USA: Alle vereint hinter Donald Trump

Urs P. Gasche / 08. Apr 2017 - Wenn Trump innenpolitisch unter Druck gerät, kann er dies mit Raketen und Bomben in Syrien, Nordkorea und im Iran kompensieren.

Auf einen Schlag wird US-Präsident Donald Trump von allen Seiten mit Lob überschüttet. Von oppositionellen Republikanern wie dem republikanischen Senator John McCain über die demokratische Kontrahentin Hillary Clinton bis zur NZZ, deren Nato-nahen Chefideologen Eric Gujer und Andreas Rüesch schon lange militärische Schläge der USA in Syrien gefordert hatten.

Angesichts der überwältigenden Zustimmung dürfte der Narzisst Donald Trump auf Wolken schweben. Seine Sucht nach Anerkennung kann den Präsidenten zu militärischem Eingreifen in Nordkorea, im südchinesischen Meer und im Iran verleiten, sobald er an der innenpolitischen Front gegen Mauern anrennt und seine Popularität schwindet.

Der Angriff in Syrien hat den Tatbeweis erbracht, wie rasch sich die meisten Politiker, Medien und eine breitere Öffentlichkeit hinter den Präsidenten stellen, wenn er gegen die Bösen Stärke zeigt.

Bestrafen ja, aber nicht übereilt

Kein Zweifel, der Einsatz von chemischen und biologischen Waffen ist nicht nur geächtet, sondern er muss auch bestraft und künftige Einsätze müssen verhindert werden. Selbst wenn es sich um einen sehr lokalen Einsatz mit relativ wenigen Opfern wie jetzt in Syrien handelt.

Warum aber diese Eile? Weil die Bilder der Opfer die Bevölkerung aufwühlten und ein Militärschlag in diesem Moment populär war? Weil man nicht zuerst wissen wollte, wie genau es zur Ausbreitung des Giftgases kam? Bei den letzten punktuellen Einsätzen zeigten erst längere Abklärungen, welche Giftgas-Einsätze entweder den syrischen Truppen oder den Rebellentruppen zuzuordnen sind.

Im jüngsten Fall hat diese Abklärung nicht stattgefunden. Aus der Ferne kann man nur – wie in einem Kriminalfall – mögliche Motive suchen. Liegt es im Interesse der syrischen Armee, ohne strategischen Nutzen lokal Giftgas einzusetzen? Ist es im Interesse von islamistischen Rebellen, die Assad stürzen wollen, dem Regime den Einsatz von Giftgas unterzujubeln?

Russland und Syrien behaupten, Rebellen hätten Giftgas gelagert, das bei einer Bombardierung durch die syrische Armee freigesetzt wurde. Das lässt sich zur Zeit ebenso wenig beweisen wie die Urheberschaft von Assad.

Eine angemessene Bestrafung hätte nicht in dieser Eile stattfinden müssen. Besser vorbereitet, hätten die USA wahrscheinlich auch zielsicherer getroffen.

Mit vielen Politikern und Medien werden sich in den USA auch Rüstungskonzerne freuen (die verwendeten 59 Marschflugkörper kosten über 100 Millionen Dollar) sowie Geheimdienste, die schon seit Jahren das Stürzen der Regierungen nicht nur im Irak und in Libyen, sondern auch in Syrien und im Iran verlangten.

Voreilige Verurteilung

Selbst wenn man es für wahrscheinlich hält, dass es syrische Armeeeinheiten waren, die Giftgas verwendeten, fehlt der nötige Beweis. Trotzdem verbreitet Andreas Rüesch im Leitartikel der NZZ vom 8. April, dass «das syrische Regime ein Giftgas-Massaker verübt» habe. Im Gegensatz dazu schreibt im Innern des Blattes Korrespondentin Monika Bolliger von einem «mutmasslichen Chemiewaffeneinsatz».

Der Tages-Anzeiger behauptet auf der Frontseite: «Die US-Regierung hat keinen Zweifel an einem Giftgas-Einsatz Assads». Wie nur will das die Redaktion des Tages-Anzeigers wissen? Wenn eine Regierung sagt, sie sei von etwas überzeugt, heisst das bekanntlich noch lange nicht, dass sie es tatsächlich ist.

Auch Frankreichs Präsident François Hollande hatte versucht, seine Umfragetiefs mit Bombardierungen und militärischen Eingriffen in Mali zu verbessern – kurzfristig mit Erfolg, langfristig allerdings vergeblich.