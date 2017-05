Desinformation als Waffe: Probleme mit der Logik

© Tamedia

Der französische Aussenminister im «Tages-Anzeiger», 27.4.2017

Helmut Scheben / 05. Mai 2017 - Im Streit um den Giftgaseinsatz in Syrien folgen führende CHer Zeitungen den Behauptungen westlicher Regierungen. Wider jede Logik.

Die Beweisführung treibt immer seltsamere Blüten. Das elementarste logische Denken scheint mehr und mehr abhanden zu kommen. Andreas Rüesch macht am Donnerstag, 4. Mai 2017, in der Neuen Zürcher Zeitung erneut das syrische Regime für den Anschlag in Khan Sheikhun am 4. April verantwortlich. Das schliesst er aus «einer Reihe von Indizien»:

Augenzeugen hätten einen Militärjet über dem Ort gesichtet; Laboruntersuchungen hätten bei den Opfern den Einsatz von «Sarin oder einer verwandten Substanz»(!) ergeben; das Regime in Damaskus sei «die einzige Kriegspartei in Syrien, die bekanntermassen über die Technologie zur Herstellung des Gifts Sarin verfügt»; ein Giftgasangriff auf den Ort mache militärisch Sinn, da der Ort in Rebellenhand sei; und schliesslich bestehe «kein Zweifel an der Skrupellosigkeit As[s]ads, Gas einzusetzen».

Sarin kann in jedem Keller hergestellt werden

Die Behauptung, von den Konfliktparteien im Syrien-Krieg sei nur die Regierung Assad in der Lage, Sarin herzustellen, ist so verblüffend kaltschnäuzig wie falsch. Sarin kann in jedem Keller und jeder Garage eines Einfamilienhauses hergestellt werden. 1995 verübten Mitglieder der Aum-Shinrikyo-Sekte einen Sarin-Anschlag in der U-Bahn von Tokio. Sie trugen das flüssige Sarin, das sie selbst hergestellt hatten, in Plastikbeuteln bei sich, die sie in Zeitungspapier eingewickelt hatten.

Die Argumentation, nur Assad verfüge über Sarin, wird nicht schlüssiger dadurch, dass sie immer wieder repetiert wird. Schon nach dem ersten grossen Giftgasangriff in Ghuta bei Damaskus 2013 erklärte US-Botschafterin Samantha Power vor der UNO, man wisse, dass Sarin eingesetzt wurde, und: «Wir wissen, dass Assad Sarin hat.» Aus diesen beiden Feststellungen kann sich ein Kausalzusammenhang ergeben, er muss sich aber nicht ergeben. Für wie dumm hält man die Weltöffentlichkeit, wenn man mit der Art von «Beweisen» daherkommt? Dass nicht nur Assad über Sarin verfügte, sondern auch die Dschihadisten, war den amerikanischen Geheimdiensten im August 2013 bereits seit Monaten bekannt.

Eine Reihe von renommierten Wissenschaftern und Geheimdienstleuten vermuten, die Al-Nusra-Front habe den Anschlag von Ghuta 2013 ausgeführt, um eine militärische Intervention der USA zu provozieren. Unbestritten ist, dass einzelne Gruppen der Dschihadisten, die gegen die syrische Regierung kämpfen, im Besitz von Giftgas sind. Das wurde von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mehrfach festgestellt. Doch das passt nicht ins Bild der «Skrupellosigkeit Assads, Giftgas einzusetzen».

«Die Verantwortlichkeit des syrischen Regimes steht ausser Zweifel»

Der Zürcher Tagesanzeiger fuhr am 27. April die gleiche Schiene. Da schreibt der Korrespondent in Kairo, der französische Aussenminister Jean-Marc Ayrault habe erklärt: «Die Verwendung von Sarin steht ausser Zweifel. Die Verantwortlichkeit des syrischen Regimes steht ebenfalls ausser Zweifel.» Als Beweis wird von französischer Seite angeführt, man kenne ja die Untaten des Assad-Regimes. Diese seien in einen Kontext zu stellen mit dem «fortgesetzten Einsatz chemischer Waffen oder Stoffe seit 2013 in Syrien». Dass all diese Einsätze chemischer Waffen äusserst umstritten sind, ist für den Verfasser des Artikels keiner Erwähnung wert. Dass die syrische Regierung die Täterschaft abstreitet, hält er für ein «Lügengebäude».

Der französische Aussenminister führt als weiteren Beweis an, man habe in dem untersuchten Sarin Hexamethylentetramin gefunden, einen Stabilisator für den flüssigen Kampfstoff, welcher auch bei anderen Gasangriffen festgestellt worden sei, «für welche das syrische Regime verantwortlich gemacht wird». Anders gesagt: Aus vorhergehenden unbewiesenen Schuldzuweisungen wird der erneute Beweis für eine Täterschaft hergeleitet.

Wenn in Syrien Sarin eingesetzt wurde, dann kann es aus jeder Ecke dieses Nahen Ostens stammen, der sich zu einem gigantischen Waffenhandelsplatz entwickelt hat. Katar und Saudiarabien haben die Dschihadisten finanziert, warum sollten sie kein Sarin liefern? Warum sollten andere Akteure auf dem syrischen Schlachtfeld kein Hexamethylentetramin benutzen können? Mit Logik hat diese ganze Beweisführung westlicher Geheimdienste nie etwas zu tun gehabt.

«Sarin oder eine verwandte Substanz»

Auch unsere Leitmedien bemühen sich offensichtlich nicht um kritisches Nachdenken. In der Türkei wurden Staatsanwälte und Polizisten, die Giftgastransporte von Dschihadisten-Gruppen verfolgten, mundtot gemacht. In den Schweizer Medien konnte man darüber wenig erfahren. Die gesamte türkische Grenzregion zu Syrien hatte sich im Laufe des Krieges in ein Aufmarsch- und Nachschubgebiet von radikalislamischen Gruppen verwandelt, welche gegen Assad kämpfen. Auf der türkischen Seite haben sie ihre Wohnungen, ihre Familien, ihre gesamte Logistik und die Spitäler, in denen sie versorgt werden. Jeder konnte sie dort treffen oder filmen. Warum bloss war das kaum ein Thema für die Schweizer Presse?

Was seit dem Anschlag am 4. April auffällt, ist ein Detail im Wording: Meist heisst es in den Verlautbarungen westlicher Regierungen und Geheimdienste, man habe «Sarin oder eine verwandte Substanz» entdeckt. Einerseits scheint also nicht erwiesen, dass es tatsächlich Sarin war, das eingesetzt wurde. Andererseits gibt man sich überzeugt, dass es Sarin war und dass es sogar eine bestimmte Sorte von Sarin war, nämlich die Sorte, die in Assads Küche gekocht wird. Welches Vertrauen soll man in dieses konfuse Gerede haben?

Immer wieder werden auch Satellitenaufnahmen als Beweise genannt. Man kann das nicht nachprüfen. Dass zum fraglichen Zeitpunkt Kampfjets im Einsatz waren, ist gut möglich, das bestreitet aber auch niemand, und es beweist nichts. Oder will man uns einreden, dass man aus Satelliten-Aufnahmen erkennen kann, dass die syrische Luftwaffe Giftgas eingesetzt habe?

Assad sagte, Khan Sheikhun sei nichts anderes als Fake News der Dschihadisten, die chemischen Waffen Syriens seien alle unter Aufsicht der UNO vernichtet worden, und selbst wenn er welche hätte, würde er sie nie einsetzen. Man muss sich tatsächlich fragen, welchen militärischen Nutzen Assad von einem Einsatz chemischer Kampfstoffe gegen die Zivilbevölkerung hätte? Welchen politischen Nutzen hätte er davon?

Unabhängige Untersuchung – aber ohne russische Experten

Fragen über Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Selbstverständlich ist es möglich, dass Assad lügt und dass er für den Giftgasanschlag in Khan Sheikhun verantwortlich ist, aber bewiesen ist das (vorläufig) nicht. Behauptungen von der Sorte «Nur Assad verfügt über Sarin» oder «Man weiss ja, dass Assad skrupellos ist» taugen nicht als Beweise.

Bislang ist die gesamte «Beweisführung» der westlichen Kriegspartei – denn der Westen ist nicht unabhängige Instanz sondern Kriegspartei – im Fall Khan Sheikhun ein Potpourri von viel akrobatischer Rhetorik und wenig Logik. Der oben genannte Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung steht unter der Überschrift «Desinformation als Waffe in Syrien». Das trifft die Sachlage exakt.

Doch erstaunlicherweise ist der Autor des Artikels überzeugt, dass nicht die syrische Opposition, die am Sturz Assads festhält, diese Desinformation betreibt, sondern «der russische Propaganda-Apparat». Seit Tagen wird in allen westlichen Medien vermeldet, Moskau habe im UN-Sicherheitsrat mit seinem Veto eine unabhängige Untersuchung verhindert. Dabei wird unterschlagen – und diese Unterschlagung muss man tatsächlich arglistig nennen – dass Russland genau das Gegenteil tut: Es fordert nämlich eine wirklich unabhängige Untersuchung der Vorfälle von Khan Sheikhun. Dabei verlangt aber der Kreml, dass russische Experten einbezogen werden. Und genau davon will der Westen nichts wissen. Man darf sich fragen warum.