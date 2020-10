Zu viele Verbeugungen vor China

Geschäfte sind wichtiger als Menschenrechte: Film über Proteste in Hong Kong und Diskussion über Unterdrückung der Uiguren.

Am «Film Festival Diritti Umani Lugano» wurde als Schweizer Premiere der Film «We have boots» von Evans Chan über die Proteste gegen die lokale Regierung sowie gegen die Beschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit in Hong Kong zwischen 2014 und 2019 gezeigt. An den zahlreichen Demonstrationen beteiligten sich bis zu zwei Millionen Frauen und Männer. In Folge der Pandemie und dem Erlass des nationalen Sicherheitsgesetzes Ende Juni 2019, das Hong Kong von der chinesischen Regierung aufgezwungen wurde, ist es gefährlicher und schwieriger geworden, auf Strassen und Plätzen friedlich zu demonstrieren. China unter Führung von Xi Jinping will das Ende der Proteste in Hong Kong herbeiführen, indem es die bisherigen Freiheiten auslöscht. Das Prinzip «ein Land, zwei Systeme», welches die Freiheiten und den Lebensstil von Hong Kong bis 2047 garantieren soll, wird von der asiatischen Grossmacht nicht mehr anerkannt Dieses Prinzip wurde beim Rückzug von Grossbritannien aus Hong im Jahr 1997 von China und Grossbritannien festgelegt und unterschrieben. Der drastische Eingriff Chinas gegen die Menschenrechte im vergangenen Sommer hat deshalb vor allem in London scharfe Kritik ausgelöst. Doch die chinesische Führung liess sich dadurch nicht beeindrucken.

Arbeitslager für über eine Million Uiguren

Nach dem Film, der unter anderem das harte Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten gezeigt hat, ist der Präsident der internationalen Vereinigung der Uiguren, Isa Dolkun interviewt worden. In der Provinz Xinjiang leben rund zehn Millionen Uiguren, die eine Turksprache sprechen. Dolkun berichtete von Arbeits- und Umerziehungslagern, in denen sich über eine Million seiner Landleute islamischen Glaubens befinden. Diese leiden unter einer unmenschlichen Situation: Sie leben getrennt von der Familie und müssen Zwangsarbeit leisten. Ihnen wird ihre Muttersprache und ihr Glauben ausgetrieben und sie sollen Reue bekennen. China hat stets von freiwilligen Ausbildungsstätten gesprochen, alle Klagen zurückgewiesen und betont, es gebe Anschläge von islamischen Fundamentalisten zu bekämpfen. Zwar hat es Anschläge gegeben, aber sie rechtfertigen nicht das Vorgehen der Zentralregierung. Der britischen BBC gelang es im Herbst 2019, offizielle chinesische Dokumente einzusehen, die ein erschütterndes Bild dieser Lager zeigten. In den Hochsicherheitsgefängnissen gibt es systematische Gehirnwäsche, Zwangsarbeit und teils auch Folter. Die bestürzenden Menschenrechtsverletzungen in den Lagern können deshalb nicht als Resultat aufgebauschter Berichte von China-kritischen Medien abgetan werden, wie das zuweilen versucht wird.

Eine Entschuldigung für die unsensible Haltung der Schweiz

Am Menschenrechts-Festival in Lugano entschuldigte sich der bekannte Anwalt Paolo Bernasconi gegenüber Isa Dolkun, weil die Schweiz 2013 als erstes Land ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen hat, ohne die übliche Klausel einzufügen, welche die Anerkennung der Menschenrechte fordert. Zudem nimmt die Schweiz am grossen chinesischen Projekt der Neuen Seidenstrasse teil: Im Frühling 2019 hat Finanzminister Ueli Maurer zusammen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Überdies wurde im September 2019 in Andermatt die 3. parlamentarische OECD-Konferenz zur Neuen Seidenstrasse abgehalten; die Begrüssungsrede hielt Bundesrat Ignazio Cassis.

Anwalt Bernasconi gab in Lugano gegenüber dem uigurischen Vertreter seinem Bedauern Ausdruck, dass die Schweiz die Menschenrechtsfrage zur Seite schiebe, wenn wichtige Geschäfte auf dem Spiel stünden. Effektiv werden die Menschenrechte im Freihandelsabkommen kaum erwähnt; alle Bestrebungen in National- und Ständerat, diese im Abkommen abzusichern, sind gescheitert. Es besteht deshalb keinerlei Gewähr, dass Waren, welche in Zwangsarbeit hergestellt werden, bei der Einfuhr in die Schweiz von den begünstigten Einfuhr-Bedingungen ausgeschlossen werden.

Wie weit werden Menschenrechte geopfert?

Die Schweiz, die beteuert, die Menschenrechte zu beachten und diese zudem zu beschützen, schliesst aber beide Augen, wenn es darum geht, Geschäfte abzuschliessen. Nicht allein gegenüber China, sondern zum Beispiel auch gegenüber Saudiarabien, wo die Bevölkerung ebenfalls schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist. Es drängt sich deshalb eine vertiefte Debatte über die folgende Frage auf: Überwiegen stets die Interessen der Wirtschaft, oder muss die Schweiz bei besonders schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte auf ein Geschäft verzichten?