Köppel umarmt Oskar Freysinger und Daniele Ganser

Kurt Marti / 09. Mrz 2017 - Oskar Freysinger musste sich von Weltwoche-Chef Köppel distanzieren, Daniele Ganser nimmt seine Hilfe auf Facebook lobend entgegen.

Wenige Wochen vor den Walliser Regierungswahlen trat Weltwoche-Chef Roger Köppel im Visper Kongresszentrum auf und brachte mit der folgenden Aussage gegenüber dem Regional-TV «Kanal 9» (ab 4.50) das Walliser Moralin-Fass zum Überlaufen:

«Herr Darbellay wird die Aussichten seiner Partei nicht verbessert haben, wenn da immer noch irgendwelche Kinder hervorkommen. Das ist nicht gut für seine Partei.»

Prompt musste sich Köppels Schützling Freysinger, dem er mit seinem Auftritt in Visp Wahlhilfe gegeben wollte, von ihm öffentlich distanzieren. In der Wahlsendung von «Kanal 9» (ab 14.30) sagte Freysinger:

«Das tut mir leid. Das kann ich nicht teilen. Also was da Herr Köppel gemacht hat, finde ich nicht gut. (...)Tut mir leid, das ist ein politischer Fehler. Das ist nicht intelligent, so etwas zu machen. Tut mir leid. Er mag sonst intelligent sein, ich gehe in Vielem mit ihm eins, aber das ist nicht korrekt, finde ich.»

Und gleich versuchte Freysinger seinen Parteikollegen Köppel aus dem Schussfeld zu nehmen, indem er die JournalistInnen beschuldigte:

«Ich habe dieses Thema nie angesprochen, denn ich bin ja für eine steigende Geburtsrate. Da kann ich ja gar nicht dagegen sein. Das ist ja völlig idiotisch. Ich habe Sie (Darbellay; Anm. d. Red.) nie angegriffen. Tut mir leid, die Journalisten bringen das systematisch aufs Tapet. Gestern Frau Silvia Graber (Redaktorin des SRF-Regionaljournals Bern Freiburg Wallis; Anm. d. Redaktion), heute bringen Sie es wieder. Lassen wir doch die Kinder Kinder sein und machen sinnvolle Politik.»

Freysinger über Köppel: «Er mag sonst intelligent sein» Quelle: Kanal 9

Köppel hatte mit seiner Vermutung eine Grenze überschritten, die Freysinger und seine Getreuen während dem Wahlkampf geschickt eingehalten hatten, indem sie den Seitensprung von CVP-Kandidat Darbellay nur indirekt mit dem Verweis auf die «traditionelle Familie» thematisierten.

Der Weltwoche-Chef Köppel hatte sich verhauen und wurde als Anheizer der Gerüchteküche entlarvt. Zum Schaden der SVP Wallis. Auch deshalb liess das Wallis Freysinger im ersten Wahlgang fallen. Dabei wüsste Köppel nur zu genau, was von solchen Vermutungen zu halten ist: Im Editorial der neusten «Weltwoche» analysiert er:

«Wobei die Medien nicht lügen, indem sie einfach Sachverhalte oder Aussagen frei erfinden. Das mag vorkommen, aber viel häufiger ist die gezielte Verdrehung, die sinnentstellende Auslassung, die verfälschende Wiedergabe tatsächlicher Handlungen oder Aussagen.»

Allerdings gilt das laut Köppel im Weltwoche-Vorschau-Video nur für die «linke Lügenpresse», keineswegs aber für ihn selbst und die tadellose «Weltwoche», denn diese ist «das Blatt, das die Wirklichkeit so präsentiert, wie sie wirklich ist und nicht irgendwelche manipulierten oder zugerichteten Pseudofakten, wie das an anderer Stelle leider immer häufiger der Fall ist». Das Video beginnt mit Köppels Satz: «Ich bin Roger Köppel und ich warne Sie...» Die Köppelsche Medien-Landkarte ist holzschnittartig: Hier «linke Lügenpresse», da rechte Wahrheits-Medien.

Roger Köppel: «Wenn da immer noch irgendwelche Kinder hervorkommen» Quelle: Kanal 9

Mit seinen editorialen Behauptungen spielt Köppel auf die letzte «Arena» mit dem Historiker Daniele Ganser an, den er nun – wie ein paar Wochen zuvor Freysinger – ebenfalls unter seine Fittiche nimmt und gegen die «linke Lügenpresse» verteidigt.

Auf seiner Facebook-Seite nimmt Ganser diesen Support vom Chef der Wahrheits-Zeitung «Weltwoche» lobend entgegen und verlinkt auf dessen Editorial: