das neue Coronavirus in China ausbrach, wurden die Theorien über 5G an die neue Bedrohung angepasst», schreiben die Autorinnen und Autoren des Berichts. Die Behauptung, 5G sei verantwortlich für die Todesfälle in Wuhan, sei in Europa bereits im Januar aufgetaucht. Sie sei in Grossbritannien und Deutschland zwar widerlegt worden, doch der Mythos sei geblieben und im März und April in Spanien und Italien wieder aufgetaucht.

Derartige Fake-News führten unter anderem dazu, dass Menschen in England seit April damit begonnen haben, 5G-Masten anzuzünden. Die WHO sagt dazu: «5G-Mobilfunknetzwerke verbreiten kein Covid-19.»

Falschmeldungen über das «menschengemachte Virus»

Die Faktencheck-Organisationen fanden eine ganze Bandbreite von Behauptungen, wonach das Virus angeblich menschengemacht sei. Eine entsprechende Falschmeldung kursierte zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Italien, Grossbritannien und später auch in Deutschland. «Varianten der Behauptung, das Coronavirus stamme aus den USA und sei wahrscheinlich eine Biowaffe, tauchten in Deutschland, Spanien und Frankreich auf», schreiben die Autorinnen und Autoren.

Auch die Behauptung, das Virus sei in einem Labor in Wuhan kreiert worden, fand in Spanien, Italien und Grossbritannien viel Zustimmung. In anderen oft verbreiteten Falschmeldungen stammte das Virus unter anderem aus einem Forschungszentrum für Biologie und Medizin in Frankreich.

Falschmeldungen über Impfungen

Ein weiteres Hauptthema in allen fünf untersuchten Ländern waren Falschmeldungen und Verschwörungsmythen rund um das Thema «Impfen». Identische Behauptungen über eine Frau, die an einer frühen Impfstudie gestorben sein soll, tauchten in Grossbritannien, Spanien und Italien auf. Auch Behauptungen über das Vorhandensein eines angeblich wirkungsvollen Impfstoffs und über verpflichtende und erzwungene Impfungen wurden in beinahe allen der untersuchten fünf Länder verbreitet.

Gemäss den Ergebnissen des Berichts kursierten in Frankreich zudem falsch zugeordnete Behauptungen über zivile Unruhen in Südafrika, die aufgrund der Impf-Thematik ausgebrochen sein sollen. In Deutschland und Spanien gab es dagegen Behauptungen, das Gesichtsmasken nutzlos seien. Eine Meinung, die Anfang April auch vom Schweizer «Mister Corona» Daniel Koch verbreitet wurde.

In Deutschland, Frankreich und Spanien machten unbelegte Gerüchte über Schutzkleidung und Versorgungsketten die Runde. Zudem seien in den meisten der untersuchten Länder «irreführende Vergleiche» zwischen dem Coronavirus-Ausbruch und einer einfachen Grippe verbreitet worden.

Falschmeldungen über Bill Gates

«Der Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates stand im Fokus vieler Verschwörungsmythen, einschliesslich der Theorien über Impfungen, den Ursprung des Coronavirus oder 5G», schreiben die Autorinnen und Autoren des Berichts. In vielen Ländern tauchte die Behauptung auf, Gates habe bereits ein Patent auf das neue Virus oder auf einen Impfstoff angemeldet. Gates wurde beschuldigt, das Virus erschaffen, verbreitet oder gezüchtet zu haben, um die Welt zu kontrollieren oder Impfstoffe zu verkaufen.

In Grossbritannien und Italien – und später auch in Deutschland – wurde unter anderen die Falschmeldung verbreitet, wonach Gates im voraus von der Pandemie gewusst haben soll. Gemäss den Faktencheck-Organisationen tauchte der Name des Milliardärs bereits früh während des Viren-Ausbruchs auf: Einige Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem die Pandemie Europa hart getroffen hatte.

Rassistische Fake-News

«Während tiefgreifende Gesundheitsmassnahmen ergriffen wurden und das Virus sich in Europa ausbreitete, gab es in allen Ländern Falschinformationen zu nationalen Gesetzen und angeblichen Taten oder Aussagen von Politikern oder Institutionen», schreiben die Faktencheck-Organisationen.

Ein weiteres gemeinsames Thema in allen Ländern war die falsche Behauptung, wonach Muslime bevorzugt behandelt würden oder sich nicht an die Gesundheitsmassnahmen halten müssten. Rassistische Fake-News gab es speziell in Deutschland, wo verschiedene Falschaussagen über Migrantinnen und Migranten und über Flüchtlinge verbreitet wurden. Darunter zum Beispiel die Falschaussage, Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge würden unter dem Deckmantel des Lockdowns heimlich ins Land gelassen.

Nationale Besonderheiten

Andere Fake-News vermochten sich nicht über die Landesgrenzen hinaus zu verbreiten und kursierten nur auf nationaler Ebene. So gab es zum Beispiel in Grossbritannien eine grosse Anzahl unbelegter Behauptungen über Haustiere und wie sich das Virus auf sie auswirke. Falschmeldungen über chemisch behandelte Masken, mit deren Hilfe angeblich Menschen ausgeraubt werden sollten, kamen nur in Spanien und Deutschland vor.

Spanien erlebt zudem eine grosse Zahl von Betrugsversuchen und Falschinformationen in Bezug auf Technologie. So kursierte zum Beispiel die Behauptung, dass die Nutzeraktivität auf dem Messenger-Dienst Whatsapp überwacht oder zensiert werde. Obwohl die Messenger-App in allen untersuchten Ländern oft genutzt wird, sei die Falschmeldung nur innerhalb von Spanien verbreitet worden, so die Autorinnen und Autoren des Berichts «Covid-19 Infodemie in Europa: Eine visuelle Analyse der Desinformation».

Darstellungen von Behörden und Virologen haben die erwähnten Faktencheck-Organisationen nicht auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.