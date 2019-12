Der Weihnachts-Hit «Feliz Navidad» – Fröhliche Weihnacht!

© JF

FaWiJo (links) und José Feliciano (rechts)

Red. / 25. Dez 2019 - Österreichs Mini-Sänger FaWiJo war neun Jahre alt, als er den blinden Musiker José Feliciano für eine neue Version inspirierte.

Schon vor fast fünfzig Jahren schrieb der blinde puerto-ricanische Musiker José Feliciano, 74, in nur wenigen Minuten den Song (vier Akkorde, 21 Mal „Feliz Navidad“ und noch 16 Mal „I wanna wish you a merry christmas“). Dank FaWiJo hat Feliciano eine neue erfrischende Version gesungen.

Der Weihnachts-Hit "Feliz Navidad" von José Feliciano mit FaWiJo.

=> Nach dem Start die Werbung über dem Video wegklicken!