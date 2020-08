Freudige Nachricht für die Pensionskassen und Rentnerinnen

Urs P. Gasche / 05. Aug 2020 - Die Lebenserwartung der 65-Jährigen nimmt nicht mehr stark zu. Darum sinken die prognostizierten Kosten der 2. Säule um Milliarden.

Die Abflachung der Lebenserwartung der 65-Jährigen seit 2011 hat erhebliche Folgen für die Rentenfinanzierung. Trotzdem kalkulieren Pensionskassen-Versicherer weiterhin mit einer fast linearen Zunahme der Lebenserwartung. Mit dieser prognostizierten, steigenden Lebenserwartung der über 65-Jährigen begründen sie tiefere Renten und ein höheres Pensionsalter.

Fälschlicherweise wird dabei davon ausgegangen, dass sich die Tendenz der steigenden Lebenserwartung in Zukunft mit wenigen Abstrichen fortsetzt. In einem «Referenzszenario» gehen das Bundesamt für Statistik BFS sowie auch das Bundesamt für Sozialversicherungen BFS davon aus, dass im Jahr 2065

65-jährige Frauen noch 27,1 Jahre leben (heute 22,7);

65-jährige Männer noch 24,8 Jahre (heute 20).

Doch dieses Szenario der durchschnittlichen Lebenserwartung erweist sich mit jedem Jahr, das verstreicht, immer mehr als ein alarmistisches Szenario, das nicht eintreffen wird. Das bestätigen einmal mehr die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2019. Die Lebenserwartung der 65-Jährigen nimmt bereits seit einigen Jahren viel weniger zu als für die Renten prognostiziert. Pensionskassen und Pensionsversicherungen sparen Milliarden, falls die 65-Jährigen nur ein Jahr weniger lang leben, als es im Referenzszenario prognostiziert wird. Aufgrund der Neurentenstatistik des Bundesamts für Statistik lässt sich ausrechnen, dass allein für einen einzigen neuen Rentnerjahrgang bis zum Tod rund 450 Millionen Franken weniger Renten ausbezahlt werden müssen, falls dieser Jahrgang ein Jahr weniger lang lebt als kalkuliert.

So viele zusätzliche Jahre leben die 65-Jährigen durchschnittlich. Seit 2011 flacht sich die Zunahme der Lebenserwartung deutlich ab. (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Entscheidend für Renten der Pensionskassen

Die Finanzierung der Pensionskassenrenten hängt – im Gegensatz zur AHV – zu einem wichtigen Teil davon ab, wie viele Jahre die Frauen und Männer nach der Pensionierung noch leben. Steigt die Lebenserwartung, braucht es insgesamt mehr Beiträge während der aktiven Jahre oder es kommt zu einer Senkung der Renten. Denn man geht davon aus, dass die einer Pensionskasse Angeschlossenen ihre Renten selber finanzieren. Im Trend der letzten sieben Jahre lag die zu erwartende Lebenserwartung allerdings unter der prognostizierten.

Neben der Lebenserwartung beeinflussen u.a. auch die Renditen der Kapitalanlagen und der Umwandlungssatz – und damit die Höhe der zukünftigen Renten – den Kapitalbedarf.

Indizien für weniger Renten-Lebensjahre

Die Zukunft kann niemand voraussagen. Doch mehrere Indizien sprechen dafür, dass die Lebenserwartung der 65-Jährigen bis 2035 und bis 2065 deutlich weniger stark zunimmt, als es Pensionskassen und Versicherungen prognostizieren:

Die gegenwärtigen Rentnerinnen und Rentner hatten in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren zwar entbehrungsreicher, aber besonders gesund gelebt.

Ein Teil der Bevölkerung ernährt sich weniger gesund als früher.

Der Anteil der stark Übergewichtigen und der Menschen, die sich zu wenig körperlich bewegen, hat deutlich zugenommen.

Ein erheblich grösserer Anteil an Menschen war und ist viel mehr Lärm und Stress und Feinststaub ausgesetzt als früher.

Es gibt allerdings auch Gegentrends. So rauchen weniger Männer als früher. Oder es kann künftig zu wirklichen Erfolgen in der Behandlung häufiger Krebserkrankungen kommen. Ein Blick ins Ausland zeigt aber, dass die Lebenserwartung der 65-Jährigen in manchen Industriestaaten seit wenigen Jahren ebenfalls kaum noch zunimmt, stagniert und in einigen Grossstädten sogar abnimmt.

Der Einfluss von Covid-19 ist noch schwer abzuschätzen. Vorerkrankte Ältere starben etwas vorzeitig. Doch die Gesamtmortalität der über 65-Jährigen hat sich nicht merklich verändert.

Arme subventionieren die Reichen

Bei den bisher aufgeführten Zahlen handelt es sich um die durchschnittliche Lebenserwartung von 65-Jährigen. Die zehn Prozent wirtschaftlich Schwächsten leben rund 10 Jahre weniger lang und beziehen deshalb auch zehn Jahre weniger lang Pensionskassen-Renten als die zehn Prozent wirtschaftlich Stärksten.

Es sind also nicht nur die Jüngeren, welche die Älteren «subventionieren», sondern vor allem bei den Pensionskassen die wirtschaftlich Schwachen, welche die Reichen «subventionieren». Davon ist bei den Rentenreformen viel zu selten die Rede.

