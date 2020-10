Demonstrationsfreiheit gilt auch für Wirrköpfe

© mfl

2019 kam es bei einer Demonstration des «Marsch fürs Läbe» zu Tumulten.

Ludwig A. Minelli / 03. Okt 2020 - Der Zürcher Stadtrat zeigt sich lernunfähig und verbietet zum wiederholten Mal den Demonstrationszug von «Marsch fürs Läbe».

Red. Ludwig A. Minelli ist Rechtsanwalt und Generalsekretär der Schweizerischen Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention (SGEMKO).

Die Sicherheitsvorsteherin der Stadt Zürich, Karin Rykart (Grüne), hatte einen Antrag des in Zürich bestehenden Vereins «Marsch fürs Läbe» abgelehnt, am 19. September 2020 in der Stadt Zürich wiederum einen «Marsch fürs Läbe» durchführen zu können. Stattdessen hatte sie lediglich eine «stehende Kundgebung» bewilligen wollen.

Dagegen hat der Verein Rekurs beim Stadtrat erhoben, doch dieser hat ihn abgelehnt. Die Stadt begründet den Entscheid damit, dass 2019 eine unbewilligte Kundgebung den damals bewilligten «Marsch fürs Läbe» störte und es zu Krawallen, Sachbeschädigungen und zwei verletzten Polizisten gekommen sei.

Ein Wirrkopf an der Spitze

Der an seinem Marsch gehinderte Verein versammelt Menschen, die sich aus weltanschaulichen Gründen gegen Abtreibung einsetzen, oder – um es pointiert zu sagen –, sich anmassen, in Missachtung des Selbstbestimmungsrechts jedes Menschen in die Bäuche fremder Frauen hineinbestimmen zu wollen.

An seiner Spitze steht Daniel Regli, einst SVP-Gemeinderat (Stadtparlament) von Zürich. Er ist ein Wirrkopf ganz besonderer Art, der beispielsweise über Homosexuelle Abstrusestes äussert, Bill Gates unterstellt, er wolle für die gesamte Menschheit einen Impfzwang durchsetzen, und der, wenig überraschend, auch zu den Gegnern der bundesrätlichen Covid-19-Politik zählt – wenn man bei einer Nonvaleur überhaupt von «Zählen» sprechen kann.

Aus welchen Gründen der Verein darauf verzichtet hat, den abweisenden Entscheid des Zürcher Stadtrates beim Verwaltungsgericht – wie im vorigen Jahr – mit guten Gründen anzufechten, ist nicht bekannt. Stattdessen entschloss er sich, nach Winterthur auszuweichen und im christlichen «Kongresszentrum Gate 27» eine Tagung durchzuführen. «Auf dem Programm stehen Lebenszeugnisse, Musik, Statements, zudem sollte der Film "Unplanned" über das Leben einer ehemaligen Direktorin einer US-Abtreibungsklinik gezeigt werden», wusste der «Tages Anzeiger» (für Abonnenten) zu berichten.

Auch Rückzug aus Winterthur

Doch nachdem die Freikirche «Freie Evangelische Gemeinde», welcher das «Kongresszentrum Gate 27» gehört, damit rechnen musste, dass Gegner des «Marschs fürs Läbe» auch Aktionen gegen diese Tagung ankündigen würden, schwand der christliche Mut, und das Hemd der eigenen Unversehrtheit war den Christen näher als der Rock der Demonstrations- und Versammlungsfreiheit: Die Bereitschaft, die Tagung zu beherbergen, wurde zurückgezogen. Der Verein tröstete sich mit der Aussicht, seinen Marsch – vielleicht – im nächsten Jahr durchführen zu können. Doch seit dieser Woche weiss man: Auch für 2021 will der Stadtrat nur eine «stehende Kundgebung erlauben», marschieren soll verboten bleiben.

Menschenrechtsverletzung

Die Sicherheitsvorsteherin der Stadt Zürich wie auch der übrige Stadtrat – Richard Wolff, Daniel Leupi, Corine Mauch, Raphael Golta, Filippo Leutenegger und Michael Baumer – verletzen durch die Ablehnung des Marsches die Artikel 10 und 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Die Äusserungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit – und damit Demonstrationsfreiheit – gehören zu den Grundfesten eines demokratischen Rechtsstaates, und diese haben sich vor allem und selbst dann zu bewähren, wenn diese Rechte von Wirrköpfen, die es in jeder Gesellschaft gibt, in Anspruch genommen werden wollen. Die Äusserungsfreiheit ist eine der wichtigsten Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaats. Deshalb muss jeder alarmiert sein, wenn der Staat diese Garantie durch eine Behörde in Frage stellt.

Erforderlich ist Polizeischutz

Auch Wirrköpfe haben das Recht, für ihre abstrusen Ansichten zu werben und so die Anzahl der Anhänger solcher Ideen zu erhöhen. Wird diese Freiheit von anderen gefährdet – wie dies vom Zürcher Stadtrat befürchtet wird –, hat er nicht die Wirrkopf-Demonstration zu verbieten, sondern er muss dafür sorgen, dass diese ungestört stattfinden kann. Dazu muss er die Polizei einsetzen. Gibt es gegen den Marsch eine Gegendemonstration, ist es die Aufgabe der Polizei, die beiden konkurrierenden Inanspruchnahmen des Demonstrationsrechts so aneinander vorbeizuleiten, dass Dritte keine Schäden erleiden.

Es gab vor Jahren einmal einen Hinweis, wonach die Londoner Polizei derartige Schäden aus ihrem Budget zu berappen habe, weil Ausschreitungen als Versagen bei der Erfüllung der Polizeiaufgaben gewertet würden.

Verbot nur bei Missbrauch der Menschenrechte Zulässig wäre ein Verbot nur, wenn zum Beispiel geltend gemacht werden könnte, der «Marsch fürs Läbe» stelle einen Missbrauch des Demonstrationsrechtes dar, weil die dahinterstehende Gruppierung eine Handlung setzen will, um in der EMRK enthaltene Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder stärker einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist. Für diesen Fall besteht Artikel 17 EMRK, welcher das Verbot des Missbrauchs der Rechte vorsieht. Würde ein Verbot auf diese Weise begründet, müssen sich die Gerichte, die dagegen angerufen werden, spezifisch mit der Frage beschäftigen, ob das Recht einer Frau, über ihren eigenen Körper zu verfügen und allenfalls eine Schwangerschaft abzubrechen, ein Recht der Konvention ist. Die Frage, welche Rolle die Polizei zu spielen hat, bräuchte dann nicht aufgeworfen zu werden.

Schon 1885 ein Problem

Das Problem ist übrigens schon 135 Jahre alt, und man sollte meinen, der Stadtrat hätte in dieser Zeit die nötige Lektion aus einer schweren Niederlage des Zürcher Regierungsrates endlich lernen können. Am 12. August 1885 verbot die Regierung des Kantons Zürich Versammlungen der Heilsarmee im Freien und in Lokalen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, verbot auch die Werbung für solche Anlässe und drohte bei Zuwiderhandlung Bussen bis zu 200 Franken an. Er begründete das Verbot unter anderem so:

«Die öffentlichen Versammlungen der Heilsarmee haben überall, wo sie bisher stattgefunden haben, insbesondere auch in der Westschweiz zu Unruhen Veranlassung gegeben, und es ist unzweifelhaft, daß derartige Unruhen, wesentlich provozirt durch das ganze Gebahren der Agenten der Heilsarmee, auch in Zürich eingetreten wären, wenn nicht das Polizeikommando unter Inanspruchnahme aller disponiblen Kräfte für die Aufrechterhaltung der Ruhe gesorgt hätte und schliesslich diese öffentlichen Versammlungen durch eine Verfügung des Statthalteramtes Zürich untersagt worden wären.»

Einer der berühmtesten Anwälte jener Zeit, Eugen Curti (1865-1951), focht für die Heilsarmee den Entscheid beim Bundesgericht erfolgreich an. Dieses urteilte:

«Es mag ja zugegeben werden, daß die Polizei, kraft ihrer Aufgabe, die öffentliche Ordnung aufrecht zu halten und Leben und Eigenthum der Bürger zu schützen, berechtigt ist, etwa eine einzelne Versammlung aufzuheben, sofern sie nicht im Stande ist, durch andere Mittel die Ordnung aufrecht zu halten und die Theilnehmer an der betreffenden Versammlung zu schützen. Dagegen geht es nicht an, daß die Staatsgewalt sich ihrer Aufgabe, die durch rechtswidrige Handlungen Dritter gefährdete Ausübung des Vereins- und Versammlungsrechtes zu schützen, dadurch entledige, daß sie die betreffenden bedrohten Versammlungen einfach verbietet. Die verfassungsmäßige Gewährleistung muß auch dann und gerade dann ihre Wirksamkeit äußern, wenn es sich um Vereine oder Versammlungen handelt, welche dem Publikum in seiner Majorität oder der Regierungsgewalt nicht sympathisch sind; gerade in solchen Fällen hat sich die verfassungsmäßige Garantie des individuellen Rechtes des Bürgers praktisch zu bewähren.»

Es ist Aufgabe des Stadtrates, dafür ein Konzept zu erarbeiten, denn das Recht des Stärkeren hat bei uns auch auf der Strasse keine Existenzberechtigung.