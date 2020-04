EU muss die Autokraten in Budapest und Warschau stoppen

Viktor Orbans «Ermächtigungsgesetz» ist ein Angriff auf die Demokratie in Ungarn. Die EU muss hier entschieden einschreiten.

Nicht erst mit seinem Notstandsgesetz zur Selbstermächtigung verstösst Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gegen die rechtlich verbindlichen Bestimmungen des EU-Vertrages zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Menschenrechte, und damit gegen den Kern der gerne beschworenen «europäischen Wertegemeinschaft». Verletzt haben Orban und die von ihm geführte Fidesz-Partei diese europäischen Verträge und Werte bereits mit der verächtlichen Ablehnung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes im Jahre 2017 sowie mit ihrer üblen antisemitischen Kampagne gegen George Soros, der in der aktuellen Coronakrise von der Budapester Regierungspropaganda erneut als «Volksfeind» diffamiert wird.

Die EU muss jetzt endlich alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die endgültige Beerdigung der Demokratie in Ungarn zu verhindern. Sie hat auch eine Verantwortung, die Bürger*innen Ungarns vor der eigenen Regierung zu schützen. Vorrangig wären eine rasche Klage der Brüsseler Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Orbans «Ermächtigungsgesetz» sowie die Suspendierung der grosszügigen EU-Strukturhilfen und Subventionen an Budapest. Zudem müssen CDU/CSU und die anderen Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei die Fidesz endlich aus ihren Reihen ausschliessen.

Möglicherweise orientiert sich die Regierung Orban unter wachsendem Druck der EU zunächst noch stärker als bisher Richtung Moskau. Das ist ein Dilemma für die EU, genauso wie die Tatsache, dass die Administration in Washington in ihrem Bestreben, die EU durch Spaltung zu schwächen, mit einer Regierung in Polen kooperiert, die in ähnlicher Weise gegen die europäischen Verträge und Werte verstösst wie Orban. Doch es wäre das grössere Übel, die Autokraten in Budapest und Warschau weiter gewähren zu lassen beim Umbau ihrer Länder in eine quasi-Diktatur wie in der Türkei unter Erdogan. Denn dann würden auch in den bislang noch als gefestigt geltenden Demokratien Europas die Feinde von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und universell gültigen Menschenrechten – wie die AFD in Deutschland – weiter gestärkt.