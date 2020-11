Konzernverantwortung: So dekadent wie die alten Römer?

Was viele nicht wahrhaben wollen: Ethisches Verhalten führe uns ins Verderben, meint Tamedia-Autor Markus Somm zu wissen.

Es ist wieder einmal so weit: Das Abendland geht unter! «Sind wir inzwischen so dekadent wie die Römer und zerstören uns selbst – weil wir nicht mehr wissen, wie gut es uns geht?», fragt Tamedia-Autor Markus Somm in der SonntagsZeitung vom 22.11.2020 rhetorisch. Anlass für dieses düstere Zukunftsszenario ist die Konzernverantwortungsinitiative (Kovi).

Schon die alten Römer «ideologisch aufgeweicht»

Und wissen Sie, wer schuld ist am ganzen Schlamassel? Das Christentum – dieses ewig nörgelnde, moralisierende, das verweichlichte Gutmenschen propagierende Christentum hat schon die alten Römer um die Ecke gebracht. «Die brutalen, kriegerischen, aber eben auch erfolgreichen Römer seien sozusagen ideologisch aufgeweicht worden von der Botschaft Christi, wonach wir unsere Gegner lieben sollten – statt sie zu vernichten, was zu diesem Zeitpunkt eher der Ansatz gewesen war». Somm stützt sich bei diesem Befund auf den britischen Historiker Edward Gibbon, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. «Am Ende gaben die Römer auf. Sie wurden Christen, weil ihnen die ständige Kritik auf die Nerven ging. Auch sie wollten zu den Guten zählen», schreibt Somm. Der schädliche Sog des Mainstreams eben.

Diese Kampagnen – echt dekadent

Es ist zwar nicht so, dass mit dem Einzug des Christentums in die europäische Geschichte alle zusammen Halleluja singende Chorknaben und Lauten spielende Engel geworden wären. Denn die Europäer und die Amerikaner haben, wie die Römer, auch ihre Imperien aufgebaut – und diese wurden beileibe nicht nach dem Prinzip des Himmelreichs auf Erden konstruiert. Aber «die Könige, die Kolonisten, Skavenhändler und Admiräle mussten sich gefallen lassen, dass zu Hause Kritiker sassen, die sie zur Umkehr zwangen oder das Geschäft hintertrieben.» Das ist ja grauenhaft! Aber es kam noch schlimmer: «So wurde die Sklaverei abgeschafft – durch eine Kampagne der Quäker».

Kampagne? Jaja, Sie raten richtig, diese moralintriefenden Kampagnen: «Was wir jetzt im Abstimmungskampf erleben, steht in dieser Tradition: der Selbstkritik.» Da sehen Sie, wohin das führen kann. Es wurde nämlich immer extremer: Nach der Quäker-Kampagne kamen auch noch die Befreiungsbewegungen auf, «deren Führer oft im Westen studiert hatten, was am Ende zur Entkolonisierung führte. Allein die Idee, dass es ein moralisches Problem bedeutete, fremde Völker zu beherrschen, konnte nur in Europa entstanden sein», schreibt Somm. Echt dekadent eben, dieses Europa.

Freude an globalen Raubzügen vergällt

Hat denn Christus selbst nicht gesehen, in welch selbstzerstörerische Nöte und Skrupel er die Welt mit seiner Ethik stürzt? Doch, hätte er mit etwas mehr Lebenserfahrung wahrscheinlich schon, wenn man Friedrich Nietzsche Glauben schenken darf: «Glaubt es mir, meine Brüder! Jesus starb zu früh; er selber hätte seine Lehre widerrufen, wäre er bis zu meinem Alter gekommen!» Dafür ist es jetzt aber zu spät. Die zersetzende Moralinsäure kriegen wir nicht mehr aus der Welt – sie raubt uns die letzte Freude auf unseren globalen Raubzügen.