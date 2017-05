Donald Trump in Riad: unglaubwürdig und verlogen

Trump hofiert Saudi-Arabien – mit Riad als Ziel seiner ersten Auslandreise und mit Nicht-Erwähnung der SA-Terrorismus-Unterstützung

Donald Trump hat dazugelernt. Allerdings nur rhetorisch. Bei seiner Rede in Riad in Saudi-Arabien vermied der US-Präsident zwar das pauschale Muslimen-Bashing der vergangenen Monate. Der Kampf gegen den Terrorismus sei «keine Schlacht zwischen verschiedenen Religionen oder Zivilisationen« erklärte Trump in Abgrenzung von einer berüchtigten These des US-Politologen Samuel Huntington, sondern «eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen, die das menschliche Leben auslöschen wollen, und anständigen Menschen aller Religionen, die es beschützen wollen.» Der weltweit wichtigste staatliche Unterstützer und Finanzier dieser «barbarischen Kriminellen» ist allerdings die durch den ersten Auslandsbesuch des US-Präsidenten hofierte und gestärkte wahabitische Königshausdiktatur in Riad. Und das bereits seit den ersten Anschlägen sunnitischer Islamisten im Afghanistan der 80er Jahre über die Terrorakte vom 11. September 2001 bis hin zur aktuellen Unterstützung Riads für den «Islamischen Staat» und andere heute aktive sunnitischen Terrorgruppen.

Diese Fakten sind den Geheimdiensten und der Regierung der USA natürlich wohlbekannt. Doch die Aussicht auf die milliardenschweren Rüstungs- und Wirtschaftsabkommen mit Riad haben in Washington offensichtlich zur Verdrängung dieser Fakten beigetragen. Stattdessen erklären die Trump-Administration und in auffallend wortgleichen Formulierungen auch die Regierungen Saudi-Arabiens und Israels in grotesker Verdrehung der Fakten den schiitischen Iran zum «staatlichen Hauptsponsor des weltweiten Terrorismus» und zum «gemeinsamen Feind». Das stärkt die Hardliner in Teheran und ist eine schallende Ohrfeige für die vielen Millionen reformwilliger und keineswegs antiwestlicher Iraner und Iranerinnen, die erst vor wenigen Tagen Präsident Ruhani zur Wiederwahl verholfen haben. Kritik an Teherans Raketenprogramm und an der Rolle Irans in Syrien und anderen Ländern der Region ist richtig und notwendig, aber aus dem Munde von Regierungen und Politikern, die Saudi-Arabien aufrüsten und kritiklos hofieren, unglaubwürdig und verlogen.

Trump hat zwar der «Schlacht zwischen verschiedenen Religionen» eine Absage erteilt, zugleich aber den innerislamischen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten weiter angeheizt und damit die Gefahr eines Krieges zwischen Saudi-Arabien und Iran erhöht. Dieser dann vierte Golfkrieg seit dem irak-iranischen Waffengang in den 80er Jahren hätte noch verheerendere Folgen – nicht nur für die Menschen und die Stabilität in der Nahostregion, sondern auch für die Sicherheit der USA und ihrer Bürger.