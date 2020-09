Rechtsextremisten kapern Corona-Demonstrationen

Rechtsextremistische Kreise zeigen grosses Interesse an Corona-Demonstrationen – aus strategischen Gründen.

Meinungsäusserungs- und Demonstrationsfreiheit sind nicht nur grundlegende Rechte in einem demokratischen Rechtsstaat. Sie sind auch ein sichtbarer Ausdruck gelebter Demokratie – und eine Möglichkeit, gemeinsam mit anderen für oder gegen etwas öffentlich Stellung zu beziehen. Es braucht manchmal sogar etwas Mut, für seine Meinung hinzustehen, sich zu exponieren und dafür auf die Strasse zu gehen – auch in Demokratien. Deshalb darf man grundsätzlich davon ausgehen, dass in den meisten Fällen die Mehrheit der Demonstrierenden verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger sind. Das heisst nun aber im Umkehrschluss nicht, dass man deshalb gleich jede öffentliche Kundgebung wärmstens begrüssen muss, bloss, weil sie Ausdruck einer funktionierenden Demokratie ist. Denn Massenveranstaltungen können aus verschiedenen Gründen auch problematische Aspekte aufweisen.

Unsicherheit führt zu Irrationalismus

Das Beispiel gewisser Corona-Demonstrationen verweist auf eine spezielle Problematik: Man weiss nicht so recht, was die Demonstrierenden wirklich wollen. Dies ganz einfach deswegen, weil die unterschiedlichsten Anliegen vorgetragen werden: ganz konkrete, aber auch ziemlich diffuse. Klar und verständlich sind Forderungen nach Abschwächung, Aufhebung oder Verschärfung von Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie – oder Forderungen nach wirtschaftlicher und sozialer Absicherung der Pandemiefolgen. Auf der anderen Seite werden ganz grundsätzliche Fragen vorgebracht, die sich «mit der Interpretation der Wirklichkeit selbst befassen», wie es der deutsche Politikwissenschaftler und Populismusforscher Marcel Lewandowsky in einem Interview mit dem Bund ausdrückt. Denn es gibt Demonstrierende, welche Fakten in Zweifel ziehen, die wissenschaftlich längst geklärt sind: etwa die Existenz des Virus und die für viele Menschen grosse Gefährlichkeit der Krankheit. Oder sie behaupten etwas, ohne dies belegen zu können. Vielfach kann auch die Wissenschaft keine einheitlichen Erkenntnisse vorweisen oder tappt noch völlig im Dunkeln; aber dann kommuniziert sie meist auch klar, über kein gesichertes Wissen zu verfügen. Doch viele Menschen können mit Unsicherheiten schlecht umgehen und suchen Zuflucht bei Intuition oder im Irrationalismus.

Konstruierte Demokratiekrise

Damit gerät die Debatte auf eine schiefe Ebene, weil eine demokratische Gesellschaft auf Faktenorientierung und auf ein Mindestmass an Rationalität angewiesen ist. Denn ohne diese Grundlagen wird letztlich ein Dialog über Sachfragen zwischen unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Gruppen unterminiert.

Rechtspopulisten und Rechtsextremisten versuchen, die legitime Kritik an einzelnen Massnahmen im Umgang mit der Pandemie auf ihre Mühlen zu lenken, indem sie daraus eine grundlegende Krise der Demokratie konstruieren. Ihr Narrativ lautet: Unsere Grundrechte sind in Gefahr! Diese Kreise stilisieren sich im Verbund mit Verschwörungsmystikern zu Rettern der Demokratie. Mit diesem Erzählmuster machen sich die Rechten bis weit in die Gesellschaft hinein anschlussfähig. Auch wenn Verschwörungsdebatten in verschiedenen politischen Lagern geführt werden, sind sie doch am weitesten im Rechtsextremismus verbreitet. «Die Obsession einer Verschwörung» sei eine Kernidee des Faschismus, hielt der italienische Schriftsteller Umberto Eco fest. Und die Wochenzeitung WoZ schreibt: «Wie die ‘Protokolle der Weisen von Zion’, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine jüdische Weltverschwörung behaupten, sind viele Verschwörungstheorien xenophob und antisemitisch, was sie mit der äusseren Rechten kompatibel macht. Hinzu kommt die geteilte Abneigung gegenüber dem Rationalismus, die sich in ihrer Ablehnung der Wissenschaft zeigt».

Die Werbetrommel der rechtsextremen Prominenz

Es erstaunt deshalb wenig, welche grosse strategische Bedeutung Deutschlands Neue Rechte der Corona-Debatte zumisst. Das wurde vor allem im Vorfeld der mittlerweile berühmt-berüchtigten Berliner Demonstration von Ende August 2020 deutlich. Praktisch die gesamte rechtsextreme Prominenz machte intensivste Propaganda für die Berliner Demonstration. Götz Kubitschek, einer der «intellektuellen» Köpfe der Neuen Rechten, hoffte auf «Ansteckung durch Widerständigkeit». «Alles nach Berlin!» propagierte Martin Sellner, der Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung. Der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke rief mit einem Video zur Teilnahme auf. Auch lupenrein neonazistische Organisationen, allen voran die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), rührten die Werbetrommel. Das NPD-Presseorgan Deutsche Stimme titelte gar: «Unsere Freiheit ist unverhandelbar», wie man im Tagesspiegel nachlesen kann.

Allianzbereitschaft mit Rechtsaussen

Wollen die Coronabewegten «unsere Freiheit» tatsächlich im Gleichschritt mit Rechtsextremisten und Neonazis verteidigen? Natürlich wird es die Mehrheit der Demonstrierenden weit von sich weisen, mit Rechtsextremisten unterwegs gewesen zu sein. Und natürlich waren letztere auch nicht in der Mehrheit – doch so ganz diskret war ihre Präsenz eben doch nicht. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten «werden die Reichsflaggen ausblenden», kommentiert die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, «und an die Peace-Flaggen denken, an die vielen Friedensbotschaften, an die Musik, die Spätsommersonne. Diese Leute sind Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen. Mag sein, dass sie für eine gesellschaftliche Minderheit stehen, aber – auch das hat Berlin bewiesen – es gibt mittlerweile in sehr vielen Teilen der Gesellschaft solche Menschen, die bereit sind, mit Rechtsextremen Allianzen zu bilden. Und mehr brauchen die Rechtsextremen erst mal nicht.»

Eine perfide Strategie

Die übliche Ausrede, es müssten an Demonstrationen alle Strömungen Platz haben, und man wisse halt nie, wer sich auch noch daruntermische, gilt in diesem Fall nicht. Wer sich nicht klar gegen den rechten Rand abgrenzt, macht sich mitschuldig, wenn Rechtsextremisten die durchaus vorhandene Verunsicherung in der Bevölkerung für ihre antidemokratischen Ziele nutzen. Bei aller berechtigten und medial auch breit debattierten Kritik an pandemiebedingten Massnahmen und Einschränkungen: Die fundamentale Verteufelung von Politikerinnen und Politikern, der demokratischen Institutionen und der Medien ist eine perfide Strategie. Dazu gehören auch Aussagen, dass es «der Politik» im Grunde gar nicht um Corona gehe, sondern um die Beschränkung unserer Freiheit und unserer Grundrechte. Dass auch demokratische Staaten während der Coronakrise versucht sind, ihr Durchgriffsrecht auf die Bürgerinnen und Bürger zu verstärken, ist unbestritten und muss genau beobachtet werden. Pandemiebedingte Notstandsgesetze müssen zwingend zeitlich begrenzt sein, das ist gar keine Frage. Doch die grösste Gefahr geht weder in Deutschland noch in der Schweiz vom Staat aus; wir leben weder in einer Diktatur noch in einem autoritären System. Diese Bedrohung geht ausschliesslich von politischen Extremisten aus, die sich unter die Demonstrierenden mischen.

Rechtsextreme als «Teil der Bewegung»

Hans Stutz, einer der bekanntesten Schweizer Experten und Beobachter rechtsextremer Bewegungen, ist pessimistisch und glaubt, die Rechtsextremen hätten die Coronabewegung längst gekapert, eine Trennung von Corona-Skeptikern und Rechtsextremen sei nicht mehr möglich. Zum Nachrichtenportal Nau sagte er: «Schon bei vorgängigen Demonstrationen liessen Corona-Skeptiker Rechtsextreme zu. Sie sind Teil der Bewegung.» Die nachträgliche Distanzierung hält Stutz für «nicht glaubwürdig». Ob Hans Stutz recht hat, wird sich schon bald zeigen. Am 3. Oktober soll in Konstanz und auch im benachbarten Kreuzlingen die nächste grosse Demonstration stattfinden. Ob sie durchgeführt werden kann, ist derzeit noch unklar.