Auch in Berlin geht es um den Mohr

Stein des Anstosses: Die U-Bahn Station Mohrenstrasse in Berlin

Heinz Moser / 15. Jul 2020 - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) treten bei der Umbenennung des U-Bahnhofs Mohrenstrasse ins Fettnäpfchen.

«Black Lives Matter» hat zur Frage geführt, wie weit Wörter wie «Mohr» heute noch opportun sind. Die Migros hat dies damit beantwortet, dass sie die Mohrenköpfe der Firma Dubler aus dem Sortiment geworfen hat. Noch grösser ist der Wirbel um den Mohr in Deutschland. Das belegen die aktuellen Auseinandersetzungen um die Umbenennung des U-Bahnhofs Mohrenstrasse in Berlin.

Von der Mohren- zur Glinkastrasse

Die Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erhielt viel Goodwill, als sie vor einigen Tagen ankündigte, den seit Jahren umstrittenen «U-Bahnhof Mohrenstrasse» umzubenennen: «Der Name Mohrenstraße hat uns schon lange unter den Nägeln gebrannt und die Diskussion über diesen Namen gibt es auch schon lange. Nun bietet sich die Gelegenheit, die Station umzubenennen.» Im von einer linken Koalition regierten Berlin war der Applaus im Regierungslager erst einmal gross. So begrüsste dies die deutsche Familienministerin Franziska Giffey von der SPD, deren Dienstsitz an der Mohrenstrasse ist, als «grossartiges Zeichen der BVG gegen Rassismus, Hass und Hetze».

Was als politischer Paukenschlag gedacht war, erwies sich jedoch schnell als peinlicher Rohrkrepierer zum Thema Rassismus. In der Verlautbarung der Berliner Verkehrsbetriebe war nämlich als Schnellschuss gleich ein neuer Name vorgeschlagen worden. Die Station sollte neu nach einer benachbarten Strasse «Glinkastrasse» heissen. Nur eines wurde dabei übersehen: Der russische Komponist Michail Iwanowitsch Glinka gilt nachweislich als Antisemit. In seinem Hauptwerk «Fürst Cholmskij» geht es um eine jüdische Verschwörung gegen das russische Zarenreich. Kurz darauf ruderte BVB-Sprecherin Petra Nelken zurück – mit einer kuriosen Rechtfertigung: Es habe bei «Wikipedia» bis vor Kurzem noch nicht gestanden, dass Glinka Antisemit gewesen sein soll. Zur Beruhigung der Gemüter führte sie aus, dass man nochmals über die Bücher gehe und die Umbenennung ohnehin erst im kommenden Dezember stattfinden werde.

Doch das politische Spiel geht weiter: Im Gegensatz zur Stadt will die rechtskonservative AfD am bisherigen Namen festhalten. Die Landesvorsitzende Beatrix von Storch vertritt das Konzept eines «integralen Historismus» und fordert: «Linksgrüne Angriffe auf Kultur und Geschichte stoppen! Wir sind gegen willkürliche Umbenennungen historisch gewachsener Straßen und Plätze.» Auch dieser «integrale Historismus» ist allerdings ein Popanz, wenn auf dieser Grundlage die heutige U-Bahnhofstation Mohrenstrasse verteidigt werden soll. Diese hat eine wechselvolle Geschichte. Der U-Bahnhof wurde 1908 eröffnet und hatte bereits viele Namen wie Kaiserhof (1908-1950), Thälmannplatz (1950-1986) und Otto-Grotewohl-Straße (1986-1991). Erst seit 1991 heißt sie Mohrenstraße.

Symbolpolitik misst den gesellschaftlichen Puls

Man kann kritisieren, dass solche Umbenennungen nur Symbolpolitik sind. Doch sagen Symbole oft viel über die Haltung in einer Gesellschaft aus. Das ist auch in der Schweiz so und gilt zum Beispiel für den Kreuzlinger Fall jenes vermeintlichen Spassvogels, der sein Gesicht schwarz anmalte und dabei Dubler-Mohrenköpfe zum Verkauf anbot. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass «Blackfacing» eine besondere Provokation zu «Black Lives Matter» darstellt. Denn diese symbolische Praxis geht auf Bühnenshows des 19. Jahrhunderts in den USA zurück, für welche sich Weisse das Gesicht mit Farbe bemalten, um Figuren mit dunkler Haut darzustellen und diese dadurch abzuwerten.

Wo es um Symbole geht, sollte man keinen «integralen Historismus» predigen, sondern für Änderungen offen sein, wenn sich Menschengruppen dadurch betroffen und beleidigt fühlen. Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben und Strassenbezeichnungen gibt es da noch mehr Problemfälle. So hat der Berliner Profi-Basketballer Moses Pölking eben eine Petition zur Umbenennung des U-Bahnhofs «Onkel Toms Hütte» und der «Onkel-Tom-Straße» in Zehlendorf gestartet. Dazu schreibt er auf Instagram: «Die Onkel-Tom-Straße in Berlin und die dazugehörende U-Bahn-Station sind schmerzhafter Bestandteil meines täglichen Lebens. Jedes Mal, wenn ich diese Straße entlang fahre, muss ich daran denken, wie entmenschlichend und verletzend der Begriff ist.»