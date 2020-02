Warum die Rechte immer stärker wird: Es gärt im Volksbauch

Auch viele konservative Bürgerliche sagen: «Regierende machen eh, was sie wollen. Identitätspolitik interessiert uns nicht.»

Red. Walter Hollstein war Professor für Politische Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin-Dahlem. Seit 2007 lebt er als Autor in Basel.

Es ist besorgniserregend, dass Rechtsextremisten nach Angaben der Sicherheitsbehörden [Red. deutscher Verfassungsschutz] bei der Bevölkerung inzwischen zunehmend auf Interesse stossen. Es sei «eine verstärkte Polarisierung der gesellschaftlichen Debatte und eine daraus resultierende Anschlussfähigkeit der rechtsextremistischen Szene an die Mehrheitsgesellschaft durchaus wahrnehmbar».

Die sukzessive Rechtsentwicklung in Österreich demonstriert exemplarisch, wie schnell daraus ein international akzeptierter Normalfall werden kann. Zudem ist es wohl so, dass rechtsextreme Meinungsäusserungen, Symbole oder Auftritte nazistischer Musikgruppen inzwischen eher toleriert werden als noch vor ein paar Jahren.

Im europäischen und nordamerikanischen Zusammenhang handelt es sich beim organisierten Rechtsextremismus aber nach wie vor um eine sehr kleine Minderheit. Der Widerstand dagegen, die Protestaktionen und Gegendemonstrationen sind ungleich grösser als das, was die Rechtsextremen bisher mobilisieren konnten. Doch gerade diese relative Erfolgslosigkeit macht sie gefährlich, weil sie zu «aufmerksamkeitheischenden» Aktionen wie Brandanschlägen oder Morden durch Einzeltäter führt.

Auch Konservative und Bürgerliche wählen AfD

Man wird – ohne verharmlosen zu wollen – auch differenzieren müssen: In den Reihen von AfD, SVP oder UKIP finden sich sicher Rechtsextreme, aber eben auch Konservative und Bürgerliche. Am Beispiel der AfD hat das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelt, dass die Partei «in der Mitte der Gesellschaft zuhause» ist. Das lasse sich unter anderem am Einkommens- und Bildungsniveau belegen. Cornelia Koppetsch, die empirisches Material zur AfD zusammengetragen hat, konstatiert, dass «die AfD bei Wahlen in allen Lagern vertreten» ist. Bei einem Traueranlass für eine ermordete Studentin in Freiburg i. Br. gesteht ein 34-jähriger Bauingenieur, bei den letzten Wahlen zum ersten Mal die AfD gewählt zu haben. «Nicht, dass Sie denken, ich sei braun oder sonstwie rechts. Seit meinem 18. Lebensjahr wähle ich konsequent SPD. Aber die Volksparteien kann man inzwischen in der Pfeife rauchen. Die Merkel-Union verwaltet seit Jahrzehnten den Stillstand, und die SPD sagt heute dies und morgen jenes, setzt aber weder das eine noch das andere um. Ich will einfach wieder ein Stück Klarheit und Ordnung in diesem Land. Ich weiss nicht, ob die AfD das schafft, aber dann habe ich zumindest meinen Protest geäussert.»

Identitätspolitik geht an der grossen Mehrheit vorbei

Dieser Entwicklung kann man unterschiedlich begegnen. Das konventionelle Muster ist, sie zu verurteilen und ihre Anhänger in die dunklen Ecken des Rechtsextremismus zu schicken. Die andere Möglichkeit wäre, erst einmal vorsichtig verstehen zu wollen, was sich da ereignet hat und warum. Cornelia Koppetsch merkt an, dass sich «die neuen Rechtsparteien» «weder allein auf fremdenfeindliche Motive noch auf Status- oder Machtkonflikte reduzieren lassen, sondern verstanden werden müssen als Gegenbewegung gegen die globale Moderne».

Das meint im Einzelnen: «Globalisierung, Einwanderung und marktradikale Entfesselung der Ökonomie». Rechtsgruppierungen sind damit zunächst einmal für viele Menschen «Kompensationsverbände», die ihnen ein Stück Orientierung vermitteln, aber eben auch ein Zugehörigkeitsgefühl und eine gewisse Identität.

In diesem Kontext wird auch jenen, die sich selber als progressiv einstufen, vorgeworfen, dass ihre anti-autoritären, weltgesellschaftlichen und feministischen Ideen inzwischen zum Richtungskatalog der «Herrschenden» gehören und ihren einstigen Rebellionscharakter längst verloren haben.

Das gilt insbesondere für die Identitätspolitik; Mark Lilla beschreibt ausführlich, wie sehr das eine Elitenfrage ist und nicht die grosse Bevölkerungsmehrheit betrifft. Süffisant ergänzt Jan Fleischauer im Spiegel vom 25.1.2018: «Identitätspolitik ist Politik für Menschen, die man um elf Uhr im Café trifft.» Auf Twitter steht: «Die Elite ist narzisstisch mit sich selber beschäftigt – und mit ihrer Verachtung fürs gemeine Volk. Das Volk fühlt sich missachtet und wird faktisch mit seinen Bedürfnissen allein gelassen. Was soll ich mit dem Identitätsgefasel, wenn ich nichts zu fressen habe.»

Kein gespürter Einfluss auf die Politik

Auf welche Entwicklungen antwortet die Rechtsbewegung? Und wie begründen ihre Anhänger ihre Anhängerschaft? Nicht zuletzt jene, die sich einmal als links, bürgerlich oder liberal eingeordnet hatten. Die Motive sind unterschiedlich und betreffen auch sehr unterschiedliche Lebensbereiche. Eine grundsätzliche Kritik betrifft das «System». Auf Facebook schreibt ein junger Schweizer: «Der Vertrauensverlust in den Staat darf nicht verwundern. Die Legislative und die Exekutive handeln immer eigenmächtiger und oft gegen den Willen des Souveräns. Die Stimme des Volkes wird ignoriert. Wir stimmen ab, und der Bundesrat oder die kantonalen Regierungen tun es trotzdem. Beispiele sind EU, Einwanderung, Gebührenerhöhungen etc. Es gibt genug davon. Vertrauen schafft man durch Zuverlässigkeit und Stetigkeit. Und genau das haben wir nicht mehr.»

Das wird von Experten bestätigt. Zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung hat Peter M. Huber, Richter am Bundesverfassungsgericht, vor einer «zunehmenden Selbstreferenzialität des politischen Systems in Deutschland» gewarnt. Das Wahlrecht, die Ausgestaltung der Politikfinanzierung, das Fehlen direkter Demokratie auf Bundesebene und die Organisationsstrukturen der politischen Parteien verstärkten die Sprachlosigkeit zwischen Bürgern und Politik.

Dazu passt der Befund einer Untersuchung an den Universitäten von Zürich und Basel, dass die Schweizer Parteien «einheitlicher und disziplinierter» geworden sind. Zugenommen habe der Fraktionszwang: Parlamentarier, die nicht auf Parteilinie abstimmen, würden mit disziplinarischen Massnahmen zurechtgewiesen.

So nimmt die Politikverdrossenheit vor allem unter jungen Menschen dramatisch zu. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung glauben über 60 Prozent aller Befragten, dass sie «keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung macht». «Europa ist ein Projekt der Mächtigen», heisst es in einem Tweet. «Ob Euro oder Osterweiterung – die Menschen wurden nicht gefragt. Das ging gut in Zeiten der Prosperität. In der Krise erweist sich Europa als hohl und schwach.»

Im Internet ist vor allem die Kritik an der EU-Bürokratie massiv. «Unsere Politlandschaft verkommt zu einem Kindergarten. Kein Anstand, kein Stolz, kein Herzblut und kein Engagement für die Sache; es wird nur noch um Macht- und Geldwillen geboxt. Ich weiss nicht, wie es den anderen geht, aber mir hängt diese Art von Politik zum Hals raus.» Bemängelt wird, dass die «Oberen», die «Mächtigen», diejenigen, «die sich für gescheiter halten», die «Elite», die Bedürfnisse des «Volkes» nicht mehr ernst nehmen. Als ein Beispiel wird das Buch «Eure Heimat ist unser Albtraum» angeführt – herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah. Folgt man den beiden Autorinnen, dann ist «Heimat» etwas Ausschliessendes, etwas «Völkisches». «Von uns aus können wir den Heimatbegriff gerne den Rechten überlassen.» Das ist dreist gegenüber allen, denen Heimat wichtig ist, und überdies dumm.

Dieser Text ist ein Ausschnitt aus dem Buch «Das Gären im Volksbauch. Warum die Rechte immer stärker wird.» NZZ Libro, Februar 2020, 24.90 CHF.