Medien geben dem Iran kein Recht auf Stellungnahme

Red. / 29. Mai 2017 - Iran sei der grösste Unterstützer des weltweiten Terrorismus, behaupten die USA, Israel und Saudi-Arabien. Was sagt der Iran dazu?

Schon seit einiger Zeit wiederholen es die Administration Trump, die Regierung Israels und die saudischen Herrscher: Der Hauptfeind Nummer eins sei der Iran. Das Regime in Teheran sei der wichtigste Unterstützer der schlimmsten terroristischen Bewegungen. Während Präsident Trumps Reise zu den US-Verbündeten Israel und Saudi-Arabien wurden die Vorwürfe gegen den Iran bei jeder Gelegenheit lautstark erhoben und die Einigkeit darin gepriesen.

Die grossen Medien in der Schweiz verbreiteten diese massiven Vorwürfe weiter – was ihrer Informationspflicht entspricht –, ohne jedoch gleichzeitig dem Iran Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen.

In den Richtlinien des Presserats über die Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten heisst es:

«Aus dem Fairnessprinzip und dem ethischen Gebot der Anhörung beider Seiten («audiatur et altera pars») leitet sich die Pflicht der Journalistinnen und Journalisten ab, Betroffene vor der Publikation schwerer Vorwürfe anzuhören ... ihre Stellungnahme ist im gleichen Medienbericht fair wiederzugeben.»

Stellungnahme des iranischen Aussenministers

Infosperber holt nach, was grosse Schweizer Medien unterlassen haben. Im Folgenden Auszüge aus einer Stellungnahme des iranischen Aussenministers Mohammad Javad Zarif vom 26. Mai gegenüber der «New York Times»:

«Die Waffen für 110 Milliarden Dollar werden weder der US-Armee ‹Last abnehmen› noch der ‹langfristige Sicherheit Saudi-Arabiens› helfen, wie das US-Staatsdepartement argumentiert. Das letzte Mal gaben die Saudis so viel Geld in den Achtzigerjahren aus, als sie den irakischen Diktator Saddam Hussein zu den Waffen verhalfen, damit dieser den Iran angreift. Was hat dies dem Irak und der Welt gebracht?

... Die USA sollten sich daran erinnern, woher fünfzehn der 9/11-Flugzeugentführer kamen [aus Saudi-Arabien]. Die gewaltsame Unterdrückung der Opposition kurz vor dem Besuch Trumps zeigt, dass die USA den Despoten der Region offensichtlich freie Hand gibt, friedliche Andersdenkende zu unterdrücken.

... Saudi-Arabien gibt unzählige Millionen aus, um ihren Wahabismus [sunnitischen Islam] global zu verbreiten [Finanzierung von wahabistischen Moscheen von Marokko bis Indonesien]. Diese fundamentalistische Ideologie ist die Inspiration für die Extrem-Ideologie der al-Kaida, den sogenannten IS und manch andere Terroristengruppen von Karatschi bis Manchester. Das Schüren von Angst gegen den Iran soll davon ablenken.

Iran hat den Opfern dieses Extremismus im Irak und in Syrien geholfen und mit verhindert, dass der IS Baghdad und Damaskus erobern konnte.

... Im Jahr 2013 hatte der Iran in Syrien einen sofortigen Waffenstillstand und einen Plan zur Beendigung des dortigen Kriegs vorgeschlagen. Doch Saudi-Arabien hat weitere zwei Jahre lang an eine militärische Lösung und einen Sieg [gegen die alawitisch-schiitische Herrscherclique] geglaubt, indem die USA in den Krieg hineingezogen werden sollten.

... Im Jemen führt Saud-Arabien Krieg gegen die Ansar Allah Gruppe [Huthis]. Diese Gruppe war die einzige, welche die gefährliche al-Kaida zurückdrängte. Die vom Westen unterstützte saudische Koalition behauptet, den Krieg im Jemen im Namen der «Demokratie» zu führen, obwohl Saudi-Arabien und dessen arabischen Verbündeten von dieser Staatsform wenig halten.

... Der Iran hatte für den Jemen schon nach den ersten Kriegstagen vor zwei Jahren einen Vier-Punkte-Plan vorgeschlagen, um den Krieg zu beenden. Die Saudis wollten nichts davon wissen, weil sie sich brüsteten, dass der Krieg nach zwei Wochen gewonnen sei. Unterdessen sind über die Hälfte der jemenitischen Bevölkerung auf der Flucht und sieben Millionen leiden an einer menschengemachten Hungersnot.

... Unsere Generation muss von der Geschichte lernen und darf nicht dazu verdammt sein, sie zu wiederholen.»

