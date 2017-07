Entweder Transparenz oder kein «Arbeitsmarkt»

Urs P. Gasche / 10. Jul 2017 - Arbeitgeberverband und NZZ zeigen ungeschminkt, was sie unter dem «freien Markt» verstehen, von dem sie dauernd reden: Nichts.

Ein «freier Markt» besteht nur dann und funktioniert nur dann, wenn man in Kenntnis von Preis und Qualität frei wählen kann, welche Teigwaren man kauft, welche Versicherung man abschliesst – oder welche Stelle man antritt. Nur dann kann von «Lebensmittelmarkt», «Versicherungsmarkt» oder – unter Einschränkung – «Arbeitsmarkt» die Rede sein. Nur dann führt das viel beschworene Spiel von Angebot und Nachfrage dazu, dass sich die besten Produkte und Dienstleistungen und die besten Arbeitgebenden durchsetzen können.

Einseitige Freiheiten

Doch der Arbeitgeberverband, der Gewerbeverband und in deren Schlepptau die NZZ verstehen unter «freiem» Markt offensichtlich in erster Linie, dass die Anbieter von Lebensmitteln, Versicherungen oder eben von Arbeit eine möglichst freie Hand haben, den Konsumentinnen, Konsumenten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine freie Wahl zu verunmöglichen. Die Anbieter wollen mit «weniger Staat» erreichen, dass sie möglichst viele Tricks und Mittel anwenden dürfen, um den Käuferinnen und Käufern zu verunmöglichen, die Preise und die Qualität zu vergleichen. Sie akzeptieren gerade noch, dass der Staat bei einigen Lebensmitteln vorschreibt, die Preise wenigstens im Kleingedruckten vergleichbar pro 100 Gramm anzugeben.

Beispiel «Arbeitsmarkt»

Ein aktuelles Beispiel ist der stets von der Wirtschaftslobby und leider von vielen grossen Medien verwendete Begriff «Arbeitsmarkt».

Auf diesem «Markt» kennt man in der Regel nicht einmal die Preise, also die Löhne und Lohnnebenleistungen. Das führt unter anderem dazu, dass Frauen für absolut vergleichbare Arbeiten im Durchschnitt 7000 Franken pro Jahr weniger verdienen als Männer (Analyse im Auftrag des Bundes). Betroffene Frauen können nur vereinzelt wegen Lohndiskriminierung klagen, weil sie meistens nicht wissen, was ihre männlichen Kollegen verdienen.

Jetzt schlägt der Bundesrat vor, dass Unternehmen mit über fünfzig Beschäftigten wenigstens alle vier Jahre eine Analyse ihrer (nicht individualisierten) Männer- und Frauenlöhne veröffentlichen, um das Bewusstsein für Geschlechterdiskriminierung zu schärfen.

Gegen diese halbbatzige Transparenz läuft der Arbeitgeberverband sturm und NZZ-Redaktor Hansueli Schöchli führt in seinem Blatt eine regelrechte Kampagne gegen den Vorschlag des Bundesrats, anstatt im Sinne eines Marktes für noch mehr Transparenz bei den Löhnen und Lohnnebenleistungen einzustehen.

In die Mottenkiste

Der Begriff «Arbeitsmarkt» gehört ohnehin in die Mottenkiste: Erstens weil ohne volle Lohntransparenz keine Marktbedingungen herrschen. Und zweitens, weil die Lohnabhängigen als Anbieter ihrer Arbeitskraft auf generell sinkende Löhne gar nicht reagieren können.

Das sind die Gründe: Wer seine Arbeitskraft auf dem «Markt» anbietet, ist auf die Erwerbsarbeit existenziell angewiesen. Aus diesem Grund funktioniert dieser «Markt» genau umgekehrt wie zum Beispiel ein Gurken-Markt. Dort werden immer weniger Gurken angeboten, wenn die Preise für Gurken im Keller sind. Falls umgekehrt die Gurken-Preise steigen, werden die Produzenten entsprechend mehr Gurken produzieren und anbieten.

Anders auf dem «Arbeitsmarkt»: Steigen die Löhne rasant, wird tendenziell nicht mehr, sondern weniger Arbeitskraft angeboten, weil man sich dann mehr Ferien, Teilzeitarbeit usw. leisten kann. Sinken aber die Löhne in den Keller, hören die Lohnabhängigen nicht etwa auf, ihre Arbeitskraft anzubieten. Im Gegenteil: Weil die gesunkenen Löhne für den Lebensunterhalt nicht mehr reichen, werden die Arbeit«nehmenden», die eigentlich Arbeit«gebende» sind, ihre Arbeitskraft noch mehr Stunden als vorher anbieten. Mit der Folge, dass die Löhne noch stärker sinken.

Weil bei der Erwerbsarbeit der Markt von Angebot und Nachfrage nicht spielt, gibt es in allen reichen Ländern staatlich festgesetzte oder gewerkschaftlich ausgehandelte Mindestlöhne. Bei den Importen aus Entwicklungs- und Schwellenländern profitieren die reichen Länder davon und tolerieren es, dass dort unterhalb der Menschenwürde gearbeitet werden muss.

