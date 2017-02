Ein neuer Rüstungswettlauf?

Erich Gysling / 21. Feb 2017 - Europa soll militärisch aufrüsten, fordern die USA. Doch ist dies tatsächlich im Interesse der Europäerinnen und Europäer?

Der Trumpetenstoss aus Washington, die Nato-Partner sollten gefälligst endlich ihre Eigenverantwortung wahrnehmen, fand an der Münchner Sicherheitskonferenz ein gewaltiges Echo: Ja, sagten viele europäische Regierungschefs und Verteidigungsminister, ja, es sei tatsächlich überfällig, dass der «alte Kontinent» mehr fürs Militär und die Rüstung ausgebe, denn die internationale Lage werde ja immer unsicherer. Niemand kam in den öffentlichen Diskussionen auf die Idee, europäische und US-amerikanische Sicherheitsinteressen gegeneinander abzuwägen – man verglich lediglich Zahlen hinsichtlich Ausgaben einzelner Staaten und allenfalls auch noch pro Einwohner. Wird man mit solchen Zahlenspielen den Realitäten gerecht? Gewiss nicht.

In den USA zahlt zwar jeder Bürger, jede Bürgerin pro Jahr 1870 Dollar für Verteidigung und Rüstung – in den anderen Nato-Mitgliedstaaten nur 440 (die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2015, das letzte in dieser Hinsicht voll erfasste Jahr). Jede Russin, jeder Russe «blecht» 470 Dollar.

Nur: Die USA, die sich als Welt-Ordnungsmacht verstehen, betreiben rund um den Globus mehr als 700 militärische Stützpunkte. Davon dient wohl nicht einmal die Hälfte den Interessen der anderen 27 Nato-Mitglieder, gewiss nicht die Stützpunkte (plus entsprechende militärische Aktivitäten) in der Pazifik-Region oder im Persischen Golf. Und viele in anderen Weltregionen ebenso wenig. Also darf man wohl problemlos etwa 50 Prozent der US-Militär- und Rüstungsausgaben aus dem Topf des Nato-Allgemeinwohls abziehen.

Und schaut man sich alles noch etwas genauer an, kann man feststellen: Viele Systeme, welche europäische Nato-Armeen in Dienst gestellt haben, wurden in den USA fabriziert. Im Klartext: Die dafür investierten Gelder flossen in die amerikanischen Rüstungskonzerne. Die USA exportieren auch am meisten Waffen an «befreundete» Länder (siehe Infosperber «Wer die vielen Waffen für all die Kriege liefert»).

Militärausgaben im Jahr 2015 in Mrd $

Quelle: www.sipri.org

(Grafik vergrössern)

Und noch etwas mehr Klartext:

Die Rüstungsausgaben der Nato erreichten 2015 die Summe von 861 Milliarden Dollar, jene Russlands 66 Milliarden.

Die Nato zählt ca. 3,4 Millionen Soldaten, Russland kommt auf gut 800‘000.

Die Nato hat mehr als 19‘000 Panzer (die Hälfte ist im Besitz der USA), Russland gut 15‘000.

Erdkampfflugzeuge: Nato 4600, Russland 1400. Jagdflugzeuge: Nato 4000, Russland 750,

Flugzeugträger 27 gegen 1 und U-Boote 154 gegen 60.

Bei all den im Westen in Dienst gestellten Systemen haben die USA Anteile zwischen 40 und 60 Prozent – aber sie haben, wie erwähnt, ja auch zu etwa 50 Prozent eigene Interessen, fern der Interessen der anderen 27 Staaten.

Rechnet man so, ist die «Ausgeglichenheit» bei den Verpflichtungen respektive der Wahrung von Sicherheitsinteressen durchaus gewährleistet.

Aber, klar: Die Rüstungsindustrie-Betriebe freuen sich über diese durch Donald Trump angeheizte Diskussion und versprechen sich neue Grossaufträge. Und auch darüber, dass einige europäische Verteidigungsministerien in dieser Debatte schon aktiv und positiv mitspielen.

Nur: Ist das wirklich im Interesse der Europäerinnen und Europäer?